„Jde o jednu z nejvýznamnějších investičních akcí v novodobé historii města. Výsledkem je moderní dopravní uzel, který zásadně zlepší komfort cestujících i plynulost dopravy,“ uvedl starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL). „Nově zde cestující mohou přestupovat z vlaku do autobusu a naopak, a to přímo na jednom společném nástupišti,“ dodal.
Celková investice vyšla na skoro čtyři miliardy korun. Necelé tři miliardy korun stála stavba vlakového a autobusového nádraží a související infrastruktury. Na financování se podílely stát, evropské fondy, kraj a město. Zbytek zajistily soukromé firmy, jde například o nákupní galerii, bytový komplex na Deltě a vznikající Alzheimer centrum.
Nevyužívaná zastávka
Samotné autobusové nádraží stálo přes 200 milionů korun, z čehož dotace činila téměř 25 milionů, podíl Ředitelství silnic Zlínského kraje byl téměř 18 milionů korun.
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Na nádraží je sedm stanovišť pro spoje příměstské dopravy a odstavná stání pro autobusy. MHD nově zastavuje přímo na Nádražní ulici a na autobusové nádraží nejezdí. Přibyly další linky, některé stávající změnily trasu nebo číslo a vznikly nové zastávky. Mezi nimi měla být i zastávka v ulici Na Deltě, kterou již město vybudovalo. Postavili se proti ní ale obyvatelé, a Čunek tak oznámil, že se využívat nebude.
„Projektanti si mysleli, že novou zastávku do sítě MHD zapojí už teď. Ale protože to nikdo z tamějších lidí nežádal, byla to z jejich strany chybná úvaha. A tu jsme změnili,“ prohlásil.
Zastávka i autobusový záliv však na místě zůstanou. „Jejich potřebnost do budoucna jistě bude v souvislosti s jízdními řády MHD. U této zastávky se navíc budou stavět další budovy s 200 byty a Alzheimer centrum,“ doplnil Čunek.
Chystají se i další změny
Radnice nyní dokončuje proměnu prostoru naproti restauraci Na Špici, kde vzniká cyklistická zóna. Ještě letos bude hotová stavba části cyklostezky vedoucí podél Nádražní ulice mezi dopravním terminálem a křižovatkou s ulicí Svárov.
Prodloužení čeká v budoucnu i celou Nádražní ulici, jejíž součástí má být část mezi okružními křižovatkami u polikliniky a před hypermarketem Albert v ulici Generála Klapálka. Na projektu budou spolupracovat město a kraj. Počítá s výstavbou silnice pro motorovou dopravu a nového přemostění Vsetínské Bečvy, vybudováním cyklostezky, chodníků či protihlukových stěn.
Parkování pro 300 vozidel
Už od ledna je u nádraží v provozu nový parkovací dům s kapacitou více než 300 míst. Majitelem objektu je Správa železnic (SŽ). Je určený převážně veřejnosti využívající přestup na hromadnou dopravu.
„Zároveň jej mohou využít i místní rezidenti a firmy k dlouhodobějšímu pronájmu parkovacích stání,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda.
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„Nový parkovací dům nám extrémně pomohl. Lidé už teď nemohou říct, že nemají kde zaparkovat. Od centra je vzdálený 250 metrů a má přívětivé ceny,“ řekl Čunek. „Možností je také využívat podzemní parkoviště pod obchodní galerií, kde jde v případě nákupu zaparkovat na určitou dobu zadarmo.“
Základní hodinová sazba krátkodobého stání v parkovacím domě je 20 korun a účtuje se za první tři hodiny. Zbytek do konce dne je zdarma. Za den tak lidé zaplatí jednorázově maximálně 60 korun.
Majitel galerie se obává vody
Změny na Nádražní ulici se dotýkají také přilehlé Smetanovy obchodní galerie. Povrch ulice se totiž po stavebních úpravách zvýšil a podle Jaroslava Valy, předsedy představenstva společnosti Valatrans, která je majitelem galerie, tím vznikl zásadní problém.
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„Domnívám se, že pokud dojde k silnějším srážkám, hrozí zaplavení trafostanice, která má dveře u zmíněného chodníku, a také podzemního parkoviště. To by byl obrovský problém,“ uvedl Vala.
Podle něj dosud platilo, že když prší, voda tekla směrem od galerie a ‚přepadala‘ na původní silnici. Teď však nemá kam odtéct. „Vznikl tady malý žlab, ten je ale nedostatečný,“ podotkl Vala. Upozornil, že Nádražní ulice je nyní o zhruba deset centimetrů vyšší a vznikl u ní nový obrubník, který žene vodu ke zmíněné trafostanici.
Zdržení a komplikace
Valatrans už během stavby písemně upozornil město, že nedodržuje podmínku ve stavebním povolení, kdy se nesmějí změnit odtokové poměry v místě. Reakci však neobdržel. „Radnice navíc bez našeho souhlasu v dubnu neoprávněně rozebrala zámkovou dlažbu na našem pozemku. To způsobilo, že zásobovací auta poškodila fasádu galerie, protože při svém pohybu měla méně prostoru,“ dodal Vala.
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Podle Čunka došlo k tomu, že autobusové nádraží projektovala jiná společnost, než tomu bylo u vlakového nádraží. „Oba projektanti měli koordinátora, ale geodet jim určil výškový rozdíl jinak,“ sdělil.
Vzniklo tak tříměsíční zdržení a komplikace v podobě víceprací v řádu milionů korun. „Budeme je požadovat proplatit od těch, kteří udělali projekt špatně,“ naznačil Čunek. „Teď jsme ale potřebovali všechno dokončit. Je tam větší sklon, nyní se dělaly i úpravy kanalizace, aby v případě velkého deště odvedla vodu,“ dodal s tím, že tento týden obdržel dopis od Valy. „Budeme s ním jednat,“ konstatoval.