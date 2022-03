Sto tisíc růží je připraveno. Jízdy králů se letos dočkají hned tři obce

Skoro sto tisíc pestrobarevných krepových růží různých tvarů, které budou zdobit koně královské družiny při tradiční slavnosti v Kunovicích, vznikly pod rukama tamějších žen, které si říkají Tetičky. Pro každého z 28 koní vytvořily jedenáctimetrový postroj, dvoumetrovou ohlávku a třásně.

„Bylo to rychlé, začali jsme s výrobou zhruba v polovině ledna,“ popsal hlavní organizátor kunovické Jízdy králů Milan Stašek.

Družina bude tentokrát početná. „Budeme mít spoustu nových jezdců. Jsem rád, že kluci do toho jdou sami od sebe, že je to drží,“ řekl Stašek. „Utvrzuje mě to v tom, že jízda tady má kořeny hluboko zarostlé, že to není jen nějaké pozlátko nebo povinnost,“ prohlásil.

Po dvou letech omezení a odkladů se letošní Jízda králů uskuteční v téměř stejném rozsahu jako před pandemií, a to ve všech třech obcích. Shoda v pořádání unikátní akce zapsané na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO měla nastat už v roce 2020. Tehdy ji však kvůli epidemii všichni pořadatelé zrušili. Loni se dočkali jen ve Vlčnově a Kunovicích, a to ještě v omezené podobě.

Původně se letos mělo začít v Kunovicích, tamější král Martin Libosvár ale nakonec vyjede do ulic první srpnový víkend. „Z tradičního květnového termínu jsme letos jízdu posunuli. Nevěděli jsme, jak bude covid dál mutovat, a nechtěli jsme investovat do čehosi, co by bylo nejisté,“ vysvětlil Stašek.

„Navíc se u nás opravuje hlavní silnice a to by nás omezovalo ve Formanské jízdě i při průvodu královské družiny na koních. Na konci července by mělo být hotovo,“ doufá.

Král ze čtvrté třídy naváže na otce

Jako první se proto veřejnosti představí královská družina ve Vlčnově, bude to 28. a 29. května. Pořadatelé finišují s programem, který bude o něco menší než obvykle. Počítají s vystoupením souborů, otevřením památkových domků i jarmarkem.

Na začátku dubna se uskuteční odložené představení krále a královské družiny v rámci Krojového plesu, na které byli diváci zvyklí v lednu. Už teď však vědí, že nový král Zdeněk Janča je žákem čtvrté třídy a před lety byl králem už jeho otec.

„Bude i předání vlády králů. Loni jsme tento oblíbený pořad museli udělat pouze v online prostředí, letos už bude s diváky,“ přiblížila ředitelka pořádajícího Klubu sportu a kultury ve Vlčnově Petra Kučerová.

„A i nedělní jízda bude taková, jak ji návštěvníci znají. V družině tentokrát zasednou dva ročníky kluků, celkově jich bude jedenáct.“

Chystají se výstavy i koncerty dechovek

Po dvouletém odkládání se od 30. června do 4. července uskuteční také Dolňácké slavnosti písní a tanců s tradiční Jízdou králů v Hluku. Král Marek Šuránek se postaví do čela své družiny legrútů, a tamější obyvatelé tak zažijí průvod po dlouhých pěti letech.

„Jízdu na koních už si odvedenci začali znovu nacvičovat. Někteří z nich měli jet před dvěma lety, ale potřebují si to zase oživit, další se k nim přidají z nového odvedeneckého ročníku. Letošní jízda tak bude početná,“ upozornil místostarosta Zdeněk Botek.

Program 24. ročníku slavností nabídne výstavy, koncerty dechovek, vystoupení folklorních souborů a cimbálových muzik či večerní zábavy. Podle pořadatelů všech tří jízd by se naplánované programy mohly změnit pouze v případě nařízení nových protiepidemických opatření.