Ve volbách ve Zlínském kraji kandiduje výrazně méně lidí i stran

O Senát se v Hradišti utká jen pět lidí Pouhých pět politiků, což je o polovinu méně než před šesti lety, jde do senátních voleb na Uherskohradišťsku v obvodě 81. Obhajovat tam bude hazardní magnát Ivo Valenta, který má za soupeře lidoveckého starostu Starého Města Josefa Bazalu, ředitele Uherskohradišťské nemocnice Petra Sládka z ODS, bývalého poslance Antonína Seďu z ČSSD a živnostnici Jarmilu Blažkovou z SPD. Letos scházejí nezávislí kandidáti. Svého člověka nepostaví ani komunisté, Piráti a ANO, neboť nenašli vhodné adepty, kteří by mohli v úzké, ale silné konkurenci uspět. „Stavět kandidáta jen formálně nemá smysl. Když už, tak někoho silného,“ řekl před nedávnem regionální šéf ANO Pavel Pustějovský. Ze stejného důvodu nepostaví vládní hutí svého člověka ani ve zlínském senátním obvodě 78, kde bude obhajovat Tomáš Goláň za hnutí Senátor 21. Celkem se tam o křeslo do Senátu utká 7 lidí, což je o dva méně než minule. Poprvé po mnoha letech tady nebude mít svého zástupce ČSSD. „Více se soustředíme na krajské volby,“ okomentoval to stručně krajský předseda sociální demokracie Jiří Ott. Podle zlínského politologa Karla Kouby z Univerzity Hradec Králové jsou na tom ANO a ČSSD ohledně senátních voleb velmi podobně. „Asi usoudili, že nemá smysl na sílu stavět kandidáty ve všech senátních obvodech,“ naznačil Kouba. „Souvisí to zřejmě s tím, že hlasy jdou v těchto volbách za politikem a osobností více než za stranickým programem. Strana naopak může případné voliče odlákat.“ S Goláněm se ve Zlíně utká krajská radní Michaela Blahová z KDU-ČSL či ředitel zlínského městského divadla Petr Michálek z hnutí STAN. Za KSČM bude o pozici senátora usilovat vydavatel Jan Doleček, za SPD předseda regionálního klubu hnutí Radek Henner, za Moravské zemské hnutí Jan Šťovíček. Voleb se oproti poslednímu klání nezúčastní Piráti. To, že se o post senátorů utká v obou obvodech méně kandidátů, považuje politolog spíše za dobré. Pět zájemců v obvodě 81 nepovažuje za nízké číslo. „Pro voliče je jednodušší, když si vybírá z pěti kandidátů. Často je důležité, aby se více stran domluvilo na jednom kandidátovi, než aby zbytečně tříštily síly,“ řekl Kouba. „Můžeme ale tušit, že Valenta je natolik silným kandidátem, že to mohlo odradit další potenciální kandidáty.“