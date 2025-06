Proto se obrátili na starostu Jiřího Čunka (KDU-ČSL), který požádal ředitelku školy, aby akci zrušila. Což se stalo. To však zase vyvolalo vlnu kritiky mezi dospělými i dětmi nejen ve Vsetíně. Podle nich šlo o zasahování politika do chodu školy, když to přitom byla jen legrace.

„Jsem rád, že se toto téma řeší. Otvírá se tím ještě daleko zajímavější téma diskuse nad tím, jaká je odpovědnost rodičů, školy a kdo má o určitých věcech rozhodovat. Jestli například, jak jsem slyšel, si mají děti rozhodovat samy o tom, co tady chtějí,“ říká Čunek.

Město jako zřizovatel má za školu zodpovědnost. Ale mělo by řešit téma dětské besídky? Není to spíše věc ředitele, rodičů, potažmo žáků?

O žácích se nebavme, to jsou děti. Odpovědnost za sebe nemohou mít. Podle zákona ji má rodič a ve chvíli, kdy je dítě ve škole, tak škola. Jako zřizovatel opravujeme školy, ale také rozhodujeme o umístění dětí do škol. A musíme dbát na důvěru škol. Naším cílem je, aby školy mohly mít jiné zaměření, ale aby nebyla zpochybněná jejich důvěra. A v tomto případě se ukázalo, že je zpochybněná, protože nedošlo ke správné komunikaci s rodiči. Problém vznikl tím, že rodiče akci nepochopili. Asi jim nikdo nesdělil, že to je čistá recese, že to není indoktrinace.