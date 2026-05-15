„Zásah byl náročnější zejména tím, že mezi účastníky nehody byly také zdravotně limitované osoby. Komunikace s některými pacienty proto vyžadovala klidný, individuální a trpělivý přístup záchranářů,“ přiblížila mluvčí záchranky Barbora Truksová Zuchová.
Posádkám zdravotnické záchranné služby museli asistovat s přepravou zraněných do sanitních vozů hasiči. Z autobusu evakuovali 25 cestujících, převážně seniorů. „Zároveň zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a poskytovali první psychickou pomoc osobám zasaženým událostí,“ řekl mluvčí hasičů David Martinec.
|
Požár auta ochromil dopravu u nemocnice, hasiči si s ním rychle poradili
S jedním vozidlem se hasiči následně přesunuli do blízké nemocnice, kde rovněž pomáhali zdravotnickým záchranářům s transportem zraněných na příjem.
Nehoda se stala na točně městské hromadné dopravy v místní části Vršava. Autobus se čelně srazil s vozem, který mu nedal přednost. Dopravní podnik Zlín-Otrokovice (DSZO), který pronajal seniorům speciální nízkopodlažní vůz umožňující snadnější nasedání, vyčíslil škodu na zhruba 50 tisíc korun.
Sedm zraněných seniorů si vyžádala srážka autobusu s autem ve Zlíně, záchranáři je museli z autobusu složitě vynášet. (14. května 2026)
„Došlo k poškození pravé strany, u předních dveří se vysypalo sklo. Vůz je vybavený záznamovým tachografem a čelní kamerou, údaje z nich jsme poskytli policii, která zjistila, že havárii zavinil řidič druhého vozu. Děkujeme všem záchranářům za rychlý zásah,“ uvedl mluvčí DSZO Zdeněk Dvořák.