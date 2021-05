Lidé z okolí Vrbětic chtějí od státu stamiliony za znehodnocený majetek

Přímé škody na majetku obcí se pohybují kolem 80 milionů korun. „Je to prosba o pomoc. Nechceme jít do sporu se státem, ale spolupracovat s ním. Je důležité, aby byl zjištěný viník a pachatelé pohnáni k zodpovědnosti,“ konstatoval právní zástupce obcí a europoslanec Stanislav Polčák (STAN).

„A stát by nám měl pomoci, pro nás je nepředstavitelné, abychom škody vymáhali po pachatelích nebo v rámci jednotlivých žalob vůči Rusku. To je proces, který má mezinárodní aspekt a spoléháme na postup státu,“ dodal.

Další škody způsobené obcím a obyvatelům odhadl na stovky milionů korun. Nároky by se podle Polčáka mohly hradit ze zvláštního fondu, jehož vznik obce iniciují. „Obce očekávají, že by se státem mohly dospět k dohodě nejpozději v září, což je i tak sedm let od výbuchu,“ uvedl Polčák. Dosud obdrželi odškodnění pouze obyvatelé tří dotčených obcí v roce 2015, a to 3 100 korun za evakuaci po explozích.

Na čtyřsethektarovém prostoru v rozlehlém areálu jsou kromě desítek budov muničních skladů také lesy, které vlastní soukromníci i právnické osoby. Mimo jiné například obec Vlachovice, Lesy České republiky nebo město Slavičín. Další stovky hektarů jsou sice mimo areál, ale ani k nim se majitelé několik let dostat nemohli a ani tam není provedený hloubkový průzkum.

To v praxi znamená, že by na nich kvůli možným zbytkům munice neměli těžit dřevo nebo pracovat s těžkou technikou. Například Dalibor Olšák zastupuje dva majitele se 120 hektary lesa, kteří si na nákup krátce před výbuchy vzali půjčku. Tu musí splácet, peníze složitě zajišťují z jiných zdrojů. „Další rozvoj firmy stagnuje,“ přiznal už dříve Olšák.

„Náležitému odškodnění bránily záchranné práce, které byly ukončeny teprve na podzim loňského roku, a dále nezjištění skutečného viníka události. Pevně věříme, že s ohledem na nově zjištěné informace nyní stát k odškodnění přistoupí zodpovědně a především rychle,“ uvedl Zdeněk Hověžák (STAN), starosta Vlachovic, jejichž součástí jsou i Vrbětice.

Obce požádaly vládu a ministerstva obrany, vnitra a financí, aby byli viníci tragédie v přiměřené době pohnáni k odpovědnosti, i pokud by byli ve spojení s cizí státní mocí. Navrhly také adekvátní směnu vhodných pozemků ve vlastnictví státu s pozemky dotčenými mimořádnými událostmi. „Návrhy nyní budou projednávat zastupitelstva jednotlivých obcí,“ řekl Polčák.

A upozornil také na to, že události měly zásadní dopad na běžný život, na komunitu, na pocit bezpečí. „Pro ty, kdo tam nežijí je důležité připomenout, čím vším tisíce lidí v obcích prošly během výbuchů, což bylo mimochodem v předvánočním obdobím. Dopady cítili mnoho let, měsíce se odvážela munice, která se částečně likvidovala přímo na místě, v obcích byli roky přítomní policisté, vojáci. Dopad na jejich zdraví je markantní,“ upozornil Polčák.

V souvislosti s odškodněním podali dosud obyvatelé 136 žádostí, zatím byly uznány jen dvě. Obce na žádnou podporu nedosáhly. Do konce letošního dubna směřovalo na krajský úřad od obcí a dalších žadatelů v souvislosti s ukončením záchranných prací dalších 12 návrhů na náhradu věcných škod.

Budeme sledovat, jestli nezůstane u slibů

Podle Tomáše Chmely, starosty Slavičína, jehož náměstí je od areálu vzdáleno asi tři kilometry, nedostali místní lidé ani firmy vůbec žádné odškodnění, byť se mnohých z nich událost výrazně dotkla. Stejné je to i v případě města. „Vnímám to jako velkou ostudu státu. Máme 30 hektarů zničeného lesa, zničené místní komunikace,“ řekl Chmela.

Starosta Haluzic František Marecký uvedl, že po dobu šesti let měla obec uzavřenu třetinu katastru, tedy 160 hektarů pozemků. „Budeme bedlivě sledovat, zda opět zůstane jen u několika slibů nebo bude věc řešena s jasným cílem napravit škody, které region a občané utrpěli,“ doplnil starosta Lipové Miroslav Svárovský.

Areál bývalých skladů zabírá plochu přes 346 hektarů, přičemž dvě třetiny pozemků už v něm vlastní státní Vojenské lesy a statky (VLS). Z rozhodnutí vlády by měly VLS získat všechny pozemky v areálu, plánují na nich hospodařit.



Jeden sklad ve Vrběticích explodoval v říjnu 2014, druhý v prosinci téhož roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba vybuchlé sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group, v době explozí areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav. České bezpečnostní složky mají podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, což vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem.