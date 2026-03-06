Rychlé vlaky pojedou ze Zlína do Brna. Stát chystá investici v roce 2030

Milan Libiger
  9:35
Trať z Hulína do Kojetína má nyní jen jednu kolej a jezdí po ní pouze regionální spoje. To by se však mělo změnit. Správa železnic plánuje v letech 2030 až 2033 její elektrifikaci a částečné zdvoukolejnění. Díky tomu po ní potom budou moci jezdit přímé elektrické vlaky z Brna do Zlína a zpět.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Österreich Werbung

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

Dnes musí cestující jezdit s minimálně jedním přestupem v Otrokovicích a cesta jim zabere v lepším případě kolem dvou hodin. Proto většina z nich využívá autobusy. Po modernizaci železnice se doba jízdy výrazně zkrátí.

Podmínkou zlepšení je však zároveň elektrifikace a zdvoukolejnění trati z Otrokovic do Zlína, s čímž chce Správa železnic (SŽ) začít příští rok a skončit přibližně o tři roky později. Obě investice tak mají na sebe navázat a na dálku se vzájemně doplnit.

Modernizace trati za 12 miliard míří k roku 2027. Chystá se demolice nádraží

„Na trati z Kojetína přes Kroměříž do Hulína připravujeme elektrizaci a zčásti rozšíření o druhou kolej,“ potvrdil mluvčí SŽ Dušan Gavenda „Rekonstrukce umožní na přibližně sedmnáctikilometrové spojnici mezi aktuálně modernizovanou tratí Brno – Přerov a koridorem z Přerova do Břeclavi vyšší rychlost až 120 kilometrů za hodinu,“ upřesnil.

Bezpečnější a komfortnější cestování

Druhou kolej stát položí mezi Hulínem a Kroměříží a počítá s částečnou přeložkou, která vlakům umožní jezdit rychleji. Opravit se má také vlakové nádraží v Kroměříži, kde budou nová nástupiště, k nimž povede podchod.

„Hlavním přínosem tohoto záměru bude bezpečnější, komfortnější a k přírodě šetrnější cestování i doprava nákladu,“ věří starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. „Lepší dopravní dostupnost přispěje k posílení značky Kroměříže jako města s památkami zapsanými na prestižní seznam UNESCO,“ doplnil.

Jízda novými elektrickými vlaky bude tišší a pohodlnější. Železnice ale opět dražší

Modernizaci trati umožní nový územní plán, který chce mít Kroměříž schválený letos na jaře.

Ještě větší změna potká železniční stanici v Hulíně, kde bude kromě nových nástupišť s podchody nová nádražní budova. Stávající má jít k zemi. „Přesné technické řešení se bude teprve ladit v rámci projektování. Příprava investice je v rané fázi,“ poznamenal Gavenda.

Zrychlí se i další trasy

Na konci loňského roku schválila Centrální komise Ministerstva dopravy záměr. Nyní SŽ připravuje veřejnou zakázku na zpracování projektu pro povolování a provádění stavby. Odhadované náklady jsou 9,4 miliardy korun. „Délku povolovacích procesů ani přidělení finančních prostředků nemůžeme předjímat,“ podotkl Gavenda.

Vůz Comfort Jet Českých drah, který bude přímým spojem mezi Prahou a Korutany.
Plánovaná nová výpravní budova zlínského nádraží má stavební povolení. Blíže k realizaci je tak i modernizace železniční trati z Otrokovic do Zlína. (duben 2025)
Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025)
Plánovaná podoba železničního tunelu, který má ulehčit provozu na křižovatce v Otrokovicích-Kvítkovicích.
5 fotografií

Ve stejném termínu chce Správa železnic elektrifikovat ještě další tratě ve Zlínském kraji, a to včetně rekonstrukcí zastávek a stanic. Půjde o úseky z Kunovic do Veselí nad Moravou (12 kilometrů), z Luhačovic do Újezdce u Luhačovic (10) a ze Starého Města do Bojkovic (36).

Vlakové spojení Zlínského kraje s Prahou, Vídní nebo Varšavou se zlepší

„Na uvedených úsecích se zvýší traťové rychlosti, ale především tyto stavby umožní zavedení přímých spojů tiššími a ekologičtějšími elektrickými vlaky,“ uvedl mluvčí podniku. „A například u rychlíku z Luhačovic do Prahy se dokončení prací projeví zkrácením cestovní doby o přibližně 20 minut,“ upozornil.

Do roku 2029 by měl stát modernizovat i třicet kilometrů kolejí mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi. Tady jde o elektrizaci, která spočívá v doplnění trolejí a nejnutnějších úpravách stávající infrastruktury. Kromě zrychlení a zvýšení bezpečnosti jízdy to sníží negativní dopady na životní prostředí v rekreační oblasti Velkých Karlovic.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

Dvě tváře, jedna síla. Nová kampaň ženské repre ukazuje fotbalistky netradičně

Tereza Krejčiříková a Antonie Stárová

Už v úterý české fotbalistky odstartují boj o historickou účast na mistrovství světa. V Uherském Hradišti přivítají od 18:30 Wales, účastnice loňského Eura žen. A zároveň spouštějí kampaň s názvem...

Čiperova vila má zpět původní krásu, vnučky exministra přijely přes půl světa

Po rok a půl dlouhé rekonstrukci byla otevřena vila baťovského ředitele...

Kdysi tady bydlel muž číslo dvě ve firmě Baťa, starosta a ministr. Po druhé světové válce dům sloužil desítky let jako dětský domov, pak zde sídlilo poradenské a krizové centrum, které se...

Trenére, litujete toho? Žufánková o kauze tajných nahrávek i víře v Boha

Jana Žufánková, 23letá fotbalistka pražské Slavie.

Kostel a fotbalové hřiště. To byla v dětství její dvě milovaná místa. Byť se na obou občas cítila nepatřičně. V kostele chtěla ministrovat u oltáře, což dělávali kluci. A fotbal? „Vždyť to není sport...

Auto na Zlínsku se srazilo s motorkou. Zahynul její řidič se spolujezdkyní

Dopravní nehoda, střet auta a motorky v ulici Ve Žlíbku, Praha (17.7.2024)

Řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně zahynuli v pondělí odpoledne při srážce s osobním autem na silnici I/57 u Poteče na Zlínsku. Kvůli nehodě byla silnice několik hodin obousměrně uzavřena a...

Buchlovice chtějí letos žádat o lázeňský statut. Jde to pomalu, zní z Lázní

Sirnaté Lázně Leopoldov na Smraďavce se v létě 2025 oficiálně staly přírodními...

Buchlovice chtějí během letoška podat žádost o statut lázeňského místa, díky kterému by se zařadily vedle Luhačovic nebo Ostrožské Nové Vsi. Buchlovické sirnaté Lázně Leopoldov na Smraďavce se loni v...

5. března 2026  13:03

Stát má zálusk na obecní peníze z pokut za rychlost. Starostové protestují

Na třídě Tomáše Bati spustili nové kamery na měření rychlosti. (prosinec 2025)

Ve Zlíně měří radary rychlost automobilové dopravy na osmi místech, v centru i na periferii. Dalších šest má přibýt letos. Za loňský rok zaznamenaly přes 27 tisíc přestupků a řidiči na pokutách...

5. března 2026  9:27

Zlín chystá opravu fasády budovy Městského divadla, začít může už v létě

Zlínský magistrát začal připravovat rekonstrukci fasády Městského divadla Zlín,...

Už přes dva roky je kolem budovy zlínského divadla plot. Z jeho fasády totiž tehdy spadly dva těžké obklady, naštěstí nikoho nezranily. Město nyní chystá opravu a radní schválili soutěž na firmu,...

4. března 2026  16:11

Doživotní distanc pro kouče-šmíráka. Hráčská asociace žádá zásah FIFA

Petr Vlachovský vede trénink fotbalistů Slovácka.

Čtyři roky si tajně natáčel v šatnách a sprchách fotbalistky Slovácka. Vyvázl s podmínkou a pětiletým zákazem trénování. Teď ale hrozí bývalému trenérovi ženského týmu Slovácka Petru Vlachovskému...

4. března 2026  12:08,  aktualizováno  13:49

Parkování na Zacharu je katastrofa, Kroměříž na sídlišti otestuje modré zóny

Obyvatelé kroměřížského sídliště Zachar II se v dotazníku vyjádřili pro...

Patří mezi nejhustěji osídlená místa v Kroměříži. Na sídlišti Zachar II, které tvoří ulice Albertova, Francouzská, Rumunská a Nitranská, je 888 bytů, na něž ale připadá pouze 385 míst pro auta. A to...

4. března 2026  13:20

Ceny rodinných domů ve Zlínském kraji za rok stouply o čtvrtinu. Prodají se rychle

Dřevostavba je stavebnice, pohled na rodinný dům.

S manželkou se jim loni narodilo první dítě, chtěli proto pořídit větší byt. A pak si řekli, že se přestěhují rovnou do rodinného domu. Manželé Novosadovi koupili malý domek ve vesnici nedaleko...

4. března 2026  9:04

Soud snížil trest za pokus o otravu metanolem. Oběť i učitelky zachránil gin

ilustrační snímek

Olomoucký vrchní soud v úterý snížil trest dvaadvacetiletému muži ze sedmi na pět let vězení za pokus o vraždu metanolem na Kroměřížsku. Mladistvé, která jed podle obžaloby nalila spolužákovi do...

3. března 2026  13:49

Expozice totality. Muzeum v uherskohradišťské věznici bude vyprávět příběhy

Vítězný návrh podoby expozice Muzea totality v uherskohradišťské věznici od...

Na konci roku se uherskohradišťská věznice na dlouhou dobu zavře. Promění se v nové muzeum. Expozice obsadí nejzajímavější a historicky nejcennější částí, které zahrnují vězeňskou kapli, samotky,...

3. března 2026  13:33

Každý zápas za nároďák je svátek, říká Cahynová. Teď vyrovná rekord ve startech

Klára Cahynová a Tomáš Pešír se baví před zápasem Ligy národů s Chorvatskem.

Až dnes v Uherském Hradišti povede český tým k úvodnímu zápasu světové kvalifikace, vyrovná Klára Cahynová rekord Lucie Martinkové v počtu startů za ženskou fotbalovou reprezentaci. Utkání proti...

3. března 2026  11:40

Problémy s dopravou ve Zlíně se vyřeší, když tam lidé nezaparkují, říká expert

Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025)

Dopravní expert Karel Říha mluvil na přednášce ve Zlíně o chystaném dopravním terminálu i budoucnosti dopravy ve městě. Bývalý šéf radničního odboru dopravy je dnes spolupracovníkem Správy železnic,...

3. března 2026  9:09

Auto na Zlínsku se srazilo s motorkou. Zahynul její řidič se spolujezdkyní

Dopravní nehoda, střet auta a motorky v ulici Ve Žlíbku, Praha (17.7.2024)

Řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně zahynuli v pondělí odpoledne při srážce s osobním autem na silnici I/57 u Poteče na Zlínsku. Kvůli nehodě byla silnice několik hodin obousměrně uzavřena a...

2. března 2026  20:49

Tři měsíce do festivalu. U zámku bude nová zóna pro setkání se světem filmu

Prestižní ocenění Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti...

Světové, mezinárodní i české filmové premiéry a k tomu 300 filmů z 50 zemí světa. Nejstarší filmový svátek svého druhu na světě Zlín Film Festival vstoupil do další fáze příprav a organizátoři...

2. března 2026  16:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.