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V kampani před volbami budou strany řešit dopravu, bydlení i veřejné plochy

Milan Libiger
Petr Skácel
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  8:43
Zlín otevřel nové turistické centrum v přízemí radnice. (listopad 2024)

Zlín otevřel nové turistické centrum v přízemí radnice. (listopad 2024) | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

Primátor Zlína Jiří Korec je jedničkou kandidátky hnutí ANO do komunálních...
Nově zvolený poslanec je právník Aleš Dufek (KDU-ČSL)
ODS ve Zlíně vede do voleb Miroslav Chalánek.
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Na podzim se uskuteční komunální volby, politici ve Zlíně s kampaní zatím vyčkávají. Ostrá fáze začne až po prázdninách. Jiří Korec kandidoval na pozici primátora Zlína dvakrát a vždy uspěl. Teď se pokusí o hattrick. Jako jedničku do podzimních komunálních voleb ho schválil krajský sněm ANO.

„Jsem rád, že jsem dostal důvěru. Po těch letech už jsem zkušenější, ale zároveň více vidím problémy, které město má,“ říká politik, který vede Zlín od roku 2018.

„Jsem rád, že se nám daří dotahovat věci, které se dlouho chystaly jako Velké kino, kino Květen nebo sad Svobody. Ale hodně věcí je před námi, což je i naše motivace. K tomu však potřebujeme i více peněz z rozpočtového určení daní. Můžete mít krásné plány, ale realita vás posadí, jak se říká, na zadek,“ dodal Korec, který teď stojí v čele koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a Pirátů.

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A rovnou naznačil, co by v případě úspěchu chtěl v dalších čtyřech letech řešit.

„Čeká nás zavedení modrých zón, chceme najít cestu k revitalizaci náměstí Míru, budeme řešit pravobřežní komunikaci, která propojí město na dálnici a uleví dopravě v centru,“ vyjmenoval. Zmínil také obchvat Zálešné nebo hledání rozvojových ploch na výstavbu bytů a sportovní infrastrukturu.

Hlavními tématy doprava a bydlení

Na volby se chystají i další strany a hnutí. Odehrávat se budou v ulicích, na náměstích i na sociálních sítích. Pokud jde o témata, rezonovat bude hlavně doprava a bydlení. Její „horká“ část začne po prázdninách, volby se totiž konají až druhý říjnový víkend. I proto zatím politici spíše vyčkávají.

ODS oznámí hlavní témata i volební cíle na konci června. Klíčové jsou podle ní bydlení, rozvojové plochy, doprava, školství, sociální oblast či sportovní infrastruktura.

„Témat je hodně. Ještě řekneme, která budeme považovat za důležitá,“ sdělil náměstek primátora a lídr strany Miroslav Chalánek.

Podle něj může radnice byty stavět sama nebo připravovat rozvojové plochy pro developery. To je model, který uplatňuje v lokalitě Březnická či Boněcký rybník. „V prvním případě může město regulovat nájemné, ve druhém je zase větší časová akcelerace. Město jde v tuto chvíli cestou přípravy rozvojových ploch,“ uvedl Chalánek.

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Podle Aleše Dufka z KDU-ČSL potřebuje Zlín obnovovat veřejná prostranství, jako je náměstí Míru či sad Svobody, opravit podchody v centru i na Jižních Svazích a musí investovat do dopravy, hlavně do obchvatu Zálešné a Prštenské příčky. „Bez kvalitních komunikací jsou plány na zahušťování výstavby marné, protože už teď je město ucpané auty,“ popsal Dufek.

Vedení radnice dopravní akce i úpravy veřejných prostor připravuje dlouhé roky, zatím se ale k tomu nedostalo.

„Všichni vědí, jak je komplikované stavební řízení, zvlášť u veřejných staveb. Takže se snadno říká, že to jde pomalu, ale opravdu těžko se to realizuje,“ podotkl Dufek.

Startovací byty a hospodaření

Piráti považují za klíčové oblasti pro další rozvoj Zlína bydlení a dopravu. „Chceme se zaměřit na výstavbu městských a startovacích bytů pro mladé rodiny,“ naznačil lídr Jiří Jaroš.

Současný pirátský radní Jiří Robenek má na starosti bytovou problematiku. Během jeho působení radnice postavila bytový dům Na Slanici, který ale připravili jeho předchůdci, chystá také bytovku v Prštném. V dopravě Piráti chtějí posunout dál Prštenskou příčku a pravobřežní komunikaci.

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Pro opoziční hnutí Zlín 21 bude hlavní téma voleb hospodaření města a jeho organizací.

„Zároveň před novým vedením bude stát realizace několika velkých investic za stovky milionů, které byly dlouho odkládané, ale jsou pro rozvoj města zásadní,“ konstatovala PR manažerka hnutí Kateřina Martykánová.

Jde o Prštenskou příčku, obchvat Zálešné nebo dostavbu radnice.„Znamená to obrovskou odpovědnost za dobré naplánování a realizaci, což jsou přesně věci, které umíme a se kterými máme mnohaleté zkušenosti ze soukromého sektoru,“ tvrdí Martykánová.

Parkovací domy na sídlišti

STAN svoje plány oznámí v létě. „Myslíme si, že priority vedení města se začaly výrazně lišit od priorit jeho občanů,“ řekla jednička kandidátky Věra Stojar. Zatím zmiňuje jen špatnou dopravní situaci a městské investice, které jsou podle ní bez strategie.

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Také pro opoziční SPD je zásadní doprava a výstavba bytů, při níž ale preferuje jiný model než vedení radnice. „Město nemá prodávat volné plochy pro výstavbu bytů developerům, měly by zůstat v jeho rukách,“ je přesvědčený lídr hnutí Lubomír Nečas.

Na Jižních Svazích chce SPD stavět parkovací domy, v centru je podle něj možné mít podzemní parkoviště pod pozemky před poliklinikou či pod Stadionem mládeže.

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