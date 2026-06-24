Odborná veřejnost v minulosti upozorňovala na to, že jde o významný zásah do svobody pohybu a pobytu, a vedla se diskuse o jeho přiměřenosti, efektivitě i dopadech na sociálně zranitelné osoby.
Třikrát a dost. Starosta Čunek chce znovu zavést vykázání problémových lidí z města
Silničáři nečekaně otevřeli kompletní úsek dálnice D49 z Holešova do Fryštáku
Silničáři ve středu po poledni nečekaně otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Stalo se tak po více než sedmnácti letech od zahájení prací. Průtahy...
Právní bitva o důležitou cestu nekončí. Úřad nevyloučil uzavření dálnice
Když silničáři tento týden ve středu otevřeli celou dálnici D49 z Hulína do Fryštáku, dobře věděli, že soud bude rozhodovat o žalobě spolku Egeria. Ten se ohradil proti tomu, že jeho odvolání proti...
Odpor spolků proti D49 nechápu, nejde jim o ekologii. Šéf ŘSD nejen o stavbách dálnic
Když se úsek dálnice D49 z Hulína do Fryštáku začal stavět, narodil se mu syn. Radek Mátl tehdy pracoval jako řadový referent na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a ani ve snu by ho nenapadlo, že...
Příprava přivaděčů dálnice D49 do Zlína jde velmi pomalu kvůli sporům s ekology
Silničáři tento týden otevřeli celou dálnici D49 z Hulína až do Fryštáku, což udělalo řidičům radost. Ovšem zlínští motoristé budou ještě spokojenější, když se postaví i dálniční přivaděč do...
Nehoda kamionu a dodávek na D1. Dálnice do Prahy byla 13 hodin neprůjezdná
Déle než 13 hodin byla v pondělí kvůli nehodě kamionu a dvou dodávek uzavřena dálnice D1 u Kroměříže ve směru na Prahu. Oba jízdní pruhy zablokovalo nákladní auto, které se při havárii převrátilo....
Třikrát a dost. Starosta Čunek chce znovu zavést vykázání problémových lidí z města
Před lety vystěhoval z centra Vsetína část romské populace, teď starosta a senátor Jiří Čunek chystá podobný recept pro bezdomovce a nepřizpůsobivé. Problémy s nimi se ve Vsetíně stupňují, proto...
S netrpělivým miliardářem za zády. Pro Peška bylo Polsko terno
Ještě na konci listopadu 2024 hrál za Spartu utkání Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid. Za dva měsíce odešel do třetiligového polského týmu Wieczysta Kraków. Mnozí si klepali na čelo, ještě když měl...
Dálniční peklo: kde letos o prázdninách zaručeně uváznete v koloně?
Sbalené kufry, rodina v autě a vidina zasloužené dovolené. Letní idylku však motoristům i letos na mnoha místech republiky překazí oranžové kužely, zúžené pruhy a dlouhé kolony. Stavební sezona je v...
Kultovní Bikemaraton Drásal ubral letos na obtížnosti. Má být zábavnější
Minimálně tři tisíce výškových metrů nastoupali cyklisté na královské trati Bikemaratonu Drásal. Až v letošním 33. ročníku legendárního závodu horských kol napříč Hostýnskými vrchy se vejdou na trase...
OBRAZEM: Čerstvý česnek přímo z pole? Pospěšte, lidé se sjíždějí z daleka
Na poli u Martinic na Kroměřížsku začal samosběr česneku. Zájem je velký. Zákazníci si mohou vybírat ze čtyř odrůd. Cena zůstala stejná jako loni, sto korun za kilogram. Lidé přijíždějí i z desítky...
Vážany odložily plán na referendum o odtržení od Kroměříže, chtějí zklidnit emoce
Plán na referendum o osamostatnění Vážan se odsouvá. Aspoň prozatím. Lidé v místní části Kroměříže, kteří chystali odtržení od města, svoje plány nyní pozastavili. Zástupci osadního výboru podepsali...
Baník, Slavia... Šmiga se škrábe zpátky nahoru ve Zlíně. Bude dávat góly?
V české nejvyšší fotbalové soutěži debutoval v 17 letech a 119 dnech jako historicky nejmladší hráč Baníku Ostrava, od té doby přidal Daniel Šmiga už jen šest prvoligových startů, poslední před třemi...
V kampani před volbami budou strany řešit dopravu, bydlení i veřejné plochy
Na podzim se uskuteční komunální volby, politici ve Zlíně s kampaní zatím vyčkávají. Ostrá fáze začne až po prázdninách. Jiří Korec kandidoval na pozici primátora Zlína dvakrát a vždy uspěl. Teď se...
Nehoda kamionu a dodávek na D1. Dálnice do Prahy byla 13 hodin neprůjezdná
Déle než 13 hodin byla v pondělí kvůli nehodě kamionu a dvou dodávek uzavřena dálnice D1 u Kroměříže ve směru na Prahu. Oba jízdní pruhy zablokovalo nákladní auto, které se při havárii převrátilo....
Dívka skončila na JIP, zřejmě se otrávila syntetickým kanabinoidem od kamarádky
Na jednotce intenzivní péče v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně skončila minulý týden nezletilá dívka. Podle všeho utrpěla otravu neznámou látkou, s největší pravděpodobností šlo o syntetický...
Prodej slunného stavebního pozemku 1904…
Valašské Meziříčí, okres Vsetín
Ochránci pomohli čápatům z nákupního centra, nohy jim škrtil provázek
Hnízdo na nákupním středisku v obci Ratiboř na Vsetínsku sledují ochránci přírody už řadu let. Každoročně zde také kroužkují narozená mláďata. Teď zjistili, že dvěma z nich přiškrtil nohy provázek a...
Odpor spolků proti D49 nechápu, nejde jim o ekologii. Šéf ŘSD nejen o stavbách dálnic
Když se úsek dálnice D49 z Hulína do Fryštáku začal stavět, narodil se mu syn. Radek Mátl tehdy pracoval jako řadový referent na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a ani ve snu by ho nenapadlo, že...