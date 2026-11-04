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Za ostrou a přínosnou opozici budu rád, říká budoucí zlínský primátor

Milan Libiger
  15:46
Novým zlínským primátorem se stane Čestmír Vančura z hnutí Zlín 21. (listopad...

Novým zlínským primátorem se stane Čestmír Vančura z hnutí Zlín 21. (listopad 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Novým zlínským primátorem se stane Čestmír Vančura z hnutí Zlín 21. (listopad...
Zástupci nové zlínské koalice Aleš Dufek z KDU-ČSL (vlevo), Věra Stojar z hnutí...
Tři týdny po volbách má Zlín dohodnuté nové vedení. Město má další čtyři roky...
Tři týdny po volbách má Zlín dohodnuté nové vedení. Město má další čtyři roky...
18 fotografií
Čestmír Vančura se řadu let věnoval podnikání, stojí také za filmovým festivalem pro děti a mládež. Ale v politice není nováčkem. Posledních osm let byl opozičním zastupitelem za hnutí Zlín 21 a teď se ve dvaasedmdesáti letech stane primátorem města. Přiznává, že to pro něj znamená mnoho.

„Už toho mám hodně za sebou a přemýšlím, v jakém kontextu to uchopit, abych splnil očekávání, která nejsou zrovna malá. Mám samozřejmě vůli a odhodlání plnit tuto roli co nejlépe,“ říká Čestmír Vančura (Zlín 21) v rozhovoru pro iDNES.cz.

Když se stanete primátorem, skončíte jako prezident dětského filmového festivalu?
O tom jsem ještě nepřemýšlel. Budeme řešit, jestli jsem ve střetu zájmů. Pokud se stanu primátorem, budu počítat i s organizacemi, které pracují pro kulturu způsobem, jakým se snažíme řídit festival. Byl bych mnohem raději, kdyby takových institucí a projektů bylo ve Zlíně více. Celou dobu jsme s kolegy vedli festival tak, abychom navázali na slavnou tradici a aby něco přinášel odborné veřejnosti, filmařům i lidem ve Zlíně a v kraji.

Jsme mezinárodně respektovaný festival. Byl bych rád, kdyby to tak bylo i do budoucna. Nevidím tam střet zájmů. Koneckonců to pro mě není profitová organizace, stálo mě to hodně úsilí a financí. Když se tam najde překážka, která bude znamenat, že bych se měl této funkce vzdát, budu to respektovat.

Zlín bude mít nového primátora, Korce nahradí podnikatel Vančura

Jaká je podpora festivalu ze strany města?
Loni to bylo zhruba devět milionů korun, což je něco přes patnáct procent rozpočtu festivalu.

Novým zlínským primátorem se stane Čestmír Vančura z hnutí Zlín 21. (listopad 2026)
Novým zlínským primátorem se stane Čestmír Vančura z hnutí Zlín 21. (listopad 2026)
Zástupci nové zlínské koalice Aleš Dufek z KDU-ČSL (vlevo), Věra Stojar z hnutí STAN a budoucí primátor Čestmír Vančura z hnutí Zlín 21. (listopad 2026)
Tři týdny po volbách má Zlín dohodnuté nové vedení. Město má další čtyři roky řídit koalice trojbloku, v němž je KDU-ČSL, ODS a uskupení Zlín srdcem a Pirátů, se STAN a Zlínem 21. Na snímku Čestmír Vančura, Zlín 21, a vzadu Věra Stojar, STAN. (1. listopad 2026)
18 fotografií

V čem by mohla spočívat změna, kterou jste ve Zlíně v předvolební kampani sliboval?
Změnu si představujeme v organizaci a řízení magistrátu, ale neměla by směřovat jen k tomu, co je naším denním chlebem. Problém vidíme spíše v oblasti plánování a přípravy investic. Prosazovali jsme něco ve smyslu masterplanu, který by pomáhal definovat Zlínu, kam jde a proč v horizontu alespoň 25 let, abychom pak mohli věci organicky zaplánovávat do struktury města.

Zahájení 62. ročníku mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. (květen 2022)

Budete chtít revidovat velké projekty, které končící koalice rozjela? Před volbami jste v tomto smyslu zmínil proměnu náměstí Míru.
Myslím si, že je naše povinnost, abychom se s kolegy podívali na všechny projekty. Věříme, že jsou slušně připraveny, ale budeme za ně nést zodpovědnost. Budeme si chtít sestavit žebříček priorit a změnit pohled na přípravu velkých projektů. Náměstí Míru je jedna z klíčových investic, ale musíme zároveň vyřešit, jak bude zapadat do propojení jednotlivých částí města. Chtěli bychom se na to podívat i z tohoto pohledu.

Je vaší nevýhodou, že poprvé vstupujete do řízení města? A zúročíte tam zkušenosti z podnikání?
Můžeme na to pohlížet z různých stran, ale v koalici jsou kolegové, kteří jsou v tom rutinéři. Jejich úloha bude, aby nás tím procesem úspěšně provedli. A my můžeme slíbit, že to, co máme stokrát potvrzeno, budeme chtít implementovat i do struktury města. Ne však stejně jako ve firmách. Jde spíše o to, jak přistupovat k řízení města a k zaměstnancům magistrátu. Ať chcete, nebo ne, ti dělají výsledek magistrátu. Máme tam 581 a čtvrt člověka. S těmi lidmi musíme mluvit. Chci to udělat i já, abych pochopil, jak vnímají situaci, na co si troufají a jaké jsou jejich plány a představy, aby věci běžely lépe.

Jsme opozicí, kterou by si mohla přát každá koalice, říká lídr hnutí Zlín 21

Koaliční vyjednávání jste začali s ANO, ale pak jste pokračovali se STAN a trojblokem. Neobáváte se, že by proto mohlo ANO být ostrou opozicí?
Pokud bude ostrou opozicí a bude to přínosné a pomůže nám, budu rád. Nepotřebujeme, aby nás někdo chlácholil a za dveřmi říkal něco jiného.

Ale asi by pro vás bylo výhodnější mít s ANO dobré vztahy, když osm let řídilo město, ne?
Nepochybně. Moc vítáme prohlášení pana primátora, který se ke spolupráci přihlásil. Jsme za to rádi, protože naší ambicí je, abychom pokračovali v dobrých projektech a vytvářeli takové podmínky, aby v nich mohl pokračovat každý, kdo přijde.

Kdo je Čestmír Vančura

Vítěz soutěže EY podnikatel roku Čestmír Vančura.
  • Narodil se 23. prosince 1953 v Prostřední Bečvě na Vsetínsku.
  • Vystudoval stavební průmyslovku a strojní fakultu VUT v Brně, pak nastoupil do zlínského strojírenského podniku ZPS.
  • V roce 1992 spoluzaložil Kovárnu Viva, která dnes zaměstnává kolem 400 lidí a má miliardové obraty.
  • Je majitelem společnosti Filmfest, která pořádá zlínský filmový festival.
  • Je také předsedou společnosti Zlínský zámek a Nadačního fondu Zikmundova vila. Je členem Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
  • Do politiky vstoupil v roce 2018, kdy poprvé kandidoval jako předseda a lídr hnutí Zlín 21. Lídrem hnutí byl i v následujících dvou komunálních volbách.
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