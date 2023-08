Za falešné potvrzení o očkování dostaly ženy podmínku a peněžité tresty

Hlavní organizátorce uložil soud úhrnný trest odnětí svobody na deset měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let a peněžitý trest 24 650 korun. Peněžité tresty od 20 do 122 tisíc korun musejí na základě rozhodnutí soudu zaplatit další tři ženy, které v případu figurovaly.

„Všechna rozhodnutí jsou pravomocná,“ potvrdil předseda vsetínského okresního soudu Pavel Kotrady.

V případě jedné z obžalovaných, která prohlásila vinu, rozhodoval okresní soud začátkem srpna rozsudkem. U dalších tří v červnu takzvaným trestním příkazem, tedy bez projednání věci v hlavním líčení. Na posun v případu dnes upozornil Český rozhlas Zlín.

Dvě ženy zajišťovaly potvrzení zájemcům, aniž by se skutečně museli očkovat. „Další dvě osoby pracovaly ve vsetínském očkovacím centru a evidovaly zájemce do příslušných systémů, aniž by uvedené očkování fyzicky podstoupili,“ popsal už dříve policejní mluvčí Petr Jaroš.

Ženy mohly zákazníky bez povšimnutí kolegů nejen registrovat, ale také vystavit doklad o vakcinaci, a dokonce i zničit očkovací dávky. I proto jim obchody kvetly, aniž by vznikaly podezřelé nesrovnalosti. Od zájemců vybíraly částky 2 až 7 tisíc korun. Dokument o vakcinaci získalo nejméně 74 lidí napříč republikou. Čtveřice žen si takto od září 2021 úplatcích přišla na zhruba půl milionu korun.

Na případ podvodných certifikátů upozornil anonym vedení vsetínské nemocnice. Vše pak dostala do rukou policie a ženy obvinila ze spáchání trestných činů přijetí úplatku a padělání a pozměnění veřejné listiny. Během vyšetřování zajistili policisté finanční prostředky v řádu statisíců.

Soud ženám uložil také tresty propadnutí majetku, a to více než 467 tisíc korun a také kosmetických přípravků a potravinových doplňků za více než 23 tisíc, které trestnou činností získaly. Jedna z žen navíc musí ministerstvu financí uhradit škodu téměř 50 tisíc.

Dvěma obžalovaným hrozilo až pět let za mřížemi, dalším dvěma čtyři respektive tři roky ve vězení.

V klidu nemohou zůstat ani lidé, kteří si certifikáty pořídili. Policie je nyní prošetřuje pro podezření z podplácení.