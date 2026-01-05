Čtyřtisícový Uherský Ostroh je bez pitné vody. Kvůli mrazu nejsou ani cisterny

Všechny školy v Uherském Ostrohu na Uherskohradišťsku zůstaly v pondělí zavřené. Celé město je druhý den bez dodávek pitné vody kvůli havárii na vodovodním přivaděči. Vyplývá to z informací na webu Slováckých vodáren a kanalizací a na webových stránkách čtyřtisícového města. Kvůli dnešnímu mrazivému počasí nebylo možné zajistit ani náhradní cisterny s pitnou vodou.

Uherský Ostroh | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

„V sobotu jsme ještě občanům zajistili tři cisterny, ale dnes to není možné z toho důvodu, že je pod nulou a kohoutky by zamrzly. Je to teď složitější, ale občané mají možnost koupit si balenou vodu,“ upřesnil v pondělí ráno místostarosta Uherského Ostrohu Tomáš Bravený s tím, že uzavřený je pro dnešní den také městský úřad.

Zasažený je nejen Uherský Ostroh, ale také část Chylice spolu s ulicemi Osvobození a Dolní v sousední Ostrožské Nové Vsi.

Ceny 2026: Lidé v kraji zaplatí více za vodu i teplo, poplatky nezdražují

„Omlouváme se rodičům za způsobené potíže, o dalším vývoji budeme informovat. Škola a všechny její součásti včetně ŠD bude mimo provoz,“ upozornila na sociálních sítích ředitelka ostrožské Základní školy prof. Otakara Borůvky Dagmar Bistrá.

Oprava vodovodního řadu by měla být dokončena v pondělí odpoledne, pravděpodobně do 15. hodiny. Termín se však ještě může změnit.

Kvůli těžké technice se práce dotknou i silničního provozu na hlavním tahu, tedy silnici 1/55. „V tomto místě bude během opravy částečně omezená doprava,“ upozornil mluvčí policie Radomír Šiška.

Voda vytekla na silnici první třídy

Potíže s dodávkami pitné vody byly kvůli havárii již v sobotu 3. ledna dopoledne. V podvečer byla oprava dokončená a pitná voda byla opět k dispozici. V neděli se situace opakovala.

„V části Chylice v Ostrožské Nové Vsi došlo k noční havárii vodovodního řadu, která způsobila vytečení vody na hlavní silnici I/55. Na místě bylo nutné řešit nejen samotnou poruchu, ale i bezpečnost a plynulost dopravy. V důsledku této havárie nebude mít naše město dočasně zajištěnu dodávku pitné vody,“ uvedl v neděli na webu města místostarosta Tomáš Bravený.

Bez cisteren s pitnou vodou se podle informací zveřejněných na webu obce musejí obejít i obyvatelé zasažených částí Ostrožské Nové Vsi.

