Bude to dotační program ušitý na míru Zlínskému kraji, který bude také jediným možným žadatelem a příjemcem dotace.
Stát chce tímto způsobem vyřešit kompletní vyčištění pozemků zasažených vybuchlou municí ze skladů ve Vrběticích. Exploze se ozvaly v říjnu 2014 a ani teď, po více než 11 letech, nemohou majitelé na svých pozemcích hospodařit bez rizika.
„V tuto chvíli sanaci území okolo muničního skladu ve Vrběticích intenzivně řešíme,“ naznačila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Veronika Lukášová. „Aktuálně probíhají jednání na pracovní úrovni o technických a finančních možnostech realizace sanace s Policií ČR a Zlínským krajem. Vyhlášení předpokládáme v horizontu letošního roku,“ doplnila.
Studie upřesní rozsah zamoření
MMR před rokem navrhlo vládě tento postup, kdy stát vyhlásí dotační program, Zlínský kraj v něm uspěje a za získanou dotaci následně vyhlásí veřejnou zakázku. Ta by se měla vztahovat k první fázi hloubkového čištění, tedy ke zpracování studie proveditelnosti a pyrotechnickému průzkumu.
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Studie řekne, do jaké míry jsou pozemky zamořené, určí přesné území nutné očisty a odhadne náklady na druhou fázi, tedy samotnou asanaci.
Půjde o pozemky o celkové rozloze zhruba 500 hektarů, které patří desítkám majitelů. Rozházená munice je na nich pouze povrchově posbíraná, proto není možné na nich používat těžkou techniku. Vlastníci se na nich pohybují a pracují na vlastní nebezpečí, přičemž stále dochází k nálezům.
„Nemohou tam pořádně hospodařit a už roky čekají na to, aby pozemky měli opět plně k dispozici,“ popsal krajský náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a investice a zároveň starosta sousedního Slavičína Tomáš Chmela. „Je důležité, že tento záměr ani nová vláda nehodila pod stůl. Stále ale probíhají jednání, jak dotační titul naformulovat.“
Konzultace i s Policií ČR
Diskuse ohledně podoby dotačního programu probíhá mezi ministerstvem a Zlínským krajem, ale také mezi dalšími institucemi, například Policií ČR. Od roku 2014 policie dělala na pozemcích mimo areál povrchový sběr rozházené munice, a to až do roku 2020. Armáda pak prováděla průzkum pomocí detektorů.
Podle informací redakce se diskutuje například o tom, jakým způsobem se bude mapovat rozptyl munice, zda se při ohledání prostor bude využívat pouze detektor, nebo například i dron.
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„Poskytujeme ministerstvu odborné konzultace, zejména k předpokládanému množství a druhům munice, která byla výbuchem muničních skladů rozhozena do okolí,“ přiblížila mluvčí Policejního prezidia Irena Brodská. „Neřešíme zadání dotačního programu, pouze si s ministerstvem upřesňujeme odborné náležitosti.“
Ministerstvo zároveň upozorňuje, že samotnou likvidaci munice může provést pouze Policie ČR. Finanční podpora MMR by v tom případě mohla směřovat jen na průzkum území nebo nalezení munice, a ne na likvidaci.
„Vznik tohoto programu považuji za splacení jednoho z dalších dluhů předchozích vlád,“ prohlásil loni při schvalování návrhu tehdejší ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.
Jedenáct let čištění v Břeclavi
Do jakého termínu nebo v jaké finanční výši bude dotační program vypsaný, není v tuto chvíli jasné. Odhadované náklady na tuto první fázi byly loni v řádu jednotek milionů korun. Kolik si vyžádá druhá fáze, zatím nikdo ani neodhadoval.
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Podobně velké území se čistí v Břeclavi. Jde o prostor po explozi továrny na munici, ke které došlo na konci druhé světové války. Jde o lesní plochu 750 hektarů, jež je součástí Bořího lesa. Už dříve nechal stát vyčistit okolo 200 hektarů, zbývajících zhruba 500 asanují pyrotechnici od roku 2015. Různé druhy munice nalézají v hloubce půl metru i více.
Loni zahájila specializovaná firma v pořadí 11. etapu. Za prvních deset jí zaplatil státní podnik Lesy ČR, kterému pozemky patří, 46 milionů korun. Letos by čištění mělo být u konce.
Stát si na práce najímá specializované firmy, které mají na starost vždy několik etap. V případě nálezu podezřelé munice pak pomáhají pyrotechnici.