„Už toho mám hodně za sebou a přemýšlím, v jakém kontextu to uchopit, abych splnil očekávání, která nejsou zrovna malá. Mám samozřejmě vůli a odhodlání plnit tuto roli co nejlépe,“ říká Čestmír Vančura (Zlín 21) v rozhovoru pro iDNES.cz.
Když se stanete primátorem, skončíte jako prezident dětského filmového festivalu?
O tom jsem ještě nepřemýšlel. Budeme řešit, jestli jsem ve střetu zájmů. Pokud se stanu primátorem, budu počítat i s organizacemi, které pracují pro kulturu způsobem, jakým se snažíme řídit festival. Byl bych mnohem raději, kdyby takových institucí a projektů bylo ve Zlíně více. Celou dobu jsme s kolegy vedli festival tak, abychom navázali na slavnou tradici a aby něco přinášel odborné veřejnosti, filmařům i lidem ve Zlíně a v kraji.
Jsme mezinárodně respektovaný festival. Byl bych rád, kdyby to tak bylo i do budoucna. Nevidím tam střet zájmů. Koneckonců to pro mě není profitová organizace, stálo mě to hodně úsilí a financí. Když se tam najde překážka, která bude znamenat, že bych se měl této funkce vzdát, budu to respektovat.
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Jaká je podpora festivalu ze strany města?
Loni to bylo zhruba devět milionů korun, což je něco přes patnáct procent rozpočtu festivalu.
V čem by mohla spočívat změna, kterou jste ve Zlíně v předvolební kampani sliboval?
Změnu si představujeme v organizaci a řízení magistrátu, ale neměla by směřovat jen k tomu, co je naším denním chlebem. Problém vidíme spíše v oblasti plánování a přípravy investic. Prosazovali jsme něco ve smyslu masterplanu, který by pomáhal definovat Zlínu, kam jde a proč v horizontu alespoň 25 let, abychom pak mohli věci organicky zaplánovávat do struktury města.
Budete chtít revidovat velké projekty, které končící koalice rozjela? Před volbami jste v tomto smyslu zmínil proměnu náměstí Míru.
Myslím si, že je naše povinnost, abychom se s kolegy podívali na všechny projekty. Věříme, že jsou slušně připraveny, ale budeme za ně nést zodpovědnost. Budeme si chtít sestavit žebříček priorit a změnit pohled na přípravu velkých projektů. Náměstí Míru je jedna z klíčových investic, ale musíme zároveň vyřešit, jak bude zapadat do propojení jednotlivých částí města. Chtěli bychom se na to podívat i z tohoto pohledu.
Je vaší nevýhodou, že poprvé vstupujete do řízení města? A zúročíte tam zkušenosti z podnikání?
Můžeme na to pohlížet z různých stran, ale v koalici jsou kolegové, kteří jsou v tom rutinéři. Jejich úloha bude, aby nás tím procesem úspěšně provedli. A my můžeme slíbit, že to, co máme stokrát potvrzeno, budeme chtít implementovat i do struktury města. Ne však stejně jako ve firmách. Jde spíše o to, jak přistupovat k řízení města a k zaměstnancům magistrátu. Ať chcete, nebo ne, ti dělají výsledek magistrátu. Máme tam 581 a čtvrt člověka. S těmi lidmi musíme mluvit. Chci to udělat i já, abych pochopil, jak vnímají situaci, na co si troufají a jaké jsou jejich plány a představy, aby věci běžely lépe.
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Koaliční vyjednávání jste začali s ANO, ale pak jste pokračovali se STAN a trojblokem. Neobáváte se, že by proto mohlo ANO být ostrou opozicí?
Pokud bude ostrou opozicí a bude to přínosné a pomůže nám, budu rád. Nepotřebujeme, aby nás někdo chlácholil a za dveřmi říkal něco jiného.
Ale asi by pro vás bylo výhodnější mít s ANO dobré vztahy, když osm let řídilo město, ne?
Nepochybně. Moc vítáme prohlášení pana primátora, který se ke spolupráci přihlásil. Jsme za to rádi, protože naší ambicí je, abychom pokračovali v dobrých projektech a vytvářeli takové podmínky, aby v nich mohl pokračovat každý, kdo přijde.
Kdo je Čestmír Vančura