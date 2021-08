I ve Skandinávii potřebují lidé doma stín, míní vsetínský výrobce žaluzií

Navzdory koronaviru vsetínské firmě Climax loni a zatím i letos stoupají tržby. Je to dáno zčásti tím, že dlouhodobě posiluje svůj podíl na evropském trhu, a zčásti tím, že stínicí technika, a to především venkovní žaluzie, je na vzestupu.

Společnost rozšiřuje výrobu, přibírá zaměstnance a taky se stala novým generálním partnerem fotbalového klubu ve Zlíně.

„Se vší pokorou si dovolím říct, že se nám daří proto, že svoji práci děláme dobře. Máme ale zároveň i štěstí na to, v jakém oboru působíme. Stavebnictví se ani loni nezastavilo a naopak zaznamenalo růst,“ pochvaluje si ředitel největšího výrobce stínicí techniky v České republice David Žabčík.

Hraje v tom roli, že lidé byli v době nouzového stavu více doma?

Částečně nám to určitě pomohlo. Před koronavirem lidé přes den pracovali, pak vyrazili ven, večer se vrátili domů a šli spát. Teď trávili více času doma, a tak například zjistili, že na terase je přes den strašné horko nebo že v pokojíčku dítě nevidí přes slunce na monitor. Uvědomili si, že s tím musejí něco udělat. Někteří lidé zase byli zvyklí cestovat, jezdit za kulturou či sportem. Když nemohli takto vydávat své peníze, tak začali přemýšlet o tom, že si zvelebí svůj dům, byt nebo chatu.

Navzdory tomu, že žijeme v nejisté době?

Když se podíváme do minulosti, tak lidé v nejisté době vždy investovali do něčeho, co má hodnotu. Tak je to i dnes. I když nevíme, co přijde, investice do nemovitosti se vyplatí.

Takže lidé už při výstavbě nebo opravě domku či bytu myslí na stínicí techniku? Tak to dříve nebývalo?

Těší nás, že stínicí technika se stává stále více standardem. Lidé si stále více uvědomují, že naše výrobky nejsou jen od toho, aby stínily, ale mají více funkcí. Pokud jde o venkovní stínění, tak žaluzie či rolety snižují významně spotřebu energií. Když je venku přes třicet stupňů, v místnosti je příjemně, aniž byste musel mít klimatizaci. V zimě zase snižují únik tepla. Docela mě zaujalo, že když jsme si dělali marketingový průzkum o tom, kde lidé vidí výhody našich výrobků, tak na druhém či třetím místě uvedli bezpečí, jistotu a soukromí. Stínicí techniku vnímají tak trochu i jako svoji ochranu.

Co je teď nejvíce v kurzu? Jsou to venkovní žaluzie?

V České republice určitě ano. V západní Evropě jsou standardem už mnoho let a u nás se začaly významněji prosazovat někdy před deseti lety. Za posledních pět let se nám obrat z jejich výroby téměř zdvojnásobil, přičemž se zároveň zvyšuje technická úroveň žaluzií a jejich přidaná hodnota pro zákazníky. Dříve jsme prodávali venkovní žaluzie s mechanickým motorem nebo klikou, dneska je standardem motor s dálkovým integrovaným přijímačem. V oblibě jsou stále více inteligentní domy, kde i žaluzie jsou ovládány dálkově telefonem nebo je centrálně naprogramováno jejich řízení v závislosti na čase, ročním období nebo slunečním svitu.

David Žabčík Šestačtyřicetiletý manažer pracuje ve společnosti Climax od roku 2003. Začínal jako obchodník pro zahraničí, později se stal obchodním ředitelem. Od roku 2018 zastává pozici ředitele společnosti. Vystudoval Univerzitu Pardubice, Fakultu ekonomicko-správní. Hovoří pěti světovými jazyky.

Jak se prodávají klasické interiérové žaluzie?

Jejich největší rozmach byl před deseti patnácti lety. Stále se vyrábějí, ale už zdaleka ne v takovém objemu. Daleko častěji se do interiéru umisťují dekorativní výrobky, jako jsou látkové roletky nebo plisé žaluzie, u nichž nám také roste obrat.

Obdobím koronaviru se vám daří procházet zatím dobře, ale jaký máte výhled na zbytek letošního roku?

Jsem optimista a z mého pohledu máme výhled na druhou půlku roku velmi dobrý. Když mluvím s našimi zákazníky napříč Evropou, tak by i přes složitou situaci na trhu mohla být druhá polovina tohoto roku ještě lepší, než jsme si naplánovali.

Komu dodáváte především?

Prodáváme výhradně prostřednictvím našich obchodních partnerů a zaměřujeme se na privátní domy a na projekty střední velikosti, jako jsou nemocnice, úřady nebo školy. V České a Slovenské republice máme přes 60 značkových partnerů. V zahraničí máme buď dceřiné společnosti – ve Švýcarsku, Francii a Švédsku – nebo obchodní partnery, kteří se starají o danou zemi nebo region. Nejmladší dceřinkou je firma Jaretegs ve Švédsku, kterou jsme koupili na začátku loňského roku.

Laik by si řekl, že ve Švédsku je stále tma a šero, tudíž žaluzie nejsou potřeba. Je to omyl?

To jsem si myslel taky, ale je to trochu jinak. V celé Skandinávii má stínicí technika obrovskou tradici. Slunce tam svítí někdy jen krátce, ale jindy zase velmi dlouho. Když svítí celý den a téměř i celou noc, tak to člověku po nějaké době vadí a potřebuje se třeba v klidu vyspat. Ve dnech, kdy svítí jen krátce, tak svítí velmi nepříjemně kolmo do oken, což je nepříjemné.

Climax Vsetínská firma je největším výrobcem stínicí techniky v Česku. Vyrábí venkovní žaluzie a rolety, markýzy, svislé fasádní clony, vnitřní látkové stínění, pergoly, sítě proti hmyzu a vnitřní žaluzie. Zaměstnává přes 450 lidí. Na trhu působí od roku 1992. Výrobu, sídlo a vývojové centrum má ve Vsetíně. Více než polovina výrobků směřuje do západní Evropy. V roce 2020 zvýšila obrat o více než osm procent na rekordních 1,367 miliardy korun, na trh dodala 700 tisíc výrobků. Za prvních pět letošních měsíců jí tržby stouply o 14 procent.

Pustili jste se do rozšíření firmy a chcete přijmout sto nových zaměstnanců. Co vás k tomuto kroku vede?

Když to řeknu s nadsázkou, tak si od roku 2003, kdy jsem do firmy nastoupil, nepamatuji rok, kdy bychom ji nerozšiřovali. To je jedna z věcí, která mi tady imponuje. Letos jsme se rozhodli pro zatím největší investici, která nás bude stát přes 180 milionů korun. Celkově všechny naše letošní investice vyjdou asi na 270 milionů. Rekonstruujeme výrobní halu, v níž budou dvě lakovny, centrální sklad pro lakování a výroba krycích plechů.



Všechno jsou to věci, které dnes nakupujeme. Investujeme tolik peněz proto, abychom byli mnohem spolehlivější než dnes. Nedostatečné kapacity dodavatelů a jejich nespolehlivost jsou naším největším problémem. A nemyslím jen v době koronaviru. Čím více budeme soběstační, tím lépe.

Snažíte se stínicí techniku také inovovat? A jde to vůbec?

Trh se stínicí technikou je relativně konzervativní. První žaluzie byla vyrobená, tuším, že ve Švýcarsku někdy kolem roku 1860. Vypadala sice jinak, ale zase tak moc daleko od těch současných není. Trh se však kontinuálně vyvíjí, takže i my se snažíme přicházet pravidelně s novinkami. Teď například finalizujeme vývoj nové vlastní hliníkové pergoly, na kterou se moc těšíme.

Takže i pergoly jsou ve stále větší oblibě?

Ano, pergoly zažívají obrovský rozmach. Je to také investice do nemovitosti a lidé si chtějí zvyšovat kvalitu života. Když si postaví domek, nehodlají být jen doma. Rádi si sednou ven. Takže, ať už jde o pergoly, nebo zimní zahrady, jejich objem prodeje výrazně stoupá.

Fakt, že se firmě daří, vás přiměl k tomu, že jste se pustili do sponzorování fotbalu ve Zlíně?

Dlouhodobě děláme celou řadu marketingových aktivit, ale sponzorování jsme směřovali jen lokálně a v malém rozsahu. Už loni jsme zahájili nějaké aktivity, kdy jsme byli partnery televizních přenosů z podzimních utkání fotbalové reprezentace. Jsem přesvědčený, že firma dozrála k tomu, aby postoupila o stupínek výše. V České republice jsou dominantními sporty fotbal a hokej. Vsetínský hokejový klub podporujeme dlouhodobě a na následující sezonu jsme podporu ještě zvýšili. Ve fotbalové oblasti jsme zvažovali několik projektů a nakonec jsme se rozhodli pro podporu zlínského fotbalu, kterému bychom rádi pomohli.

Jaké máte ve Zlíně ambice? Zlepšit zázemí klubu, hru prvního týmu a jeho výsledky, péči o mládež?

I když to může znít jako klišé, tak zejména chceme, aby nám všem dělal zlínský fotbal radost – zaměstnancům klubu, hráčům, fanouškům, rodičům, obchodním partnerům i vedení města Zlína. Pokud jde o A tým, tak když jsem chodil na jeho zápasy letos na jaře, žádnou radost mi, bohužel, nedělal.



To ale neznamená, že musíme najednou pořád jen vyhrávat. Když někdy s kvalitním soupeřem prohrajeme 2:3, ale diváci budou ve stoje tleskat, protože jsme pro výhru udělali všechno, co bylo v našich silách, tak i to bude radost. Samozřejmě máme i sportovní cíle a ambice. Podpora klubu je kolem pěti milionů korun s tím, že výsledná částka je hodně pohyblivá v závislosti na výsledcích prvního týmu.

Kde byste ho chtěl vidět v tabulce, když loňskou sezonu skončil těsně nad sestupovými pozicemi?

Považujeme se za ambiciózní realisty. Budeme velmi rádi, pokud skončíme v první polovině tabulky. Když ale skončíme třeba těsně za polovinou a budeme předvádět dobrou hru, tak i to bude fajn. Určitě nechceme hrát na chvostu tabulky. Uvědomujeme si, že to nebude jednoduché. Abychom však měli radost, potřebujeme i body.