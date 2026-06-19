Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Čekání na čištění pozemků ve Vrběticích se protahuje, stále chybí dotační program

Jana Fuksová
  15:42
Stát chce během letošního roku vytvořit dotační program pro vyčištění pozemků u bývalých muničních skladů ve Vrběticích. Až poté může Zlínský kraj vyhlásit veřejnou zakázku na studii a pyrotechnický průzkum. Majitelé pozemků na nich stále nemohou hospodařit kvůli rozházené munici po explozích v roce 2014.
Od výbuchu muničních skladů ve Vlachovicích-Vrběticích uplynulo deset let. Na...

Od výbuchu muničních skladů ve Vlachovicích-Vrběticích uplynulo deset let. Na snímku vstup do areálu muničních skladů. (říjen 2024) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Od výbuchu muničních skladů ve Vlachovicích-Vrběticích uplynulo deset let....
Mapa oplocení kolem areálu muničních skladů ve Vlachovicích-Vrběticích (2015).
Po výbuchu. Dým po explozi ve Vrběticích byl vidět i z Valašských Klobouk...
Policisté a pyrotechnici čistili od rozmetané munice okolí druhého vybuchlého...
12 fotografií

Bude to dotační program ušitý na míru Zlínskému kraji, který bude také jediným možným žadatelem a příjemcem dotace.

Stát chce tímto způsobem vyřešit kompletní vyčištění pozemků zasažených vybuchlou municí ze skladů ve Vrběticích. Exploze se ozvaly v říjnu 2014 a ani teď, po více než 11 letech, nemohou majitelé na svých pozemcích hospodařit bez rizika.

„V tuto chvíli sanaci území okolo muničního skladu ve Vrběticích intenzivně řešíme,“ naznačila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Veronika Lukášová. „Aktuálně probíhají jednání na pracovní úrovni o technických a finančních možnostech realizace sanace s Policií ČR a Zlínským krajem. Vyhlášení předpokládáme v horizontu letošního roku,“ doplnila.

Studie upřesní rozsah zamoření

MMR před rokem navrhlo vládě tento postup, kdy stát vyhlásí dotační program, Zlínský kraj v něm uspěje a za získanou dotaci následně vyhlásí veřejnou zakázku. Ta by se měla vztahovat k první fázi hloubkového čištění, tedy ke zpracování studie proveditelnosti a pyrotechnickému průzkumu.

Vrbětice deset let po explozi. Vadí plané sliby a strach z každé větší rány

Studie řekne, do jaké míry jsou pozemky zamořené, určí přesné území nutné očisty a odhadne náklady na druhou fázi, tedy samotnou asanaci.

Půjde o pozemky o celkové rozloze zhruba 500 hektarů, které patří desítkám majitelů. Rozházená munice je na nich pouze povrchově posbíraná, proto není možné na nich používat těžkou techniku. Vlastníci se na nich pohybují a pracují na vlastní nebezpečí, přičemž stále dochází k nálezům.

„Nemohou tam pořádně hospodařit a už roky čekají na to, aby pozemky měli opět plně k dispozici,“ popsal krajský náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a investice a zároveň starosta sousedního Slavičína Tomáš Chmela. „Je důležité, že tento záměr ani nová vláda nehodila pod stůl. Stále ale probíhají jednání, jak dotační titul naformulovat.“

Konzultace i s Policií ČR

Diskuse ohledně podoby dotačního programu probíhá mezi ministerstvem a Zlínským krajem, ale také mezi dalšími institucemi, například Policií ČR. Od roku 2014 policie dělala na pozemcích mimo areál povrchový sběr rozházené munice, a to až do roku 2020. Armáda pak prováděla průzkum pomocí detektorů.

Podle informací redakce se diskutuje například o tom, jakým způsobem se bude mapovat rozptyl munice, zda se při ohledání prostor bude využívat pouze detektor, nebo například i dron.

Šest let po explozích munice skončily záchranné práce ve Vrběticích

„Poskytujeme ministerstvu odborné konzultace, zejména k předpokládanému množství a druhům munice, která byla výbuchem muničních skladů rozhozena do okolí,“ přiblížila mluvčí Policejního prezidia Irena Brodská. „Neřešíme zadání dotačního programu, pouze si s ministerstvem upřesňujeme odborné náležitosti.“

Ministerstvo zároveň upozorňuje, že samotnou likvidaci munice může provést pouze Policie ČR. Finanční podpora MMR by v tom případě mohla směřovat jen na průzkum území nebo nalezení munice, a ne na likvidaci.

„Vznik tohoto programu považuji za splacení jednoho z dalších dluhů předchozích vlád,“ prohlásil loni při schvalování návrhu tehdejší ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.

Jedenáct let čištění v Břeclavi

Do jakého termínu nebo v jaké finanční výši bude dotační program vypsaný, není v tuto chvíli jasné. Odhadované náklady na tuto první fázi byly loni v řádu jednotek milionů korun. Kolik si vyžádá druhá fáze, zatím nikdo ani neodhadoval.

Stát zaplatí průzkum pozemků ve Vrběticích. Kdo zajistí vyčištění, není jasné

Podobně velké území se čistí v Břeclavi. Jde o prostor po explozi továrny na munici, ke které došlo na konci druhé světové války. Jde o lesní plochu 750 hektarů, jež je součástí Bořího lesa. Už dříve nechal stát vyčistit okolo 200 hektarů, zbývajících zhruba 500 asanují pyrotechnici od roku 2015. Různé druhy munice nalézají v hloubce půl metru i více.

Loni zahájila specializovaná firma v pořadí 11. etapu. Za prvních deset jí zaplatil státní podnik Lesy ČR, kterému pozemky patří, 46 milionů korun. Letos by čištění mělo být u konce.

Stát si na práce najímá specializované firmy, které mají na starost vždy několik etap. V případě nálezu podezřelé munice pak pomáhají pyrotechnici.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Silničáři nečekaně otevřeli kompletní úsek dálnice D49 z Holešova do Fryštáku

Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a...

Silničáři ve středu po poledni nečekaně otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Stalo se tak po více než sedmnácti letech od zahájení prací. Průtahy...

Neuvěřitelné, těší se starosta na otevření D49. Provoz začne za pár dní

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Po více než sedmnácti letech od zahájení prací se za týden otevře kompletní sedmnáctikilometrový úsek dálnice D49 z Hulína do Fryštáku. Silničáři chystají slavnostní zahájení provozu. Otevření...

Zvýšení výroby a nový letoun. Kunovický výrobce slaví 90 let a má velké plány

Kunovická firma Aircraft Industries slaví letos 90 let od založení. Den...

Kunovický výrobce letounů Aircraft Industries slaví 90 let od svého založení. Největší český výrobce civilní letecké techniky chce zvýšit výrobu až na 18 letounů ročně, získává nové zákazníky v Jižní...

Takový titul pro venkovského faráře? diví se ocenění od papeže kněz ze Štípy

Otec František Sedláček ze Štípy (vpravo) dostal od papeže významný titul...

Papež Lev XIV. udělil čestný titul monsignore dlouholetému faráři Františku Sedláčkovi ze Štípy u Zlína. V kněžské službě je více než půl století, z toho posledních 20 let působí jako duchovní...

Obchvat uleví Uherskému Hradišti a Starému Městu, bude mít dva jízdní pruhy

Opravený a rozšířený most J. A. Bati, dříve Moravní most v Uherském Hradišti má...

V květnu loňského roku vedení Zlínského kraje a radnic v Uherském Hradišti a Starém Městě uzavřela deklaraci, která řeší přípravu silničního obchvatu obou měst. Dnes už je jasné, že na novou cestu,...

Čekání na čištění pozemků ve Vrběticích se protahuje, stále chybí dotační program

Od výbuchu muničních skladů ve Vlachovicích-Vrběticích uplynulo deset let. Na...

Stát chce během letošního roku vytvořit dotační program pro vyčištění pozemků u bývalých muničních skladů ve Vrběticích. Až poté může Zlínský kraj vyhlásit veřejnou zakázku na studii a pyrotechnický...

19. června 2026  15:42

Právní bitva o důležitou cestu nekončí. Úřad nevyloučil uzavření dálnice

Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a...

Když silničáři tento týden ve středu otevřeli celou dálnici D49 z Hulína do Fryštáku, dobře věděli, že soud bude rozhodovat o žalobě spolku Egeria. Ten se ohradil proti tomu, že jeho odvolání proti...

19. června 2026  13:51,  aktualizováno  15:26

Jiřího Korna jsme lákali čtyři roky, říká organizátor Holešovské Regaty

Holešovská Regata (červen 2023)

Šéf festivalu Holešovská Regata Michal Žáček v rozhovoru pro iDNES.cz mluví o letošním ročníku, honorářích kapel nebo prostředí zámeckých zahrad. Do Holešova přiveze Jiřího Korna, Tata Bojs, No Name...

19. června 2026  9:54

Další peníze pro zadlužený hokej. Zlín dá klubu přes 12 milionů, ale s výhradami

Do utkání Maxa ligy se Vsetínem nastoupili zlínští hokejisté v historických...

Jejich hospodaření v posledních letech končilo v mínusu a v červených číslech zůstal hokejový klub RI Okna Berani Zlín i letos. Proto jeho vedení požádalo radnici o příplatek mimo základní kapitál ve...

18. června 2026  15:54

Úleva jen na chvíli. Omezení na příjezdu do Zlína skončí, silničáři se přesunou jinam

Silničáři opravují hlavní příjezd do Zlína ve směru od Vizovic. Už v pondělí...

Silničáři nejpozději v sobotu odpoledne otevřou hlavní tah do Zlína ve směru od Vizovic. Další omezení ve městě ale brzy začnou. Příjezd je částečně uzavřený od začátku června. Provoz je volný v...

18. června 2026  14:35

Opilý zapálil buňku, uhořel v ní jeho známý. Muž dostal za vraždu 12 let

Obžalovaný Martin Vyoral v jednací síni zlínské pobočky Krajského soudu Brno....

Dvanáct let vězení dostal dvaatřicetiletý Martin Vyoral za to, že letos v únoru v Provodově na Zlínsku zapálil dřevěnou stavební buňku, v níž následně uhořel jeho o 13 let starší známý. Podle spisu...

18. června 2026  12:36,  aktualizováno  14:25

Barum rally představila letošní trať. Noční superspeciálka v ulicích Zlína začne dříve

Při páteční noční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally v prostoru...

Průjezd po asfaltce kolem dostihové dráhy ve Slušovicích i „motanice“ v jejím okolí s televizním skokem neodmyslitelně patří k automobilové soutěži Barum Czech Rally Zlín. V letošním roce ji ovšem...

18. června 2026  9:06

Jelínek chce hrát se Slováckem odvážně jako Skuhravý. Ze Zlína čekal větší kritiku

Novým trenérem fotbalistů Slovácka se po Romanu Skuhravém stal Jan Jelínek....

Jednal o prodloužení smlouvy u druholigového béčka Slavie, když mu ale předložilo nabídku prvoligové Slovácko, vrátil se Jan Jelínek do kraje, kde svoji hráčskou a posléze i trenérskou kariéru...

17. června 2026  20:30

Silničáři nečekaně otevřeli kompletní úsek dálnice D49 z Holešova do Fryštáku

Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a...

Silničáři ve středu po poledni nečekaně otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Stalo se tak po více než sedmnácti letech od zahájení prací. Průtahy...

17. června 2026  13:18,  aktualizováno  15:14

Památková ochrana hřebčína v Napajedlích se přezkoumá, rozhodl Klempíř

První hříbě roku 2018 v napajedelském hřebčíně

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) zpochybnil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy (ODS) o rozsahu památkové ochrany hřebčína v Napajedlích na Zlínsku. Měla se týkat pouze hlavních budov,...

17. června 2026  15:06

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Zlín omlazuje, chce být sebevědomější a dravější. Zkouší kanonýra z maltské ligy

Zlínští fotbalisté začali letní přípravu se dvěma posilami. Klub zároveň zkouší...

Mladší, rychlejší, dynamičtější, dravější. Takový chce být fotbalový Zlín ve druhé sezoně od návratu do nejvyšší soutěže. „Nejsme mužstvo, které bude pravidelně diktovat tempo hry. Proto je důležitá...

17. června 2026  14:58

Vlak na Uherskohradišťsku srazil a usmrtil člověka, páteřní trať stála

ilustrační snímek

Vlak srazil ve středu ráno na železniční trati mezi Huštěnovicemi a Starým Městem na Uherskohradišťsku člověka. Nehodu nepřežil, řekl policejní mluvčí Radomír Šiška. Provoz na celostátní železniční...

17. června 2026  9:06,  aktualizováno  11:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×