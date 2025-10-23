Stát zaplatí průzkum pozemků ve Vrběticích. Kdo zajistí vyčištění, není jasné

Jana Fuksová
  15:42
Před týdnem to bylo přesně jedenáct let, co se z oploceného areálu ozvaly první ohlušující výbuchy. V jednom ze skladů, který byl součástí státem střeženého prostoru ve Vlachovicích, explodovalo 58 tun munice a zemřeli dva lidé. O měsíc a půl později čelili obyvatelé čtyř obcí v okolí dalším výbuchům. V obou případech byly exploze tak silné, že munice dolétla až na pozemky za oplocením.
Od výbuchu muničních skladů ve Vlachovicích-Vrběticích uplynulo deset let.

Od výbuchu muničních skladů ve Vlachovicích-Vrběticích uplynulo deset let. Na snímku vstup do areálu muničních skladů. (říjen 2024) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Od výbuchu muničních skladů ve Vlachovicích-Vrběticích uplynulo deset let.
Od výbuchu muničních skladů ve Vlachovicích-Vrběticích uplynulo deset let.
Popis operace šestičlenné skupiny ruských agentů při teroristickém útoku v
Vrbětice- výbuch
14 fotografií

Po řadě let teď vláda schválila první krok k tomu, aby pyrotechnici konečně odstranili zbytky výbušnin v okolí areálu a obyvatelé na nich mohli zase hospodařit. Jedná se o pozemky o celkové rozloze kolem 500 hektarů.

„Pro nás je to signál, že věci jdou správným směrem. Vítáme cokoliv, co přispěje k tomu, že pozemky budou vyčištěné,“ konstatovala místostarostka Vlachovic Miroslava Zoubková s tím, že i obec má v tomto prostoru lesy, na kterých kvůli nebezpečí rozházené munice nehospodaří.

Vrbětice deset let po explozi. Vadí plané sliby a strach z každé větší rány

Stejně jsou na tom desítky majitelů ze sousedních Haluzic, Lipové nebo Slavičína. Jejich pozemky jsou sice očištěné na povrchu, ale ne v hloubce. Těžit dřevo nebo jinak hospodařit tam proto mohou jen na vlastní riziko a bez těžké techniky.

„Občas dojde k tomu, že najdou na zemi ležící zbytek munice. Také mohou být kusy zaseknuté mezi větvemi stromů. U lidí to pochopitelně vyvolává stres, proto rozhodnutím vlády všem spadl kámen ze srdce,“ sdělil starosta Slavičína Tomáš Chmela, který je zároveň náměstkem hejtmana Zlínského kraje. „Za dobu deseti let je to nejreálnější posun,“ doplnil.

Obce v okolí muničních skladů chtějí, aby se o očistu pozemků postaral stát

Otázkou je, jak vlastně pomoc státu bude vypadat. Vláda schválila vypsání dotačního programu přímo pro zlínský region, na základě kterého pak kraj vyhlásí veřejnou zakázku na pyrotechnický průzkum a studii proveditelnosti. Tyto dvě akce stát ze sta procent zaplatí a počítá s tím, že náklady se budou pohybovat v jednotkách milionů korun.

Průzkum ukáže, jak hluboko munice uvázla

Díky studii a průzkumu bude jasné, v jaké hloubce se munice nachází, do jaké míry je zachycená v korunách stromů, v jakém je stavu, kolik jí je, jakého území se dotýká, kterak ji bude nutné odstranit, jak dlouho to bude trvat a kolik to bude stát. Zpracovatel na ni bude mít zhruba jeden rok.

„Považuji to za splacení jednoho z dalších dluhů předchozích vlád. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vzalo odpovědnost na sebe a vlastníci pozemků, kterých je na pět set, tak mají po jedenácti letech od výbuchu, naději, že svoje nemovitosti budou moci opět používat,“ potvrdil šéf resortu Petr Kulhánek.

V okolí Vrbětic může stále ležet munice, lidé se bojí chodit na své pozemky

Druhý krok spočívající v samotné asanaci, tedy vyčištění pozemků, ale není úplně jasný. Ministerstvo sice ve své tiskové zprávě zmiňuje, že ji má zaplatit stát ze svého rozpočtu, nicméně nikdo se k tomu zatím nezavázal. Stát navíc chce, aby i veřejnou zakázku na hloubkové čištění vyhlásil kraj, vybral dodavatele a koordinoval práce.

K vládou schválenému návrh ministerstva tak má Zlínský kraj výhrady. „Pro mě je toto nová informace, protože ještě den před jednáním vlády jsme mluvili o zajištění celého procesu ze strany státu, nejen prvního dílku,“ prohlásil hejtman Radim Holiš.

„Od začátku jsme říkali, že kraj se toho ujme za splnění dvou podmínek. Zaprvé dostaneme garanci kompletních finančních nákladů na celý proces a zadruhé garanci zajištění odborníků. V tuto chvíli tyto garance nemáme,“ zdůraznil.

Odložení stíhání ve vrbětické kauze bylo správné, uvedlo zastupitelství

Hejtman se proto chce sejít se zástupci MMR a podmínky znovu upřesnit. Už jen na vypsání soutěže na provedení hloubkového průzkumu a studii proveditelnosti bude potřeba spolupráce experta, který po odborné stránce dohlédne na správné zadání soutěže. Kraj takového člověka nemá ani nemá zkušenosti se zakázkami na pyrotechnický průzkum.

Ať platí Rusko, říká ministr Kulhánek

V jakém časovém horizontu by pak mohla začít celková očista pozemků teď není zřejmé. Počítá se ale s tím, že by trvala dva až pět let. Podle některých médií odhadl ministr Kulhánek náklady na asanaci řádově na vyšší desítky milionů korun.

To ale není podle kraje příliš reálná varianta. Vnitřní areál má rozlohu asi 330 hektarů a celý několikaletý zásah záchranných složek včetně hloubkového průzkumu stál asi miliardu korun.

Kulhánek chce ale finanční zdroje najít i jinde, než ve státním rozpočtu „Závěry bezpečnostních složek státu hovoří jasně. Za výbuchy stojí ruská vojenská rozvědka GRU. Česko je v tomto obětí. A za spáchané zločiny by přece neměla platit oběť, ale pachatel,“ dodal Kulhánek s tím, že k financování programu by rád využil prostředky Ruské federace zmrazené Evropskou unií.

16. října 2024
22. října 2025  19:31,  aktualizováno  23.10 14:34

