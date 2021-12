Můžeme jen zasněžovat a doufat, shodují se vlekaři ve Zlínském kraji

„Nálada je bojovná, jsme odhodlaní, ale zároveň napnutí, protože nevíme, co nás čeká,“ hlásil provozovatel Jan Dudek. Před pár dny už tu poprvé spustili umělé zasněžování, plánují to i v ohlášených mrazech na konci tohoto týdne.

Nejistotu prožívají prakticky všichni vlekaři. Stále je straší loňský rok, kdy se lyžovalo v podstatě jen jeden týden. V současné době vládní opatření lyžování na svazích umožňuje, za předpokladu, že se návštěvníci prokážou platným očkováním nebo dokladem o prodělání covidu.

Zimní střediska doufají, že v tomto režimu budou moci fungovat po celou sezonu. „Nemůžeme spekulovat. Když jsou k tomu podmínky, musíme chystat kopec. Budeme zasněžovat a doufat,“ říká Dudek.

Se zasněžováním začali už také ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích. Středisko provozuje dvě sjezdovky s vlastní lyžařskou školou, při dostatku přírodního sněhu zde bývá v provozu také jediný snowtubing ve Zlínském kraji. Sezonu tradičně zahajují před Vánocemi na sjezdovce Horal, později pak otevírají kopec Razula.

„Ať už budou podmínky provozu lyžařských středisek jakékoli, chceme být na sezonu připraveni. Díky technickému sněhu si vytvoříme kvalitní základ sjezdovek,“ informovala mluvčí areálu Martina Žáčková.

I v případě, že areály zůstanou v provozu, je velkou otázkou, jaká bude návštěvnost. Opatření totiž pravděpodobně část návštěvníků odradí. „V našem regionu je bohužel proočkovanost celkem nízká,“ přemítá Dudek. „Na druhou stranu bude pro lidi velmi problematické zajet si někam do zahraničí. Pokud budou mít do lyžování chuť, třeba si najdou cestu k nám.“

S nervozitou vzhlížejí k letošní zimě také na Stupavě. Středisko, které zpravidla zahajuje sezonu mezi prvními a končí mezi posledními, je po nepovedených letech v těžké situaci. „Nejsou pracovníci, ceny elektrické energie šíleně stouply, jsme vyčerpaní z loňské sezony,“ vypočítal provozovatel stupavského areálu Lubomír Orel.

Váhali, zda vůbec otevřít

Sám přiznává, že během letošního roku už zvažoval variantu, že by areál zakonzervoval a dělal něco jiného. „Pak mi pookřálo a znovu do toho jdeme naplno. Není na výběr, jakmile začnou mrazy, musíme zasněžovat, i když to bude stát statisíce. Snad si sem lidé cestu najdou,“ doufá.

Podle provozovatele svahu na Trojáku Jakuba Juračky část vlekařů přemýšlela, zda letošní zimu vůbec budou fungovat. Se stávající situací se ale podle něj nedá nic dělat a má jen význam motivovat lidi, ať se očkují.

„Pokud bude proočkovanost 80–90% a vyhnou se nám i lokální lockdowny, mohlo by to být v rámci možností dobré,“ říká Juračka, který na Trojáku dokončuje poslední úpravy svahu a v případě dobrých podmínek by rád zahájil sezonu v polovině prosince.

Jako prezident Asociace lanové dopravy ČR je v kontaktu i s budoucím ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a od nové koalice zatím nevnímá snahu skiareály přes zimu zavřít. „Třetí zkažená sezona po sobě by byla katastrofa,“ míní.

Skipasy i ceny v půjčovnách rostou

V dodržování a vymáhání opatření na sjezdovkách, pokladnách či půjčovnách lyží nevidí problém. Riziko vnímá spíš v tom, že ve střediscích onemocní personál a provozovatelé jej nebudou mít kým nahradit. S žádnými většími investicemi letos na Trojáku nepřišli. „Kdepak, jsme rádi, že přežijeme,“ podotkl Juračka.

Část areálů však přeci jen investovala – většinou do modernizace vybavení sjezdovek. Například na Kohútce nainstalovali nejmodernější sněžné dělo TT10 a otevírají novou lyžařskou školu. V Karolince vyměnili rolbu, na Stupavě zase investovali do nízkoenergetického zasněžovacího systému. „Při současných cenách energií by nám to mělo pomoci, do pěti let by se nám investice mohla vrátit,“ přeje si Lubomír Orel.

Důležitá zpráva pro lyžaře je, že letos budou muset při koupi skipasů, ale i při půjčování vybavení sáhnout hlouběji do kapsy. Drtivá většina středisek totiž zdražila, někdy i velmi výrazně. Reagují nejen na zkažený loňský rok, ale hlavně na navýšení energií a mezd. Zatímco v Razule ještě ceníky dolaďují a počítají s nárůstem v řádu procent, v Karolince to bude okolo 10–12 %, na Kohútce či na Stupavě zhruba o 20 %.

„Velmi dlouho jsme to zvažovali. Aby nám to vycházelo, potřebovali bychom jít s cenou ještě výš. Ale nechtěl jsem tím návštěvníky odrazovat,“ dodal Orel.