Dnes musí cestující jezdit s minimálně jedním přestupem v Otrokovicích a cesta jim zabere v lepším případě kolem dvou hodin. Proto většina z nich využívá autobusy. Po modernizaci železnice se doba jízdy výrazně zkrátí.
Podmínkou zlepšení je však zároveň elektrifikace a zdvoukolejnění trati z Otrokovic do Zlína, s čímž chce Správa železnic (SŽ) začít příští rok a skončit přibližně o tři roky později. Obě investice tak mají na sebe navázat a na dálku se vzájemně doplnit.
Modernizace trati za 12 miliard míří k roku 2027. Chystá se demolice nádraží
„Na trati z Kojetína přes Kroměříž do Hulína připravujeme elektrizaci a zčásti rozšíření o druhou kolej,“ potvrdil mluvčí SŽ Dušan Gavenda „Rekonstrukce umožní na přibližně sedmnáctikilometrové spojnici mezi aktuálně modernizovanou tratí Brno – Přerov a koridorem z Přerova do Břeclavi vyšší rychlost až 120 kilometrů za hodinu,“ upřesnil.
Bezpečnější a komfortnější cestování
Druhou kolej stát položí mezi Hulínem a Kroměříží a počítá s částečnou přeložkou, která vlakům umožní jezdit rychleji. Opravit se má také vlakové nádraží v Kroměříži, kde budou nová nástupiště, k nimž povede podchod.
„Hlavním přínosem tohoto záměru bude bezpečnější, komfortnější a k přírodě šetrnější cestování i doprava nákladu,“ věří starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. „Lepší dopravní dostupnost přispěje k posílení značky Kroměříže jako města s památkami zapsanými na prestižní seznam UNESCO,“ doplnil.
Jízda novými elektrickými vlaky bude tišší a pohodlnější. Železnice ale opět dražší
Modernizaci trati umožní nový územní plán, který chce mít Kroměříž schválený letos na jaře.
Ještě větší změna potká železniční stanici v Hulíně, kde bude kromě nových nástupišť s podchody nová nádražní budova. Stávající má jít k zemi. „Přesné technické řešení se bude teprve ladit v rámci projektování. Příprava investice je v rané fázi,“ poznamenal Gavenda.
Zrychlí se i další trasy
Na konci loňského roku schválila Centrální komise Ministerstva dopravy záměr. Nyní SŽ připravuje veřejnou zakázku na zpracování projektu pro povolování a provádění stavby. Odhadované náklady jsou 9,4 miliardy korun. „Délku povolovacích procesů ani přidělení finančních prostředků nemůžeme předjímat,“ podotkl Gavenda.
Ve stejném termínu chce Správa železnic elektrifikovat ještě další tratě ve Zlínském kraji, a to včetně rekonstrukcí zastávek a stanic. Půjde o úseky z Kunovic do Veselí nad Moravou (12 kilometrů), z Luhačovic do Újezdce u Luhačovic (10) a ze Starého Města do Bojkovic (36).
Vlakové spojení Zlínského kraje s Prahou, Vídní nebo Varšavou se zlepší
„Na uvedených úsecích se zvýší traťové rychlosti, ale především tyto stavby umožní zavedení přímých spojů tiššími a ekologičtějšími elektrickými vlaky,“ uvedl mluvčí podniku. „A například u rychlíku z Luhačovic do Prahy se dokončení prací projeví zkrácením cestovní doby o přibližně 20 minut,“ upozornil.
Do roku 2029 by měl stát modernizovat i třicet kilometrů kolejí mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi. Tady jde o elektrizaci, která spočívá v doplnění trolejí a nejnutnějších úpravách stávající infrastruktury. Kromě zrychlení a zvýšení bezpečnosti jízdy to sníží negativní dopady na životní prostředí v rekreační oblasti Velkých Karlovic.