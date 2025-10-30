Na místě stála od 70. let lávka, která už byla v havarijním stavu. Radnice ji proto nechala předloni zbourat a nyní ji nahradí novou, jež bude široká nejméně čtyři metry.
„Přípravné práce nebyly jednoduché. Museli jsme se přizpůsobit požadavkům Povodí Moravy, které je správcem toku Vsetínské Bečvy. Nová lávka tak například nesmí mít podpěry v korytě řeky a celou konstrukci jsme museli oproti té předchozí zvednout,“ uvedl starosta Jiří Čunek.
|
Vsetín postaví novou lávku přes Bečvu za 70 milionů. Cenu kritizuje opozice
Lávka bude tedy ukotvena nejméně o půl metru výše, než je úroveň stoleté vody. „To znamená, že i kdyby nás postihla stoletá povodeň, voda v Bečvě na úroveň této lávky nedosáhne,“ přiblížil Čunek.
Kvůli vyššímu položení lávky se tady budou muset zvednout břehy a oproti minulé konstrukci se prodlouží rovněž bezbariérové nájezdové rampy.
„To se odrazí na celkové ceně stavby, která přijde na 68,9 milionu korun bez DPH. Přitom ale cena samotné lávky činí zhruba jen polovinu z této částky, zbytek další související práce. Například vybudování opěrné zdi na levém břehu Bečvy, který slouží i jako protipovodňová hráz pro ochranu centra města před velkou vodou,“ poznamenal starosta.
|
Na nebezpečnou lávku chodili lidé přes zákaz, teď se do ní zakously bagry
Stavba by měla začít zřejmě v průběhu listopadu. Nyní jí ještě předchází přeložka vysokého napětí.
„Zhotovitel stavby má lávku uvést do provozu nejpozději ve druhé polovině září příštího roku. Pokud ale půjde vše bez problémů, mělo by k tomu dojít už během letních prázdnin,“ naznačil Čunek.
Po zprovoznění lávky budou stavbaři v jejím okolí ještě několik týdnů dělat terénní úpravy a další dokončovací práce.