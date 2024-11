Obce v okolí muničních skladů chtějí, aby se o očistu pozemků postaral stát

Před čtyřmi lety se odhadované náklady pohybovaly kolem jednoho sta milionů korun. Dnes by byly pravděpodobně vyšší. Řeč je o hloubkovém pyrotechnickém průzkumu pozemků, které patří desítkám vlastníků a nacházejí se v okolí muničních skladů ve Vlachovicích.

Jejich hloubkové vyčištění od zbytků munice po explozích v roce 2014 by měla řešit nově vznikající pracovní skupina při ministerstvu pro místní rozvoj (MMR).

„Vím o tom jen z médií. Oficiální informaci od ministerstva nemáme, bohužel. Je to podobné jako dříve,“ postěžoval si starosta Lipové Miloslav Svárovský. „Jestli je to pozitivní zpráva? To po těch letech, co nám politici dávali různé sliby, ani nevím. Mám dojem, že teď jde spíše o iniciativu ze strany pana prezidenta,“ myslí si.

O vzniku pracovní skupiny informoval na konci minulého týdne ministr vnitra Vít Rakušan. Novinářům to sdělil po jednání s prezidentem republiky Petrem Pavlem.

„Musíme přijít s konceptem, který umožní bezpečný pohyb v tom území. Jsem rád, že nový pan ministr pro místní rozvoj se hlásí k tomu, že je ochoten to koordinovat,“ řekl Rakušan.

Dohromady jde o zhruba 350 hektarů za plotem muničních skladů. Po ukončení zásahu policie, hasičů a záchranářů policie nedoporučila vlastníkům těžbu dřeva nebo orbu. Toto území se totiž podařilo vyčistit jen na povrchu, průzkum do padesáti centimetrů hloubky chybí. Vlastníci tak na pozemcích hospodaří na vlastní nebezpečí.

„Pokud by se to podařilo posunout, budeme samozřejmě rádi. Stát tento hloubkový průzkum slíbil,“ připomněla místostarostka Vlachovic Miroslava Zoubková.

V pracovní skupině by měli zasednout zástupci MMR, ministerstva vnitra i ministerstva obrany.

„Úkolem bude najít způsob, jak dotčeným obcím pomoct s vyčištěním zasaženého území. Tyto práce nemusí nutně provádět pouze armáda, ale např. i soukromé firmy. Financování je nyní předmětem diskuse. Jednou z možností je financování prostřednictvím dotačního programu,“ přiblížila mluvčí MMR Karolína Nová s tím, že právě její ministerstvo má s koordinováním v různých projektech řadu zkušeností, z poslední doby třeba kolem obnovy po povodních.

Počítá se s tím, že do práce skupiny se zapojí také zástupci kraje. Sejít by se měla ještě v tomto roce případně začátkem příštího.

Kdo zajistí hloubkové čištění

Ministr Rakušan také naznačil, že samotný pyrotechnický průzkum by nemusel organizovat stát. „Jde o to, aby stát pomohl obcím a případně kraji s tím, aby si ony zajistily, třeba i od soukromých firem, vyčištění prostoru a jeho kontrolu,“ konstatoval.

To se ale starostům obcí nelíbí. „Nevím, proč by to měl stát přehazovat na obce. Areál v době výbuchů provozoval státní podnik a je to tak stále. Stát by se proto měl postarat o vyčištění pozemků,“ poukázal starosta Lipové.

„Obce vždy požadovaly, aby pyrotechnický průzkum provedl stát se svými organizacemi. To se nezměnilo. Debata nikdy nebyla vedená o tom, že by si to obce organizovaly samy,“ zdůraznil starosta Slavičína a náměstek hejtmana Zlínského kraje Tomáš Chmela.

Problém je, že se zajišťováním pyrotechnického průzkumu na soukromých pozemcích nemá stát zkušenosti. Pyrotechnici ministerstva vnitra prováděli hloubkový průzkum jen v okolí vybuchlých skladů ve Vlachovicích a také povrchový sběr mimo areál, tedy i na soukromých pozemcích. To se ale dělo v době po explozích, kdy tyto pozemky byly dočasně součástí vyznačeného nebezpečného perimetru.

Teď má hloubkový průzkum na dalších místech uvnitř areálu na starosti státní podnik Vojenské lesy a statky, který na něm hospodaří. Provádí ho s pomocí vlastních pyrotechniků a jen na pozemcích, které už od předchozích majitelů vykoupil nebo směnil a má je ve svém vlastnictví.

Boří les čistí soukromé firmy

Po republice jsou ale i místa, která čistí od munice soukromé firmy. Jde například o Boří les u Břeclavi. Čistí se téměř deset let a provádějí ho soukromé firmy. Pozemky však opět vlastní státní podnik Lesy ČR, který také v jednotlivých etapách vyhlašoval výběrová řízení.

„Tam to bylo náročnější, protože jsme nevěděli, jakou munici můžeme najít. Ve Vrběticích se to přesně ví, v tom by to bylo jednodušší,“ zhodnotil Jiří Chládek starší, majitel společnosti Borgata, která rovněž čistila Boří les.

„Je tady moderní soutěžit nejnižší nabízenou cenu, ale před tím bych varoval, ať bude případné výběrové řízení zadávat kdokoliv. Je potřeba to udělat kvalitně. Ten, kdo ho bude provádět, by měl mít historii, zkušenosti i dostatečný počet pracovníků,“ dodal.

Je tedy otázkou, jestli by stát musel nejdříve pozemky kolem muničních skladů vykoupit nebo směnit. A jestli by to vlastníci chtěli. Podobně by možná musely postupovat také obce nebo Zlínský kraj.