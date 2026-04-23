„Minulý týden tam byl potvrzen výskyt ropuchy obecné a čolka obecného, navíc to bylo v době jejich rozmnožovacího období. A zásah do jejich biotopu je v tuto dobu možný pouze na základě výjimky podle zákona o ochraně přírody,“ uvedla Andrea Chrobáková Lněničková ze sdružení Vlídný Vsetín.
Tamější obyvatelé proto kontaktovali Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) a pracovníky krajského úřadu, kteří hned zareagovali. „Obrátili se na vsetínskou radnici a upozornili ji, že rybníček nelze vypouštět na jaře, kdy slouží k rozmnožování obojživelníků,“ uvedl Jan Vandík z tiskového odboru hejtmanství.
Dělalo se to pomalu přes čerpadlo, aby všechno, co z rybníčku chtělo utéct, utéct mohlo.