Nůž měl připravený předem. Soud zpřísnil trest Ukrajinci, který pobodal svého krajana

Autor: ,
Jednačtyřicetiletý Dmytro Kopanycja si dnes vyslechl přísnější trest za loňské napadení v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Místo deseti let, které mu uložil krajský soud ve Zlíně, stráví ve vězení o dva roky víc. Vrchní soud v Olomouci tak vyhověl odvolání státního zástupce.
Fotogalerie4

foto: ČTK

„Žalobce požadoval překvalifikování z pokusu o vraždu prostou na vraždu s rozmyslem. Odvolací soud se s tím ztotožnil. Z důkazů totiž vyplynulo, že obžalovaný si nůž na místo činu proti poškozenému vzal s úmyslem zaútočit na něj,“ vysvětlil mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik.

Ke konfliktu mezi dvěma Ukrajinci došlo loni v červnu. Podle obžaloby Kopanycjovi poslal jeho známý na mobilní telefon zprávu se svojí fotografií a textem ‚To jsem já, tvůj táta‘. Zpráva od krajana, se kterým se potkával i v práci, jej urazila, protože jeho otec zemřel při autonehodě.

Bez pomoci by krajan vykrvácel. Za napadení nožem dostal Ukrajinec deset let

Obžalovaný od něj pak žádal omluvu, ale neúspěšně. Následně jej našel na zahrádce pohostinství a po odchodu za roh na něj zaútočil nožem. Bodl jej pětkrát a zranění byla podle obžaloby tak závažná, že bez lékařské pomoci mohl vykrvácet.

Vrchní soud v Olomouci proto přihlédl k těmto okolnostem, trestný čin překvalifikoval a zpřísnil trest na 12 let. Za pokus o vraždu muži hrozilo 12 až 20 let vězení.

Cizince soudí za pokus o vraždu krajana. Urazil mého zesnulého otce, hájí se

Obžalovaný tvrdil, že nůž použil v sebeobraně až poté, co se s krajanem začali hádat. „Z jeho slov jsem cítil vyhrůžky. Je vyšší, silnější. Měl jsem strach. Kdybych věděl, že to tak dopadne, nůž bych si sebou nikdy nebral. Vím, že to vypadá nenormálně, ale bylo to jen špatné rozhodnutí. Nikdy jsem nechtěl na něj útočit,“ citoval jeho dnešní výpověď u vrchního soudu server Novinky.cz.

Soud se také zabýval odvoláním obžalovaného a jeho matky, kteří chtěli, aby se případ vrátil zpět ke krajskému soudu do Zlína. Tomu soud nevyhověl. „Naopak odvolání poškozeného bylo vyhověno a byla mu uznána vyšší nemajetková škoda, jelikož je stále v pracovní neschopnosti,“ doplnil Cik.

Obžalovaný musí zaplatit 550 tisíc korun poškozenému jako bolestné a nemajetkovou újmu. Byl mu zároveň uložený trest vyhoštění na 10 let.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nůž měl připravený předem. Soud zpřísnil trest Ukrajinci, který pobodal svého krajana

21. dubna 2026  14:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.