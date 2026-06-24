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Třikrát a dost. Starosta Čunek chce znovu zavést vykázání problémových lidí z města

Petr Skácel
  20:00
Starosta Vsetína Jiří Čunek

Starosta Vsetína Jiří Čunek | foto: MAFRA

Starosta Vsetína Jiří Čunek
Starosta Vsetína Jiří Čunek
Starosta Vsetína Jiří Čunek
Starosta Vsetína Jiří Čunek
10 fotografií
Před lety vystěhoval z centra Vsetína část romské populace, teď starosta a senátor Jiří Čunek chystá podobný recept pro bezdomovce a nepřizpůsobivé. Problémy s nimi se ve Vsetíně stupňují, proto navrhuje radikální řešení: vrátit se k dřívější praxi spočívající v jejich vykázání mimo katastr města.
Odborná veřejnost v minulosti upozorňovala na to, že jde o významný zásah do svobody pohybu a pobytu, a vedla se diskuse o jeho přiměřenosti, efektivitě i dopadech na sociálně zranitelné osoby.

Eva Kostolanskánová ombudsmanka

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