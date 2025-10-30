Vsetín staví lávku přes Bečvu pro pěší a cyklisty, odolá i stoleté povodni

Autor:
  12:49
Ve Vsetíně startuje budování lávky přes Vsetínskou Bečvu u Střední průmyslové školy strojnické. Stavební firma minulý týden převzala místo, hotovo by mělo být v příštím roce. Konstrukce bude sloužit chodcům i cyklistům.
Podoba lávky přes Vsetínskou Bečvu, kterou město postaví u Střední průmyslové...

Podoba lávky přes Vsetínskou Bečvu, kterou město postaví u Střední průmyslové školy strojnické. (říjen) | foto: Město Vsetín

Podoba lávky přes Vsetínskou Bečvu, kterou město postaví u Střední průmyslové...
Bourání mostu přes Bečvu přihlížel i vsetínský starosta Jiří Čunek.
Ve Vsetíně začalo bourání lávky přes řeku Bečvu. Na jejím místě vznikne do dvou...
Ve Vsetíně začalo bourání lávky přes řeku Bečvu. Na jejím místě vznikne do dvou...
5 fotografií

Na místě stála od 70. let lávka, která už byla v havarijním stavu. Radnice ji proto nechala předloni zbourat a nyní ji nahradí novou, jež bude široká nejméně čtyři metry.

„Přípravné práce nebyly jednoduché. Museli jsme se přizpůsobit požadavkům Povodí Moravy, které je správcem toku Vsetínské Bečvy. Nová lávka tak například nesmí mít podpěry v korytě řeky a celou konstrukci jsme museli oproti té předchozí zvednout,“ uvedl starosta Jiří Čunek.

Vsetín postaví novou lávku přes Bečvu za 70 milionů. Cenu kritizuje opozice

Lávka bude tedy ukotvena nejméně o půl metru výše, než je úroveň stoleté vody. „To znamená, že i kdyby nás postihla stoletá povodeň, voda v Bečvě na úroveň této lávky nedosáhne,“ přiblížil Čunek.

Kvůli vyššímu položení lávky se tady budou muset zvednout břehy a oproti minulé konstrukci se prodlouží rovněž bezbariérové nájezdové rampy.

„To se odrazí na celkové ceně stavby, která přijde na 68,9 milionu korun bez DPH. Přitom ale cena samotné lávky činí zhruba jen polovinu z této částky, zbytek další související práce. Například vybudování opěrné zdi na levém břehu Bečvy, který slouží i jako protipovodňová hráz pro ochranu centra města před velkou vodou,“ poznamenal starosta.

Na nebezpečnou lávku chodili lidé přes zákaz, teď se do ní zakously bagry

Stavba by měla začít zřejmě v průběhu listopadu. Nyní jí ještě předchází přeložka vysokého napětí.

Podoba lávky přes Vsetínskou Bečvu, kterou město postaví u Střední průmyslové školy strojnické. (říjen)
Podoba lávky přes Vsetínskou Bečvu, kterou město postaví u Střední průmyslové školy strojnické. (říjen)
Bourání mostu přes Bečvu přihlížel i vsetínský starosta Jiří Čunek.
Ve Vsetíně začalo bourání lávky přes řeku Bečvu. Na jejím místě vznikne do dvou let nová. (listopad 2023)
5 fotografií

„Zhotovitel stavby má lávku uvést do provozu nejpozději ve druhé polovině září příštího roku. Pokud ale půjde vše bez problémů, mělo by k tomu dojít už během letních prázdnin,“ naznačil Čunek.

Po zprovoznění lávky budou stavbaři v jejím okolí ještě několik týdnů dělat terénní úpravy a další dokončovací práce.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zraněné záchranáři při oživování otevřeli hrudník, přesto těžkou nehodu nepřežila

Obětí středeční vážné nehody dvou osobních aut u Napajedel na Zlínsku je spolujezdkyně z jednoho z vozů. Další účastníci havárie utrpěli těžká zranění a byli ohroženi na životě. K čelní srážce...

V Uherském Brodě došlo k výbuchu v rodinném domě. Pro zraněného letěl vrtulník

Čtyři jednotky hasičů se v noci na úterý sjely do Uherského Brodu kvůli výbuchu a následnému požáru v rodinném domě. Záchranáři na místě ošetřili několik lidí, jednoho těžce zraněného muže...

Ornitologové objevili vlaštovky, které si nepostavily hnízdo, ale obsadily ptačí budku

Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku v Přerově přinesl informaci o tom, že se vlaštovky na východní Moravě začaly flákat a místo tradičního stavění hnízda obsadily ptačí budku....

Švestek je letos hodně, v kraji slivovici zaslíbeném však scházejí páleničáři

Skvělá úroda švestek sice potěšila sadaře, ovšem v některých místech Zlínského kraje z ovoce nevypálí slivovici. Pálenice jsou tam zavřené. Důvodem je nedostatek personálu. Platí to pro Bojkovice a...

V „nedělu“ do kostela. Každý rok ubývá věřících, kteří chodí na bohoslužby

Pro celou rodinu je to velká událost. Dítě potřebuje sváteční kroj, i s rodiči se předem několikrát setká s farářem v kostele nebo na faře, musí všechno společně nacvičit, sehnat kytičky na věneček,...

Šlo o sebeobranu, tvrdí Ukrajinec souzený za účast ve rvačce, která skončila smrtí

Krajský soud ve Zlíně ve čtvrtek dopoledne začal projednávat případ loňské potyčky skupinky mužů v Luhačovicích, po které zemřel čtyřicetiletý Slovák. Ve věci jsou obžalovaní dva občané Ukrajiny a...

30. října 2025  8:37,  aktualizováno  12:55

Vsetín staví lávku přes Bečvu pro pěší a cyklisty, odolá i stoleté povodni

Ve Vsetíně startuje budování lávky přes Vsetínskou Bečvu u Střední průmyslové školy strojnické. Stavební firma minulý týden převzala místo, hotovo by mělo být v příštím roce. Konstrukce bude sloužit...

30. října 2025  12:49

Registr dárců kostní dřeně rozšířila o 30 tisíc lidí, dostala medaili Za zásluhy

Před čtyřmi měsíci oslavila pětaosmdesáté narozeniny a k nim dodatečně dostala nečekaný dárek – pozvánku do Vladislavského sálu Pražského hradu na předávání státních vyznamenání. Domů do Otrokovic si...

29. října 2025  15:51

Výbuch v Uherském Brodě vyšetřují jako nedbalost, stav popáleného je kritický

Výbuch a následný požár v rodinném domě v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku, který se stal v noci na úterý, prověřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Právní kvalifikace se však může...

29. října 2025  12:53,  aktualizováno 

Kriminalisté navrhli obžalovat žháře, který kanystrem zapálil bar ve Zlíně

Kriminalisté navrhli obžalovat muže, který podle nich letos v lednu úmyslně zapálil bar ve Zlíně. V případě prokázáni viny a odsouzení mu za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a...

29. října 2025  12:38,  aktualizováno  12:58

Zodpovědnost, přesnost, důslednost, žádá Červenka. Překvapí Slavii také v poháru?

Jedenáct dnů poté, co jako první tým po více než třech a půl letech udrželi v Edenu v ligovém zápase čisté konto (0:0), se fotbalisté Zlína střetnou znovu s mistrovskou Slavií Praha. Tentokrát doma a...

29. října 2025  11:11

Co vznikne po torzu ve Zlíně? Ve hře jsou sportoviště nebo sociální bydlení

Jsou to dvě velké plochy, které stojí kousek od sebe na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Zatímco demolice bývalého Šmoulího města, kde bývalé bary a provozovny nahradí moderní objekt nazvaný...

29. října 2025  9:25

V Uherském Brodě došlo k výbuchu v rodinném domě. Pro zraněného letěl vrtulník

Čtyři jednotky hasičů se v noci na úterý sjely do Uherského Brodu kvůli výbuchu a následnému požáru v rodinném domě. Záchranáři na místě ošetřili několik lidí, jednoho těžce zraněného muže...

28. října 2025  8:07,  aktualizováno  11:51

Památník Tomáše Bati chystá na příští rok novou expozici k dvojímu výročí

Památník Tomáše Bati ve Zlíně připravuje na rok 2026 novou expozici, která vznikne u příležitosti dvou významných výročí. Připomene 150 let od narození podnikatele a starosty Zlína Tomáše Bati a 135...

28. října 2025  10:33

Zchátralá Pionýrská louka v Kroměříži se změní, vzniknou nová sportoviště

Její areál je prohlášen za kulturní památku, která je součástí památky UNESCO a nachází se v bezprostřední blízkosti Podzámecké zahrady. Stav Pionýrské louky v Kroměříži je ale dlouhodobě velmi...

27. října 2025  15:17

Řidiče přemohl mikrospánek a narazil do náspu trati, hodinu nejezdily vlaky

Krátce po půl desáté došlo v obci Zašová u Valašského Meziříčí k dopravní nehodě. Čtyřiašedesátiletý řidič osobního vozidla zřejmě kvůli mikrospánku vyjel ze silnice a narazil do železničního náspu....

27. října 2025

Šance na záchranu napajedelského hřebčína se zmenšila. Pomůže už jen soud

Šance na záchranu hřebčína v Napajedlích, kde byl v minulosti ojedinělý chov anglického plnokrevníka, je zase o něco vzdálenější. Nicméně stále existuje. Jeho menšinový vlastník Libor Hlačík neuspěl...

27. října 2025  9:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.