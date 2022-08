Nová okružní křižovatka ve Zlíně vznikne rychle, řidičům hodně pomůže

Není to složitá investice, proto by měly stavební práce trvat jenom týden. Znamená ale významnou změnu pro řidiče jezdící přes Vršavu ze Zlína směrem na Fryšták a Holešov.

„Na podobnou stavbu se ve Zlíně dlouho čekalo. Chceme zvýšit bezpečnost dopravy v této vytížené dopravní tepně, po které v průměru projede přes 2 300 vozidel za hodinu,“ uvedl radní přes dopravu Michal Čížek. „Chystáme to jako dočasnou stavbu,“ doplnil.

Pro dopravu v krajském městě bude nový objezd důležitý po dokončení stavby dálnice D49 až do Fryštáku, kdy tudy bude přijíždět do Zlína více řidičů. V budoucnu by tady měl Zlínský kraj postavit dálniční přivaděč, má však s jeho přípravou zpoždění. Až ho postaví, křižovatka se odstraní.

„V této lokalitě plánujeme novou křižovatku se světelnou signalizací v souvislosti s výstavbou přivaděče k dálnici D49,“ konstatoval šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. „Neměli jsme námitky k myšlence města na okamžité dočasné řešení v podobě okružní křižovatky, pokud úpravu realizuje na své náklady,“ doplnil.

Magistrát chce rondel postavit za pouhý týden i proto, aby byly co nejmenší dopravní komplikace. V plánu je, že by provoz na hlavní cestě byl zachovaný v obou směrech po celou dobu výstavby. Pouze zde bude snížená maximální rychlost na 30 kilometrů za hodinu.

Nebude ale možné odbočit na Jižní Svahy ve směru od Zlína – a totéž platí i v opačném směru. Umožněno bude jenom odbočení od Fryštáku na Jižní Svahy s výjimkou středy, kdy se bude pokládat živičný povrch vozovky.

„Jelikož je akce ‚vyšponovaná‘ na minimální délku realizace, dá se říci, že změny v dopravě budou upravovány v závislosti na průběh realizace, a to v řádu hodin,“ poznamenal vedoucí městského odboru dopravy David Neulinger.

Kruhová křižovatka bude mít jeden pruh. Při jejím vzniku se počítá s odfrézováním asi pěti centimetrů asfaltové vrstvy, položením nového povrchu a novým vodorovným dopravním značením.

Křižovatka na Kocandě má být hotová v září

V horní části sídliště Jižní Svahy se na silnici, která vede dolů k Vršavě, už několik měsíců staví nová kruhová křižovatka a točna MHD. Jde o investici za téměř 40 milionů korun, na níž se podílí také Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Práce jedou naplno, minulý týden se dokonce dělaly až do nočních hodin. Přes staveniště vede provizorní cesta, zčásti panelová, pro oba směry. „Řidiče a občany bychom chtěli upozornit na zvýšený pohyb velké stavební techniky a možný diskomfort z důvodu asfaltových úprav,“ vzkázal mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Provoz na cestě řídí semafory, což zůstane až do konce výstavby v polovině září. „Po dokončení už bude plně využíván kruhový objezd, tudíž už zde přímá omezení dopravy nebudou,“ dodal Melzer.

U stávající silnice na Kocandě vyroste rovněž budova se zázemím pro řidiče trolejbusů, namontuje se trolejového vedení, zrekonstruují zastávky v obou směrech a vzniknou nové části chodníků a cyklostezek. Vše má být hotovo na podzim.

„Největším přínosem je zvýšení bezpečnosti dopravy a dále zvýšení kvality zázemí točny MHD, kde byly problémy s malým poloměrem nájezdu pro kloubové trolejbusy, což se zlepšilo. Stejně jako zázemí pro řidiče,“ řekl Melzer.