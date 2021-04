Pokoje i podzemní parkování, Zlín zváží velkorysou proměnu sportoviště

Zlín si nechá zpracovat studii na rozšíření sportovního areálu Vlastimila Marečka na Vršavě o hřiště na ragby, americký fotbal a basebal.

Uvažuje tam také o tribunách a krytých sportovištích, například atletickém tunelu, hale pro házenou a volejbal, posilovně, tělocvičně ale také občerstvení. Vyloučeny nejsou ani ubytovací kapacity, čímž by se areál dostal na úplně jinou úroveň, než na jaké je dnes. Zatím je ale všechno na začátku.

Město původně zvažovalo dvě varianty rozšíření. Podle menší by tam vzniklo ragbyové hřiště, na kterém by primárně trénovali mladí ragbisté, američtí fotbalisté a také třeba atleti. Podle druhé varianty by areál sloužil ještě dalším sportům.



Nakonec město upřednostnilo druhé, velkorysejší a nákladnější řešení, které chce posoudit. Nové hřiště by areál prodloužilo směrem k centru města a zasáhlo by do stávající zahrádkářské kolonie.

„Soustředíme se na rozšířenější variantu, finanční rozdíl mezi oběma variantami se nejeví tak velký. I u té menší budeme potřebovat opěrné stěny a srovnávat terény. Doufáme, že se nám podaří vyřídit dotace na projekt,“ uvedl zlínský zastupitel a předseda komise tělovýchovy, mládeže a sportu František Pilka.

Radnice už má první návrh na rozšíření sportoviště, který bude prověřovat studie. S tímto postupem už souhlasili radní. Podle prvotního návrhu by v areálu mohla vzniknout jedna větší rohová tribuna a druhá menší naproti ní. Vedle nich by podél hřiště vyrostly objekty s dalšími sportovišti.

V jednom by mohli najít zázemí například fotbalisté, judisté či kuželkáři. Pod krytou halou pro míčové sporty, která by sloužila i badmintonu či florbalu, by mohla být dvě patra podzemního parkoviště. I to se však musí ještě posoudit. Stejně jako možnost ubytování.

„Dávalo by to takto smysl. Mohlo by tam být ubytování pro případnou fotbalovou akademii, kterou by Zlín rád měl. Umožňuje nám to hodně věcí, ale zase se nechceme dostat do situace, že by byl projekt nerealizovatelný,“ podotkl Pilka.

Součástí prosazované varianty rozšíření by mohlo být také občerstvení, které by mohli využívat i lidé na sousední cyklostezce. „Nákladnější varianta by městu velice slušela, bude to ale otázka financování. Budou vypsané různé dotační tituly, takže potřebujeme být připravení,“ zmínil primátor Jiří Korec.

Podle něho je třeba ještě dořešit dopravní napojení rozšířeného areálu a zvážit, jestli výstavba patrového parkoviště, o němž se uvažuje, nebude příliš nákladná.

Radnice připravuje několik velkých investic

Město totiž v brzké době čeká hodně velkých investic. Chystá se opravit zimní stadion za téměř miliardu korun a potřebuje na to získat dotace. V plánu má také modernizaci Velkého kina a opravu důležitých křižovatek či výstavbu nových cest. „Dopravní stavby, které nás čekají, jsou prioritní,“ zdůraznil Korec.

Stávající zázemí v jednopatrové budově vršavského areálu vlastní Sportovní kluby Zlín, které sdružují kolem třiceti oddílů. Pozemky patří městu.



„Jsem tou myšlenkou přímo nadšený. Se sousedními tenisovými kruty by vznikl ucelený sportovní areál, což by umožňovalo soustředění různých týmů napříč sporty,“ reagoval na možné rozšíření areálu ředitel Sportovních klubů Zlín Jaroslav Kotala.

Jaké sporty by se mohly na Vršavu přemístit, bude město teprve upřesňovat. Primárním záměrem je ulehčit přetíženému Stadionu mládeže. Kromě atletů na něm působí ragbisté, američtí fotbalisté, baseballisté, triatlonisté, fotbalisté, hokejisté, volejbalisté, ale také hasiči, městská i státní policie a několik zlínských škol.

Všichni sportovci se tam už delší dobu nemůžou vejít. Počet uživatelů stadionu vzrostl z původních 40 až 50 tisíc na 120 až 130 tisíc za rok. Travnatá plocha je v sezoně zatížená na 250 procent, počet závodů a zápasů se zvýšil dvojnásobně.

„O novou hrací plochu bojuji deset let. Potřebovali bychom ji co nejdříve,“ konstatoval už dříve prezident zlínského ragbyového klubu Josef Iž.

S areálem Vlastislava Marečka, kde jsou v současné době čtyři hřiště, mají plány také fotbalisté. Uvažují o tom, že by se tam k tréninkům mohl přestěhovat i prvoligový tým, který by pak na hlavním stadionu hrával jen zápasy.