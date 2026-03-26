Místo podmínky vězení. Soud výrazně zpřísnil Ukrajincům trest za smrt muže

Olomoucký vrchní soud ve čtvrtek výrazně zvýšil trest dvěma Ukrajincům za zabití muže ze Slovenska při potyčce v Luhačovicích na Zlínsku. Místo podmíněného trestu si odpykají ve věznici s ostrahou 5,5 roku. Odvolací soud tak vyhověl žalobci, který žádal přísnější postih.
Ihor Kolisnychenko (vlevo) a Andrii Narytnyk (vpravo) v síni zlínské pobočky Krajského soudu Brno. Soud začal projednávat případ potyčky před barem v Luhačovicích, která skončila smrtí jednoho z účastníků. (30. října 2025) | foto: ČTK

Osmadvacetiletému Ihoru Kolisnychenkovi a třicetiletému Andrii Narytnykovi soud uložil trest za ublížení na zdraví spáchané ve spolupachatelství, výtržnictví a rvačku, původně jim hrozilo až deset let za mřížemi. Oba obžalovaní Ukrajinci tvrdili, že byli ke rvačce dvěma slovenskými bratry vyprovokováni a pouze se bránili.

Oba muže původně zlínský krajský soud potrestal třemi roky s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let. Vrchní soud při ukládání trestu přihlédl k řádnému životu obžalovaných před spáchaným skutkem, bezproblémovým poměrům obžalovaných v České republice i provokativnímu jednání poškozeného s bratrem vůči oběma obžalovaným Ukrajincům.

Proti rozsudku se kromě žalobce odvolal také obžalovaný Narytnyk, argumentoval mimo jiné nutnou obranou. Soud však jeho odvolání zamítl „Z provedeného dokazování soud prvního stupně správně uzavřel, že obžalovaní nejednali v nutné obraně a ani nelze jejich jednání posoudit pouze jako trestný čin rvačky,“ řekl mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik.

Nebyla to nutná obrana, přesto dostali Ukrajinci za smrt při rvačce podmínku

Situace před barem byla podle soudu klidná do příchodu poškozeného s bratrem, kteří začali slovně napadat obžalované. Poté nastaly dvě fáze bitky.

„Při rvačce měli navrch obžalovaní, kteří opakovaně pěstmi a kopy útočili do hlavy poškozeného. Podle intenzity útoku, množství a směřování úderů by bylo možné uvažovat o přísnější právní kvalifikaci, a to trestném činu těžkém ublížení na zdraví s následkem smrti, tomu však brání odvolání státního zástupce v neprospěch obžalovaných,“ doplnil Cik.

Konflikt vznikl před barem v luhačovické Masarykově ulici předloni 20. července. Podle obžaloby eskaloval z hádky související s válkou na Ukrajině.

V Luhačovicích se před barem popralo sedm lidí, jeden z nich na místě zemřel

Podle obžalovaných je bratři ze Slovenska provokovali, nadávali jim a vyhrožovali kvůli národnosti a údajně jim vyčítali, že neválčí na Ukrajině. Vyzývali je také, aby se vrátili do vlasti.

Během následující potyčky oba Ukrajinci podle spisu dvojici Slováků postupně uštědřili několik intenzivních úderů pěstí do hlavy a kopů.

Jeden ze Slováků při potyčce utrpěl krvácení do mozku, kterému na místě podlehl. Aktéry potyčky bylo i několik dalších lidí, kteří se jí snažili zamezit.

21. července 2024

Majitel hasil své auto před domem marně. Plameny ho celé zlikvidovaly

Hasiči likvidovali požár osobního vozidla v obci Krhová nedaleko Valašského...

K odpolednímu požáru osobního vozidla vyjížděli v sobotu hasiči z centrální stanice Valašské Meziříčí. V nedaleké obci Krhová začal hořet automobil zaparkovaný před rodinným domem.

Lidi už týdny obtěžují záhadné výstřely. Podivné zvuky slyší i v noci, nemohou spát

Premium
Strážníci Městské policie v Uherském Hradišti zintenzivnili hlídky v lokalitě...

Někdy jsou slyšet každých deset minut, jindy třeba půl dne vůbec. Rány, které se ve dne i v noci ozývají v blízkosti dvou ulic v Uherském Hradišti, popisují místní obyvatelé jako výstřely nebo...

Částečná úleva pro řidiče. Silničáři otevřeli jeden pás D48 na pomezí tří krajů

Řidiči mohou ode opět jezdit po dálnici D48 mezi obcemi Palačov a Dub. Teď v...

Řidiči mohou ode dneška opět jezdit po dálnici D48 mezi obcemi Palačov a Dub, na pomezí Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Silničáři tam budovali její scházející úsek, který nahradí...

Baráž jen v Litvínově? Kvůli mantinelům by Kolín a Litoměřice nehrály doma

Litoměřická Kalich arena při semifinále play off první hokejové ligy s Jihlavou.

Ještě chybí dva schody do baráže o hokejovou extraligu, ale ta myšlenka přece kdekoho napadne: litoměřický Stadion nemá vyhovující stadion pro prolínací soutěž, kde by ji hrál? A co Kolín? Starosti...

Místo Šmoulího města postaví kulturní centrum. Nebude to Nový Čech, ujistila firma

Nové kulturní a společenské centrum ve Zlíně na Jižních svazích vznikne na...

Na podzim příštího roku by na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy, na místě někdejšího Šmoulího města, mohli otevřít nové kulturní a společenské centrum. Jak přesně bude fungovat, ještě není...

Ve vazbě kvůli fotbalové kauze skončil Prokeš, na verdikt čekají ještě tři obvinění

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Městský soud v Brně poslal ve fotbalové korupční kauze do vazby obviněného Jakuba Prokeše, bývalého manažera třetiligového Startu Brno. Novinářům to řekl jeho obhájce Stanislav Keršner. Druhý...

Zlínská Univerzita Tomáše Bati slaví 25 let, má velké plány do budoucna

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně si připomněla výročí 25 let na slavnostním...

Tvoří ji šest fakult, navštěvuje ji téměř deset tisíc studentů z celého světa, má tisícovku zaměstnanců a ve Zlíně funguje už 25 let. Univerzita Tomáše Bati si výročí připomněla středečním...

26. března 2026  13:13

Děti stále častěji trpí krátkozrakostí. Na vyšetření čekají okolo tří měsíců

Mezi pověry (kromě doporučovaného chroupání mrkve) patří i to, že pokud si dítě...

Tráví příliš mnoho času tím, že se dívají velmi zblízka na obrazovku, a velmi málo tím, že se pohybují venku na denním světle. Zrak se kvůli tomu nevyvíjí tak, jak by měl, a děti na základních, ale...

26. března 2026  9:09

Žalobci žádají vazbu pro pět obviněných v korupční fotbalové kauze

Momentka z amatérského fotbalu.

Fotbalová korupční kauza se od policie a žalobců posouvá na soud. Návrh na vazbu padl u pěti obviněných, tři projedná Okresní soud ve Zlíně, další dva Městský soud v Brně. Ostatní zadržení byli...

26. března 2026  9:01

Agresivní cizinec zkopal nevlastní dceru a ohrožoval ji nožem, zasáhli strážníci

Agresivní cizinec ve Zlíně zkopal nevlastní dceru a ohrožoval ji nožem. (březen...

Vážný násilný incident řešila městská policie ve Zlíně. Agresivní cizinec zkopal nevlastní dceru a ohrožoval ji i manželku nožem, zpacifikovali ho až přivolaní strážníci. Událost se odehrála ve...

25. března 2026  17:52

Klub s pověstí sázkové kanceláře. S Býmou a Černajem šlo Zlínsko „štěstíčku“ naproti

Momentka z třetiligového zápasu fotbalistů Rosic (v žlutém) proti Zlínsku...

Za dva roky si budou připomínat 100 let od založení fotbalového klubu, který původně nesl název SK Viktoria Kvítkovice. Na oslavy kulatin ale teď nemají v oddíle FC Zlínsko pomyšlení. Klub z...

25. března 2026  17:42

Kroměříž si letos připomene Miloše Macourka, chystá také městské slavnosti

Miloš Macourek (Praha, 28. listopadu 1996)

Turistická sezona v Kroměříži vypukne 28. března v půl desáté dopoledne, kdy ji na zámku slavnostně odstartuje výstřel z děla a program historické skupiny Biskupští manové v uniformách arcibiskupské...

25. března 2026  16:03

Lidi už týdny obtěžují záhadné výstřely. Podivné zvuky slyší i v noci, nemohou spát

Premium
Strážníci Městské policie v Uherském Hradišti zintenzivnili hlídky v lokalitě...

Někdy jsou slyšet každých deset minut, jindy třeba půl dne vůbec. Rány, které se ve dne i v noci ozývají v blízkosti dvou ulic v Uherském Hradišti, popisují místní obyvatelé jako výstřely nebo...

25. března 2026  12:57

Baráž jen v Litvínově? Kvůli mantinelům by Kolín a Litoměřice nehrály doma

Litoměřická Kalich arena při semifinále play off první hokejové ligy s Jihlavou.

Ještě chybí dva schody do baráže o hokejovou extraligu, ale ta myšlenka přece kdekoho napadne: litoměřický Stadion nemá vyhovující stadion pro prolínací soutěž, kde by ji hrál? A co Kolín? Starosti...

25. března 2026  10:13

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Poslední papučáři v Kloboukách. Manželé udržují tradiční řemeslo i v důchodu

Marie a Jaroslav Kolínkovi jsou zřejmě poslední zástupci kdysi rozšířeného...

Před sto lety se vyráběly papuče skoro v každé domácnosti ve Valašských Kloboukách. Dnes už se toto řemeslo udržuje jen v jediné rodině. Marie a Jaroslav Kolínkovi vyrábí a prodávají tradiční...

25. března 2026  9:36

Korupční kauza rozprášila okresní komisi rozhodčích na Uherskohradišťsku

Fotbalisté Zlínska, dříve Viktorie Otrokovice (v pruhovaném), jsou v půlce...

Někdejší bývalý prvoligový rozhodčí Pavel Býma i FC Zlínsko, jemuž léta šéfoval. Pět bývalých hráčů z tehdy třetiligového otrokovického týmu. A čtyři rozhodčí. Obří fotbalová korupční kauza, která...

25. března 2026  5:33

