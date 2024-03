Kraj spojuje hromadnou dopravu, společná karta začne platit i ve Vsetíně

Pro cestující, kteří ji využívají, to bude znamenat i to, že se jízdné zvýší z dvanácti na patnáct korun, ale současně se prodlouží jeho platnost z půl hodiny na čtyřicet pět minut. Ta bude platit pro autobusy i vlaky v této tarifní zóně, do níž spadají také obce Ústí a Janová.

„Cílem je, aby cestující v rámci Zlínského kraje mohl cestovat a přestupovat mezi jednotlivými spoji na jediný doklad bez ohledu na to, zda jde o vlak či autobus příměstské nebo městské hromadné dopravy,“ zdůraznil vsetínský místostarosta Petr Kudlík (ANO).

Lidé si budou moci vybrat mezi týdenním, měsíčním, čtvrtletním nebo ročním předplatným. A pořídit si i více tarifních zón, přes které budou cestovat.

Vybrané předplatné si nahrají na kartu Zetka, kterou je možné získat online na webu idzk.cz nebo na přepážce společnosti Arriva vlaky ve vsetínské železniční stanici. K dostání bude také v přepravní kanceláři MHD ve vsetínském věžovém domě.

Výhody zůstanou jen v MHD

Podle Kudlíka si město uvědomuje, že součástí krajského tarifu integrované dopravy nejsou všechny výhody, které město uplatňovalo u své hromadné dopravy. Jde zejména o doprovod dětí do tří let a zdravotně postižené (držitele karet ZTP a ZTP/P), kteří cestují zdarma. Kudlík o tom jednal s krajem a výsledkem je, že tyto výjimky nadále zůstanou, ovšem jen v MHD. Jízdné za ně zaplatí město.

„Pokud chceme podpořit rodiny, tohle se rušit nesmí,“ uvedl na sociálních sítích opoziční vsetínský zastupitel Michal Berg (Strana zelených). „Nikdo by se už nechtěl vracet k tomu nesmyslnému systému, kdy se musí matka nebo otec s kočárkem prodírat autobusem proti proudu cestujících pro nákup jízdenky u řidiče,“ připomněl s tím, že podobně to funguje také v Praze, Brně a dalších městech.

Vsetín stál o to, aby to tak bylo i v linkových autobusech a regionálních vlacích v této tarifní zóně, což se ale nepodařilo vyjednat. Důchodci nad sedmdesát let budou ve Vsetíně hradit 400 korun za celoroční kupon, který však bude platit i v linkových autobusech a regionálních vlacích. Tuto slevu poskytuje kraj. Kudlík je s tímto výsledkem jednání spokojený.

„Je to dobré, protože kraj by to musel změnit v celém kraji, což tarifně není možné,“ zmínil Kudlík. „Obdobně to funguje v Uherském Hradišti, kde mají některé výhody jen v MHD,“ dodal.

„Každá obec měla historicky nastavenu MHD trochu jinak,“ předestřel jednatel krajské společnosti Koved (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje) Martin Štětkář. „Vždycky jsme se s městy dohodli na tom, že stanovíme základní pravidla, které poskytuje kraj v rámci linkové dopravy. A když má město nad rámec toho něco navíc, řeší si to ve vlastní gesci.“

Seniory i doprovod dětí dotuje radnice

Podle něho nemůže kraj řešit zvlášť tarify s každým městem, kde jezdí hromadná doprava. „To bychom se nikdy nedomluvili,“ upozornil Štětkář.

V polovině loňského roku se do systému kompletně připojila městská hromadná doprava v Uherském Hradišti, kde mají zdarma MHD důchodci nad sedmdesát let a zdravotně postižení lidé.

„Tato dvě zvýhodnění nad rámec standardního ceníku Integrované dopravy Zlínského kraje dotuje kompletně město Uherské Hradiště bez podpory Zlínského kraje,“ zdůraznil Štětkář.

Pokud jde o Brno, tak tam jezdí v MHD doprovod dětí do tří let i důchodci nad sedmdesát let zdarma. „Brno si říká, co bude chtít nad rámec tarifních pravidel, a samo si to financuje. Je to v jeho pravomoci,“ přiblížil vedoucí tarifního odboru brněnského dopravního podniku Vít Prýgl.

Zlín zavede placení pomocí mobilní aplikace

Tak je to i v některých dalších městech Jihomoravského kraje, která si sama platí nadstandard pro některé typy cestujících.

„Všechny ostatní města a obce, které nemají MHD, do systému přispívají podle počtu obyvatel,“ poznamenal Prýgl.

Letos by se do krajské integrované dopravy měla připojit MHD v Kroměříži a snad i ve Zlíně. Tam by už od července měla začít fungovat možnost placení prostřednictvím aplikace v mobilu, takže lidé by už nebyli odkázáni na nákup papírových lístků v automatech nebo u řidiče.

Cestující pak jen přejede prstem po obrazovce telefonu, v němž bude mít staženou aplikaci, a to bude vše. Zbytek vyřeší technika. „Pomocí senzorů a technologií pro určování polohy vyhodnotí, jakými linkami probíhala cesta,“ předestřel Štětkář.

„Následně automaticky naúčtuje cenu nejvýhodnější jízdenky. Cestující zároveň nezaplatí více, než je cena celodenní jízdenky - ať už celokrajské, nebo městské. Všechny platby proběhnou ze spárované platební karty,“ dodal.

16. června 2022