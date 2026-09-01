Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pohodlnější cestování. Ve Vsetíně otevřeli terminál za bezmála čtyři miliardy

Petr Skácel
  10:12
Vsetínská radnice otevřela nové autobusové nádraží a opravenou přilehlou Nádražní ulici. Dopravní terminál vznikl hned vedle železniční stanice, která už má velkou přestavbu za sebou. Stavební práce trvaly pět let a přinesly řadu dopravních omezení.

„Jde o jednu z nejvýznamnějších investičních akcí v novodobé historii města. Výsledkem je moderní dopravní uzel, který zásadně zlepší komfort cestujících i plynulost dopravy,“ uvedl starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL). „Nově zde cestující mohou přestupovat z vlaku do autobusu a naopak, a to přímo na jednom společném nástupišti,“ dodal.

Nový dopravní terminál ve Vsetíně. (srpen 2026)
Nový dopravní terminál ve Vsetíně. (srpen 2026)
Nový dopravní terminál ve Vsetíně. (srpen 2026)
Nový dopravní terminál ve Vsetíně. (srpen 2026)
Nový dopravní terminál ve Vsetíně. (srpen 2026)
17 fotografií

Celková investice vyšla na skoro čtyři miliardy korun. Necelé tři miliardy korun stála stavba vlakového a autobusového nádraží a související infrastruktury. Na financování se podílely stát, evropské fondy, kraj a město. Zbytek zajistily soukromé firmy, jde například o nákupní galerii, bytový komplex na Deltě a vznikající Alzheimer centrum.

Nevyužívaná zastávka

Samotné autobusové nádraží stálo přes 200 milionů korun, z čehož dotace činila téměř 25 milionů, podíl Ředitelství silnic Zlínského kraje byl téměř 18 milionů korun.

Plná nástupiště, Slovenská strela i Masarykův vagon. Vsetín otevřel nové nádraží

Na nádraží je sedm stanovišť pro spoje příměstské dopravy a odstavná stání pro autobusy. MHD nově zastavuje přímo na Nádražní ulici a na autobusové nádraží nejezdí. Přibyly další linky, některé stávající změnily trasu nebo číslo a vznikly nové zastávky. Mezi nimi měla být i zastávka v ulici Na Deltě, kterou již město vybudovalo. Postavili se proti ní ale obyvatelé, a Čunek tak oznámil, že se využívat nebude.

„Projektanti si mysleli, že novou zastávku do sítě MHD zapojí už teď. Ale protože to nikdo z tamějších lidí nežádal, byla to z jejich strany chybná úvaha. A tu jsme změnili,“ prohlásil.

Zastávka i autobusový záliv však na místě zůstanou. „Jejich potřebnost do budoucna jistě bude v souvislosti s jízdními řády MHD. U této zastávky se navíc budou stavět další budovy s 200 byty a Alzheimer centrum,“ doplnil Čunek.

Chystají se i další změny

Radnice nyní dokončuje proměnu prostoru naproti restauraci Na Špici, kde vzniká cyklistická zóna. Ještě letos bude hotová stavba části cyklostezky vedoucí podél Nádražní ulice mezi dopravním terminálem a křižovatkou s ulicí Svárov.

Prodloužení čeká v budoucnu i celou Nádražní ulici, jejíž součástí má být část mezi okružními křižovatkami u polikliniky a před hypermarketem Albert v ulici Generála Klapálka. Na projektu budou spolupracovat město a kraj. Počítá s výstavbou silnice pro motorovou dopravu a nového přemostění Vsetínské Bečvy, vybudováním cyklostezky, chodníků či protihlukových stěn.

Parkování pro 300 vozidel

Už od ledna je u nádraží v provozu nový parkovací dům s kapacitou více než 300 míst. Majitelem objektu je Správa železnic (SŽ). Je určený převážně veřejnosti využívající přestup na hromadnou dopravu.

„Zároveň jej mohou využít i místní rezidenti a firmy k dlouhodobějšímu pronájmu parkovacích stání,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Moc asfaltu, chybí zeleň, prostor je rozpálený. Lidé kritizují nové nádraží ve Vsetíně

„Nový parkovací dům nám extrémně pomohl. Lidé už teď nemohou říct, že nemají kde zaparkovat. Od centra je vzdálený 250 metrů a má přívětivé ceny,“ řekl Čunek. „Možností je také využívat podzemní parkoviště pod obchodní galerií, kde jde v případě nákupu zaparkovat na určitou dobu zadarmo.“

Základní hodinová sazba krátkodobého stání v parkovacím domě je 20 korun a účtuje se za první tři hodiny. Zbytek do konce dne je zdarma. Za den tak lidé zaplatí jednorázově maximálně 60 korun.

Majitel galerie se obává vody

Změny na Nádražní ulici se dotýkají také přilehlé Smetanovy obchodní galerie. Povrch ulice se totiž po stavebních úpravách zvýšil a podle Jaroslava Valy, předsedy představenstva společnosti Valatrans, která je majitelem galerie, tím vznikl zásadní problém.

Starým nádražím ve Vsetíně otřásly výbuchy, pak se do zdí zakousl bagr

„Domnívám se, že pokud dojde k silnějším srážkám, hrozí zaplavení trafostanice, která má dveře u zmíněného chodníku, a také podzemního parkoviště. To by byl obrovský problém,“ uvedl Vala.

Podle něj dosud platilo, že když prší, voda tekla směrem od galerie a ‚přepadala‘ na původní silnici. Teď však nemá kam odtéct. „Vznikl tady malý žlab, ten je ale nedostatečný,“ podotkl Vala. Upozornil, že Nádražní ulice je nyní o zhruba deset centimetrů vyšší a vznikl u ní nový obrubník, který žene vodu ke zmíněné trafostanici.

Zdržení a komplikace

Valatrans už během stavby písemně upozornil město, že nedodržuje podmínku ve stavebním povolení, kdy se nesmějí změnit odtokové poměry v místě. Reakci však neobdržel. „Radnice navíc bez našeho souhlasu v dubnu neoprávněně rozebrala zámkovou dlažbu na našem pozemku. To způsobilo, že zásobovací auta poškodila fasádu galerie, protože při svém pohybu měla méně prostoru,“ dodal Vala.

Spojem jezdí přes hranici jen tři pasažéři, přesto kraj dopravu hájí. A vyjede další linka

Podle Čunka došlo k tomu, že autobusové nádraží projektovala jiná společnost, než tomu bylo u vlakového nádraží. „Oba projektanti měli koordinátora, ale geodet jim určil výškový rozdíl jinak,“ sdělil.

Vzniklo tak tříměsíční zdržení a komplikace v podobě víceprací v řádu milionů korun. „Budeme je požadovat proplatit od těch, kteří udělali projekt špatně,“ naznačil Čunek. „Teď jsme ale potřebovali všechno dokončit. Je tam větší sklon, nyní se dělaly i úpravy kanalizace, aby v případě velkého deště odvedla vodu,“ dodal s tím, že tento týden obdržel dopis od Valy. „Budeme s ním jednat,“ konstatoval.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Přerušili demolici. Architekti řeší, jak zachovat zbytek vyhořelé zlínské budovy

Do konce prázdnin má být ohořelá budova v baťovském areálu zbouraná....

Demolice vyhořelé výškové budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně byla dočasně přerušena. Firma Cream, která ji vlastní, teď spolu se známými architekty a umělci řeší, jak zachovat...

Chodec zemřel po střetu s autem, k účasti na nehodě se přihlásil starosta Luhačovic

Starosta Luhačovic Marian Ležák (únor 2025)

Senior zemřel po střetu s osobním automobilem na přechodu pro chodce v Luhačovicích na Zlínsku. Neštěstí se stalo v sobotu odpoledne. K účasti na nehodě se přihlásil starosta města Marian Ležák....

Kurýr vymyslel trik, jak se zadarmo luxusně oblékat. Podvod s balíky odhalila váha

Zbytky zásilek, které kurýr vracel jako nevyzvednuté.

Policisté ze zlínské hospodářské kriminálky vyšetřují kuriózní případ svérázného nakupování. Kurýr zásilkové společnosti si objednával balíky s luxusní módou, vykrádal je a pak poloprázdné vracel...

Plzeň - Slovácko 1:1, hořký ligový start Kováče. Západočeši v lize opět klopýtli

Sestřih zápasu
Plzeňský brankář Florian Wiegele zasahuje před Filipem Horským ze Slovácka.

Ve svém prvním zápase na lavičce plzeňských fotbalistů je dovedl k senzačnímu obratu proti Crvene zvezdě v play off o Evropskou ligu. Jenže v domácí soutěži ve své premiéře Radoslav Kováč klopýtl....

Ukradený skútr zloděj maskoval jednoduchou fintou, doplatil však na neopatrnost

Částečně přetřenou značkou se zloděj skútru zaparkovaného v Holešově u...

Všímaví policisté ve svém volném čase odhalili zloděje motocyklu, který zmizel majiteli ze Zlína. Přestože se pachatel snažil upravit vzhled registrační značky, po necelém týdnu si podezřelého skútru...

Pohodlnější cestování. Ve Vsetíně otevřeli terminál za bezmála čtyři miliardy

Nový dopravní terminál ve Vsetíně. (srpen 2026)

Vsetínská radnice otevřela nové autobusové nádraží a opravenou přilehlou Nádražní ulici. Dopravní terminál vznikl hned vedle železniční stanice, která už má velkou přestavbu za sebou. Stavební práce...

1. září 2026  10:12

Po pozemcích pod halou prodává Zlín za stamiliony také parcely v Přílukách

Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.

Zlínská radnice uzavřela v krátké době druhou velkou veřejnou soutěž na prodej rozsáhlých ploch, na nichž mají stát bytové domy. Před měsícem vysoutěžila pozemky pod sportovní halou v ulici Březnická...

31. srpna 2026  15:38

Zlín a Trenčín spojila autobusová linka. Jezdí čtyřikrát denně tam a zpět

Mezi Zlínem a Trenčínem začaly jezdit pravidelné autobusové linky společnosti...

Nové autobusové spoje začaly poslední srpnovou neděli jezdit ze Zlína, přes Luhačovice a Uherský Brod do slovenského Trenčína. Přímé spojení mezi oběma krajskými městy, které dělí vzdálenost 70...

31. srpna 2026  12:49

Zlatý Knedla už zase maká v Americe: Výkony jdou nahoru. Limitů se nebojím

Premium
Plavec Miroslav Knedla se zlatou medailí z evropského šampionátu

Z Paříže, v níž si doplaval pro evropské zlato na znakařské padesátce v dlouhém bazénu, si na pár dnů odskočil domů do Fryštáku. Teď už je Miroslav Knedla zpátky v USA, kde na Indiana University v...

31. srpna 2026

První společná robotická operace ve Zlíně. Ženě odstranili dva nádory najednou

Lékaři ve zlínské krajské nemocnici odstranili ženě dva různé nádory v rámci...

Vůbec poprvé se v Baťově nemocnici ve Zlíně vystřídaly dva operační týmy ze dvou oddělení v rámci jedné kompletně robotické operace. Třiasedmdesátiletá pacientka měla nádor na děložní sliznici a na...

31. srpna 2026  9:13

Plzeň - Slovácko 1:1, hořký ligový start Kováče. Západočeši v lize opět klopýtli

Sestřih zápasu
Plzeňský brankář Florian Wiegele zasahuje před Filipem Horským ze Slovácka.

Ve svém prvním zápase na lavičce plzeňských fotbalistů je dovedl k senzačnímu obratu proti Crvene zvezdě v play off o Evropskou ligu. Jenže v domácí soutěži ve své premiéře Radoslav Kováč klopýtl....

30. srpna 2026  16:30,  aktualizováno  19:48

Skála a Provodovjané přibližují dechovku lidem, kteří ji dříve nenáviděli

Sochař, ilustrátor a hudebník František Skála vystoupil na zahajovacím večeru...

Netradiční zahájení měl tradiční Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO 2026, který se ve Zlíně konal od čtvrtka do neděle. Po pořádajícím Velkém dechovém orchestru Zlín...

30. srpna 2026  11:44

Zbrojovka - Zlín 3:2, hosté sahali po prvním bodu, favorita v nastavení zachránil Vedral

Sestřih zápasu
Fotbalisté brněnské Zbrojovky se radují z gólu.

Fotbalisté Zlína zůstávají i po 6. kole Chance Ligy s prázdnou, poslední. V sobotním duelu na půdě Zbrojovky Brno přitom už byli tak blízko prvnímu bodu, když v 86. minutě srovnali skóre, favorita...

29. srpna 2026  16:26,  aktualizováno  19:28

Zlín po opravě otevře ulice Zarámí a Hradská. Doprava pak bude klidnější

Oprava ulice Zarámí ve Zlíně (srpen 2026)

Během příštího týdne se otevřou dvě důležité cesty v centru Zlína, které byly kvůli opravě uzavřené. V pondělí ráno to bude Hradská ulice pod městskými lázněmi, pak zřejmě ve středu ulice Zarámí, kde...

29. srpna 2026  8:45

Ze Zlína do Brna za necelou hodinu a půl. Autobusy pojedou nově po D49

Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a...

S koncem prázdnin se mění jízdní řády linkových autobusů i městské hromadné dopravy ve městech Zlínského kraje. Od neděle 30. srpna začnou jezdit linkové autobusy ze Zlína do Trenčína. Bude to...

28. srpna 2026  15:28

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Ukradený skútr zloděj maskoval jednoduchou fintou, doplatil však na neopatrnost

Částečně přetřenou značkou se zloděj skútru zaparkovaného v Holešově u...

Všímaví policisté ve svém volném čase odhalili zloděje motocyklu, který zmizel majiteli ze Zlína. Přestože se pachatel snažil upravit vzhled registrační značky, po necelém týdnu si podezřelého skútru...

28. srpna 2026  15:07

Zakázka na přestavbu Velkého kina finišuje, strop je 630 milionů

Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia...

Obří zakázka na přestavbu památkově chráněného Velkého kina ve Zlíně jde do finále. Firmy mohou podávat nabídky do středy 2. září. Vedení města chce o týden později schválit výsledky na jednání rady....

28. srpna 2026  12:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.