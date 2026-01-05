„V sobotu jsme ještě občanům zajistili tři cisterny, ale dnes to není možné z toho důvodu, že je pod nulou a kohoutky by zamrzly. Je to teď složitější, ale občané mají možnost koupit si balenou vodu,“ upřesnil v pondělí ráno místostarosta Uherského Ostrohu Tomáš Bravený s tím, že uzavřený je pro dnešní den také městský úřad.
Zasažený je nejen Uherský Ostroh, ale také část Chylice spolu s ulicemi Osvobození a Dolní v sousední Ostrožské Nové Vsi.
Ceny 2026: Lidé v kraji zaplatí více za vodu i teplo, poplatky nezdražují
„Omlouváme se rodičům za způsobené potíže, o dalším vývoji budeme informovat. Škola a všechny její součásti včetně ŠD bude mimo provoz,“ upozornila na sociálních sítích ředitelka ostrožské Základní školy prof. Otakara Borůvky Dagmar Bistrá.
Oprava vodovodního řadu by měla být dokončena v pondělí odpoledne, pravděpodobně do 15. hodiny. Termín se však ještě může změnit.
Kvůli těžké technice se práce dotknou i silničního provozu na hlavním tahu, tedy silnici 1/55. „V tomto místě bude během opravy částečně omezená doprava,“ upozornil mluvčí policie Radomír Šiška.
Voda vytekla na silnici první třídy
Potíže s dodávkami pitné vody byly kvůli havárii již v sobotu 3. ledna dopoledne. V podvečer byla oprava dokončená a pitná voda byla opět k dispozici. V neděli se situace opakovala.
„V části Chylice v Ostrožské Nové Vsi došlo k noční havárii vodovodního řadu, která způsobila vytečení vody na hlavní silnici I/55. Na místě bylo nutné řešit nejen samotnou poruchu, ale i bezpečnost a plynulost dopravy. V důsledku této havárie nebude mít naše město dočasně zajištěnu dodávku pitné vody,“ uvedl v neděli na webu města místostarosta Tomáš Bravený.
Bez cisteren s pitnou vodou se podle informací zveřejněných na webu obce musejí obejít i obyvatelé zasažených částí Ostrožské Nové Vsi.
