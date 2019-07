Dění kolem zlínské nemocnice mi nepřidalo, říká Vajdák o odchodu do Brna

Hlásil jste se do výběrového řízení proto, že jste ve Zlíně nespokojený? Třeba proto, že se vedení Zlínského kraje nedaří prosadit sloučení krajských nemocnic ani stavbu nové nemocnice, kterou jste i vy podporoval?

Víte, to, co se děje kolem zlínské nemocnice, především kolem projektu nové nemocnice, mi v poslední době samozřejmě „nepřidalo“. Hodně jsem ho podporoval a chtěl jsem se mu věnovat po ekonomické stránce. Ostatně to už jsem dělal při jeho přípravách. Nakonec politici rozhodli jinak a já jsem si řekl, že je možná čas se posunout dál.

Tak jste hledal jinde?

Časově se tohle všechno potkalo s vypsaným výběrovým řízením v Brně. Jsem rád, že jsem uspěl, je to pro mě výzva. Ekonomiku jsem řídil ve středně velké nemocnici, v krajské nemocnici a teď se posouvám k nemocnici fakultní. Změny, které se povedly ve zlínské nemocnici, bych rád částečně prosadil také tam.

Je ekonomika Baťovy nemocnice stabilizovaná natolik, že neodcházíte od rozdělané práce?

Myslím si, že v Baťově nemocnici se mně a mému týmu za ty dva roky povedlo hodně pozitivních změn. Teď jde spíše o udržení nastaveného chodu. Situace ve zlínské nemocnici je momentálně ekonomicky stabilizovaná, bude záležet na tom, jestli si udrží výkonnost a dokáže držet pod kontrolou náklady.

Co vnitřní dluh, který je pořád kolem 300 milionů?

Jeho postupné snižování je úkolem do budoucna. Letos by to mělo být snížení o 140 milionů korun. Na druhé straně je potřeba do nemocnice také investovat. Podařilo se nám zřídit a zprovoznit urgentní příjem, rozšířit spánkovou laboratoř, zrekonstruovat osmý pavilon, vybudovat nové parkovací plochy pro pacienty i zaměstnance.

Otevřeli jste dnes už vyhledávané bistro, co chystáte dál?

Na podzim bude otevřena prodejna zdravotnických pomůcek a do konce roku bude zrekonstruován pavilon pro paliativní péči. Podařilo se nám také výrazně modernizovat přístrojové vybavení nebo navýšit mzdy. Také jsme zvládli během dvou let snížit ceny u dodavatelů léků a materiálů a teď máme ve Zlíně jedny z nejlepších cen v ČR.

Jaké budete mít v Brně priority?

Řekl bych, že priority jsou ve všech nemocnicích podobné. U sv. Anny to bude jednoznačně vyřešení a stabilizování ekonomické situace. Další stěžejní věcí je samozřejmě pokračovat v rozvoji medicíny a uplatňovat moderní metody léčby. Důležitá je také dostavba a renovace areálu. A velkou výzvou je personální situace, protože je nedostatek hlavně středního zdravotního personálu.

Brněnská nemocnice má finanční problémy, takže vás asi čeká podobná práce jako ve Zlíně, je to tak?

Způsobů, jak zlepšit hospodaření, je mnoho. Prvořadým úkolem ve Fakultní nemocnici u svaté Anny je vyřešení závazků po splatnosti a nastavení cen od dodavatelů. Důležité také je zaměřit se na výnosy od zdravotních pojišťoven i mimo ně a určitě mě budou zajímat náklady a jejich řízení.