Vodárnám chybí nejúčinnější respirátory, v kanalizaci přitom hrozí nákaza

V dnešní době stojí trochu stranou, přestože působí na pozicích, kde jsou ohrožení koronavirem. „Jsme na druhé koleji,“ říkají někteří zástupci vodáren ve Zlínském kraji.

Mají totiž stále potíže se sháněním nejúčinnějších ochranných prostředků, které jsou potřeba při práci v čistírnách odpadních vod, při rozborech odpadních vod či čištění kanalizací. Přednost má zdravotnictví a sociální služby.

„Odpadní vody mohou obsahovat viry. Tam by měli mít lidé nejvyšší ochranu, kterou ministerstvo zdravotnictví doporučuje. Ale tyto respirátory nejsou k mání,“ upozornil ředitel Slováckých vodovodů a kanalizací Lubomír Trachtulec.

Jde o respirátory typu FFP3. Vodárny požádaly Zlínský kraj o 40 kusů, zatím jich dostaly deset, dalších deset by mělo být na cestě.

„Oslovujeme firmy, které dodávají ochranné prostředky, ale buď je nemají, nebo je nemohou dodat. Je to problém, který pořád řešíme,“ postěžoval si Trachtulec.

Podobné je to i jinde, nejúčinnější respirátory nemají ani v kroměřížských vodárnách. Kraj jim dodal sto masek, od soukromé firmy dostali 700 roušek, pomáhají si i samy.

„Trojkových respirátorů bychom potřebovali minimálně sto. Čím vyšší stupeň ochrany, tím lépe. Není je ale možné sehnat,“ potvrdil ředitel Vodovodů a kanalizací Kroměřížska Ladislav Lejsal.

„Vodárny jsou na vedlejší koleji po celou dobu pandemie. Musíme umět improvizovat,“ doplnil.

„Společnost má dostatek roušek a respirátorů třídy FFP2. Dodávky respirátorů třídy FFP3 jsou problém, který nám významně pomohl vyřešit Zlínský kraj,“ podotkl ředitel Vodovodů a kanalizací Vsetín Roman Pilař.

Většina vodáren působí ve Sdružení oborů vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK), které jim nejúčinnější respirátory už párkrát přislíbilo, ale vždy z toho sešlo.

Místo toho jim nabídlo třeba plynové masky, které se používaly ještě za minulého režimu na základních školách při cvičeních.

„Máme u českého výrobce od 19. března objednané ochranné pomůcky pro všechny členy SOVAK. Objednávka byla už čtyřikrát či pětkrát přislíbena, avšak když mělo dojít na její plnění, tak přišlo ministerstvo zdravotnictví, uplatnilo nouzový stav a odebralo si ochranné pomůcky, které byly určeny pro nás,“ přiblížil ředitel SOVAK Vilém Žák.

Cena vody se snižuje

Přitom zaměstnanci některých provozů vodáren mají na nejúčinnější ochranné pomůcky stejný nárok jako zdravotníci.

„Riziko kontaminace je tam vysoké, nejen covidem-19,“ zmínil Žák. Podle něho by mohl SOVAK respirátory dostat tento nebo příští týden, jistý si však není.

„Chápu, že přednost má zdravotnictví a sociální služby, ale nikdo neřeší to, že i vodárny se mohou dostat do karantény. Potom nevím, kdo by je provozoval,“ upozornil Trachtulec.

Vlastníky vodáren jsou města a obce v regionech. „Trojkové respirátory jsou běžnou pracovní pomůckou zaměstnanců vodáren. Najednou ale nemohli koupit to, co normálně používali, protože na to bylo uvalené embargo vládou. Situace byla složitě řešitelná,“ poznamenal starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Potíže s nejvyšší ochranou řeší téměř všechny vodárny, jednou z výjimek jsou ty zlínské, které provozuje Moravská vodárenská, jež je součástí koncernu Veolia.

Cena vody ve Zlínském kraji do 30. 4. / od 1. 5. Uherskohradišťsko

85,33 / 81,62

85,33 / 81,62 Kroměřížsko

83,19 / 79,57

83,19 / 79,57 Vsetínsko

88,32 / 84,48

88,32 / 84,48 Zlínsko

90,88 / 86,93 Údaje o současných i nových cenách vody poskytly jednotlivé společnosti

„Máme dostatek odpovídajících ochranných pomůcek, dezinfekce i nezbytných chemikálií k výrobě pitné vody a k čištění odpadních vod,“ sdělil provozně technický ředitel Moravské vodárenské Vladimír Vašička.

Podle něho firma získala ochranné pomůcky mimo jiné díky centrálním nákupům koncernu.

Dobrou zprávou pro odběratele vody je, že se její cena od května snižuje díky tomu, že u vody klesá DPH z 15 na 10 procent. Na Zlínsku lidé zaplatí méně o čtyři koruny za kubík vody, nově tedy zhruba 87 korun.

Průměrná rodina by tak mohla ušetřit přibližně 40 korun měsíčně. Podobně klesala cena i v dalších okresech Zlínského kraje, kde je voda o něco levnější než na Zlínsku.