Mladší sestru bodl přímo do srdce. Kéž by šel vrátit čas, litoval u soudu

  13:28
Za letošní lednovou vraždu ženy ve Zlíně uložila v pondělí zlínská pobočka brněnského krajského soudu jejímu čtyřiapadesátiletému bratrovi pravomocně jedenáct let vězení. V bytě, kde společně žili, ji po předchozí hádce bodl nožem do hrudníku. Jeho sestra vykrvácela.

Budova pobočky brněnského krajského soudu ve Zlíně | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Útočník dnes přistoupil k prohlášení viny, které soud přijal a v případu tedy neprováděl zevrubné dokazování. Svého činu muž litoval. Za vraždu s rozmyslem mu hrozilo 12 až 20 let vězení.

Skutek se stal 2. ledna. Muž podle rozsudku po předchozí hádce se sestrou vzal z kuchyňské linky nůž s ostřím dlouhým 19 centimetrů a jednapadesátiletou ženu na chodbě bytu jedenkrát silně bodl do hrudníku. Bodnořezným poraněním srdce, hrudní části srdečnice a jater jí způsobil smrt vykrvácením.

Podle předsedy senátu Radomíra Koudely na ni obžalovaný zaútočil s cílem ji umlčet. „A to přesto, že si byl vědom skutečnosti, že v lidském hrudním koši se nachází životně důležité orgány, jejichž poranění je způsobilé přivodit smrt,“ řekl Koudela.

Urážky i bodání nůžkami a nožem. Žárlivá žena roky surově týrala druha, ten to trpěl

Obžalovaný se u dnešního hlavního líčení omluvil pozůstalým. Zavražděná žena měla dvě dcery. „Moc mě to mrzí, kéž by šel čas vrátit zpět,“ řekl útočník. Uvedl, že skutek spáchal po sporech, které se sestrou měl.

Opakovaně se prý hádali. Podle muže byl příčinou většiny hádek byt, který společně obývali. Podle obžalovaného ho z něj sestra i spolu s jeho synem opakovaně vykazovala. Zmínil také, že sestře po bodnutí do hrudníku poskytoval první pomoc.

Muž dále připustil, že je asi závislý na alkoholu. V minulosti třikrát absolvoval ústavní protialkoholní léčbu. Jeho obhájkyně Markéta Vojtášková uvedla, že v době činu byli muž i žena pod vlivem alkoholu.

Pomohlo mu vyjádření lítosti

Zdůraznila, že útočník po vraždě spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení. „Po celou dobu trestního řízení nikterak svoji vinu nezpochybňoval,“ řekla obhájkyně.

Pro svého klienta žádala trest pod dolní hranicí trestní sazby, uložení trestu mírně pod ní navrhovala i státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová. Soud při ukládání trestu zohlednil nejen prohlášení viny, ale také lítost, kterou muž vyjádřil.

„Nejsou zde žádné skutečnosti, které by se daly výrazněji hodnotit jako okolnosti přitěžující. Máme zde dle našeho názoru opravdu reálnou lítost, není to jen lítost formální se snahou dosáhnout nižšího trestu. Souvisí to i s tím, že se jedná o strašnou událost v rodině, že se jedná o smrt člověka, který byl blízkým obžalovaného,“ řekl Koudela.

Vražda ve Zlíně. Muž jediným bodnutím zabil svoji spolubydlící, k činu se přiznal

Spolu s trestem vězení uložil soud muži, který má z minulosti v rejstříku trestů dva záznamy, také povinnost uhradit dvěma dcerám zavražděné ženy nemajetkovou újmu. Každé z dcer, z nichž jedné je 18 let a druhé 17 let, musí zaplatit milion korun.

Rozsudek nabyl právní moci, státní zástupkyně, zmocněnkyně poškozených i obžalovaný se ještě v soudní síni vzdali práva na podání odvolání.

Do baráže jde znovu po roce Dukla Jihlava, rozhodlo sedmé finále

Zleva Albert Michnáč a Filip Dundáček z Jihlavy se radují z gólu na 2:1 v...

Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou...

Nový areál skanzenu ukáže tvrdý život v horách, hotový bude do konce roku

Kurlok, roubený domek, v němž pobývali pastevci v horách, je jednou ze staveb v...

Dovedete si představit, jak se žilo na valašských horách, než tam dorazila moderní doba a turisté? Tvrdý život pasekářů z beskydských salaší přiblíží nový areál Kolibiska, který buduje Valašské...

Olomouc - Slovácko 2:1, úspěšná Hapalova premiéra, hosté dohrávali v devíti

Hráči Olomouce slaví gól proti Slovácku.

Úspěšnou premiéru na lavičce fotbalistů Olomouce má za sebou Pavel Hapal. Ve 30. kole Chance Ligy si jeho svěřenci doma poradili se Slováckem 2:1, když hosté dohrávali v devíti po červených kartách...

Žena si chtěla zkrátit cestu přes čtyřproudovou silnici. Smetlo ji auto

Žena vběhla dodávce přímo pod kola

Mladá žena vběhla v pondělí odpoledne na čtyřproudou silnici v centru Zlína, přestože měla podle policie poblíž přechod i podchod. Řidič přijíždějící zprava ji kvůli koloně vozidel nemohl včas...

Bez nové haly nemá zlínský hokej budoucnost, varuje klub. Peníze města nestačí

Premium
Plánovaná podoba zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně

Sezona na ledě jim skončila v úterý a až fanoušci hokejistů Zlína v září vyrazí na utkání nové sezony, čeká je opět „jen“ první liga, kterou Berani hrají už čtyři roky. A dál se bude hrát na zimním...

20. dubna 2026  13:28

Urážky i bodání nůžkami a nožem. Žárlivá žena roky surově týrala druha, ten to trpěl

Premium
Dvaapadesátiletou ženu odsoudil krajský soud ve Zlíně ke dvanácti letům vězení...

Dvaapadesátiletou ženu odsoudil Krajský soud ve Zlíně k vězení a ochranné psychiatrické léčbě. Od roku 2018 až do loňského září psychicky i fyzicky opakovaně týrala svého partnera. Nakonec jej...

20. dubna 2026  11:57

Smutek v Teplicích, znovu jen o záchranu. Čeká nás boj o holý život, tuší Frťala

Zlínský gólman Stanislav Dostál pomohl k výhře nad Teplicemi těžkým zákrokem v...

Po nástupu nového majitele se ve fotbalových Teplicích blýská na lepší časy, letos ale ještě i hřmí. Skláři po porážce 2:3 v klíčovém zápase základní části ve Zlíně promarnili šanci na střední...

20. dubna 2026  11:52

Nový model výuky: ve škole i ve fabrice. Kraj otestuje duální vzdělávání

Zlínský kraj chce vyzkoušet duální vzdělávání na střední škole. Žáci při něm...

Jako první škola v kraji spustí od letošního září novinku. Střední škola – Centrum odborné přípravy technické (COPT) Uherský Brod vyzkouší jinou formu výuky v podobě duálního vzdělávání. Jde o model...

20. dubna 2026  9:09

Hapal poprvé jako olomoucký trenér: Kluci ukázali charakter, ale hra skřípala

Olomoucký trenér Pavel Hapal v utkání se Slováckem.

První zápas po nástupu Pavla Hapala do manažerské funkce fotbalová Olomouc v listopadu vyhrála. To samé se povedlo i po přesunu Hapala na střídačku. Sigma první zápas pod novým dočasným trenérem...

20. dubna 2026  7:17

Zuberští házenkáři porazili Karvinou doma i podruhé a vynutili si páté semifinále

Čtvrtfinále extraligy házenkářů Zubří (v zeleném) - Lovosice.

Zuberští házenkáři porazili mistrovskou Karvinou i v druhém domácím utkání a po výhře 32:24 vyrovnali stav semifinálové série extraligy na 2:2. Rozhodující pátý duel se bude hrát ve středu na hřišti...

19. dubna 2026  21:43

Zápas Sigmy se Slováckem v režii VAR. Ty prostoje jsou hrozné, reagoval Skuhravý

Patrik Blahút ze Slovácka opouští po červené kartě hřiště v utkání s Olomoucí.

Videoblázinec v Olomouci. Pětkrát šel v neděli odpoledne do akce VAR a až na poslední případ, který skončil nerozhodně, vždy v neprospěch Slovácka. To ve dvojnásobném oslabení statečně vzdorovalo,...

19. dubna 2026  18:33

Olomouc - Slovácko 2:1, úspěšná Hapalova premiéra, hosté dohrávali v devíti

Hráči Olomouce slaví gól proti Slovácku.

Úspěšnou premiéru na lavičce fotbalistů Olomouce má za sebou Pavel Hapal. Ve 30. kole Chance Ligy si jeho svěřenci doma poradili se Slováckem 2:1, když hosté dohrávali v devíti po červených kartách...

19. dubna 2026  15:32

Bez nové haly nemá zlínský hokej budoucnost, varuje klub. Peníze města nestačí

Premium
Plánovaná podoba zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně

Sezona na ledě jim skončila v úterý a až fanoušci hokejistů Zlína v září vyrazí na utkání nové sezony, čeká je opět „jen“ první liga, kterou Berani hrají už čtyři roky. A dál se bude hrát na zimním...

19. dubna 2026

Dostál spasil Zlín: Alespoň jsem něco chytil, v našich zápasech je to jak na hokeji

Zlínský gólman Stanislav Dostál slaví domácí výhru v zápase s Teplicemi. (18....

Už to vypadalo, že dochytá sobotní duel fotbalové ligy bez jediného úspěšného zákroku. Přesto se nakonec stal zlínský gólman Stanislav Dostál hrdinou domácího utkání proti Teplicím, když na brankové...

19. dubna 2026  6:17

Žena si chtěla zkrátit cestu přes čtyřproudovou silnici. Smetlo ji auto

Žena vběhla dodávce přímo pod kola

Mladá žena vběhla v pondělí odpoledne na čtyřproudou silnici v centru Zlína, přestože měla podle policie poblíž přechod i podchod. Řidič přijíždějící zprava ji kvůli koloně vozidel nemohl včas...

18. dubna 2026  19:19

Plzeňští házenkáři postoupili přes Duklu, čeká je dvanácté extraligové finále v řadě

Jaromír Voves z Talent týmu Plzeňského kraje během semifinále s Duklou Praha.

Plzeňští házenkáři postoupili do dvanáctého finále extraligy za sebou. Ve čtvrtém utkání semifinále s Duklou zvítězil Talent tým v Praze 27:24 a sérii vyhrál 3:1 na zápasy. V druhé semifinálové sérii...

18. dubna 2026  19:06

