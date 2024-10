Mynář dostal dotaci na penzion neoprávněně, řekla před soudem úřednice

Koplíková pracovala jako někdejší vedoucí odboru kontroly a plateb zmíněného úřadu. Ten v roce 2011 téměř šestimilionovou dotaci Mynářově firmě Clever Management na penzion vyplatil. Za dotační podvod a poškozování finančních zájmů Evropské unie hrozí Mynářovi až osm let vězení. Exkancléř vinu odmítl.

Podle obžaloby společnost v žádosti o dotaci v rozporu s instrukcemi neuvedla, že stavbu, která měla původně sloužit jako ubytovna pro sportovce, dříve dotovalo 13 miliony korun ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Peníze od něj v roce 2008 získal Spolek Chřibák, v němž byl Mynář hospodářem.

Projekt následně převzala firma Clever Management a se spolkem uzavřela smlouvu o pronájmu rozestavěného objektu. Smlouva ale byla podle obžaloby v rozporu s podmínkami dotace, spolek nesměl deset let budovu nikomu pronajímat. Clever Management následně využití budovy změnil na penzion. Na jeho vybudování též požádal o dotaci z evropských fondů a získal 5,99 milionu korun. Loni peníze vrátil.

Právě podmínka MŠMT, na základě které nesměla být budova pronajímána, je podle Koplíkové stěžejní skutečností, na základě které podle ní Clever Management neměl evropskou dotaci získat. „Nájemní smlouva mezi Spolkem Chřibák a společností Clever Management v podstatě z našeho pohledu nebyla legální,“ řekla úřednice.

Na rozpor upozornili úřad novináři

Na fakt, že stavba v Osvětimanech byla už dříve financována z MŠMT a podrobnosti o podmínkách resortu, za kterých se tak stalo, podle ní úřad narazil až v letech 2018 a 2019, a to na základě podnětu novinářů. Svědkyně uvedla, že kdyby tyto poznatky úřad měl v době podání žádosti, mohl by ji vyřadit.

Podle obžaloby nechal žádost o dotační podporu na stavbu penzionu vypracovat Vratislav Mynář jako jednatel firmy Clever Management, podepsal ji a doručil na pracoviště příslušného úřadu. Obžalovaný však tvrdí, že ji zpracovala najatá firma Europrofin, ve které byl v té době jedním ze tří jednatelů. Minulý týden řekl, že žádost nevyplňoval, nečetl a pouze ji podepsal. Dnes Mynář uvedl, že Clever Management ani Europrofin nepochybili. Tvrdí naopak, že pochybili úředníci, kteří podle něj žádost dostatečně nezkontrolovali.

Za Europrofin žádost o dotaci zpracoval Jan Podzimek. Dnes u soudu uvedl, že informaci o tom, z jakých zdrojů byla financována ubytovna pro sportovce, která zůstala ve fázi hrubé stavby a projekt penzionu na ni navazoval, neměl. Řekl také, že nepředpokládá, že by se Mynář seznamoval s obsahem žádosti před jejím odevzdáním. „Je fakt, že mi to nekontroloval do detailů,“ řekl Podzimek. Kdo žádost podepsal, nevěděl.

Podzimek i jeho kolega ze společnosti Europrofin Jan Stindl vypověděli, že žádost o dotaci konzultovali s pracovníky úřadu, který ji později firmě Clever Management poskytl. „Pokud by v žádosti něco chybělo, nebylo uvedeno, nesplňovalo podmínky žádosti o dotaci, byla by žádost vyřazena,“ řekl Stindl.

Hlavní líčení bylo původně nařízeno také na čtvrtek. Kvůli zdravotní indispozici předvolané svědkyně však soud jednání zrušil. Dokazování v případu by tedy mělo pokračovat až 11. prosince.