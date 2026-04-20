Útočník dnes přistoupil k prohlášení viny, které soud přijal a v případu tedy neprováděl zevrubné dokazování. Svého činu muž litoval. Za vraždu s rozmyslem mu hrozilo 12 až 20 let vězení.
Skutek se stal 2. ledna. Muž podle rozsudku po předchozí hádce se sestrou vzal z kuchyňské linky nůž s ostřím dlouhým 19 centimetrů a jednapadesátiletou ženu na chodbě bytu jedenkrát silně bodl do hrudníku. Bodnořezným poraněním srdce, hrudní části srdečnice a jater jí způsobil smrt vykrvácením.
Podle předsedy senátu Radomíra Koudely na ni obžalovaný zaútočil s cílem ji umlčet. „A to přesto, že si byl vědom skutečnosti, že v lidském hrudním koši se nachází životně důležité orgány, jejichž poranění je způsobilé přivodit smrt,“ řekl Koudela.
|
Urážky i bodání nůžkami a nožem. Žárlivá žena roky surově týrala druha, ten to trpěl
Obžalovaný se u dnešního hlavního líčení omluvil pozůstalým. Zavražděná žena měla dvě dcery. „Moc mě to mrzí, kéž by šel čas vrátit zpět,“ řekl útočník. Uvedl, že skutek spáchal po sporech, které se sestrou měl.
Opakovaně se prý hádali. Podle muže byl příčinou většiny hádek byt, který společně obývali. Podle obžalovaného ho z něj sestra i spolu s jeho synem opakovaně vykazovala. Zmínil také, že sestře po bodnutí do hrudníku poskytoval první pomoc.
Muž dále připustil, že je asi závislý na alkoholu. V minulosti třikrát absolvoval ústavní protialkoholní léčbu. Jeho obhájkyně Markéta Vojtášková uvedla, že v době činu byli muž i žena pod vlivem alkoholu.
Pomohlo mu vyjádření lítosti
Zdůraznila, že útočník po vraždě spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení. „Po celou dobu trestního řízení nikterak svoji vinu nezpochybňoval,“ řekla obhájkyně.
Pro svého klienta žádala trest pod dolní hranicí trestní sazby, uložení trestu mírně pod ní navrhovala i státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová. Soud při ukládání trestu zohlednil nejen prohlášení viny, ale také lítost, kterou muž vyjádřil.
„Nejsou zde žádné skutečnosti, které by se daly výrazněji hodnotit jako okolnosti přitěžující. Máme zde dle našeho názoru opravdu reálnou lítost, není to jen lítost formální se snahou dosáhnout nižšího trestu. Souvisí to i s tím, že se jedná o strašnou událost v rodině, že se jedná o smrt člověka, který byl blízkým obžalovaného,“ řekl Koudela.
|
Vražda ve Zlíně. Muž jediným bodnutím zabil svoji spolubydlící, k činu se přiznal
Spolu s trestem vězení uložil soud muži, který má z minulosti v rejstříku trestů dva záznamy, také povinnost uhradit dvěma dcerám zavražděné ženy nemajetkovou újmu. Každé z dcer, z nichž jedné je 18 let a druhé 17 let, musí zaplatit milion korun.
Rozsudek nabyl právní moci, státní zástupkyně, zmocněnkyně poškozených i obžalovaný se ještě v soudní síni vzdali práva na podání odvolání.