Ve Sněmovně je to stále vyhrocenější. ODS neví, co se sebou, říká Vondráček

„Jsem v opozici, Sněmovna je úterý až pátek a krajské zastupitelstvo bývá v pondělí, kdy jsem stejně v regionu. To není problém, poradím si s tím,“ říká Vondráček v rozhovoru pro MF DNES.

Napadlo vás před volbami, že dostanete tolik preferenčních hlasů?

Nečekal jsem to. Máme s Radimem Holišem takové neformální hecování, že když vedu kandidátku já, je na posledním místě on, a naopak. Při minulých parlamentních volbách voliči Radima vykroužkovali až do Sněmovny, ale mandát složil, aby se mohl soustředit na práci hejtmana. Já v roce 2020 v krajských volbách vykroužkovaný ještě nebyl, ale teď už ano. Samozřejmě jsem lidem strašně vděčný a děkuju jim. Některé jsem potkal, když jsem šel volit, a sami mi říkali, že mi to kolečko dali. Je to zavazující. Už řeším, jak měnit organizaci práce a připravovat materiály do krajského zastupitelstva.