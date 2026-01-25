Zachrání staré nádraží? Spolek bojuje za historickou památku v Krásně nad Bečvou

Autor:
  9:29
Boj za záchranu historického nádraží v Krásně nad Bečvou je jednou z nejviditelnějších aktivit spolku Horizont VAM, který vznikl loni na podzim ve Valašském Meziříčí a sdružuje místní příznivce architektonického dědictví. Budova nádraží se nachází nedaleko stávající valašskomeziříčské železniční stanice, je však zchátralá, a byl na ni už dokonce vydán demoliční výměr.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Náš spolek vznikl proto, abychom otevírali témata architektury ve Valašském Meziříčí, podporovali kvalitní péči o hodnotné stavby a přinášeli inspirace, které mají smysl pro naše město i region,“ upozornila architektka Jana Vencálková ze spolku Horizont VAM.

Jana Vencálková a Jitka Petřeková ze spolku Horizont VAM před krásenským nádražím, které se snaží zachránit před demolicí a následně zajistit jeho rekonstrukci. (leden 2026)
Chátrající budova vlakového nádraží v Krásně nad Bečvou představuje poslední dochovaný a cenný příklad technické architektury 19. století na Valašsku. (leden 2026)
Chátrající budova vlakového nádraží v Krásně nad Bečvou představuje poslední dochovaný a cenný příklad technické architektury 19. století na Valašsku. (leden 2026)
Chátrající budova vlakového nádraží v Krásně nad Bečvou představuje poslední dochovaný a cenný příklad technické architektury 19. století na Valašsku. (leden 2026)
6 fotografií

Zdůraznila, že právě k takovým stavbám patří krásenské nádraží. „Ohrožená budova představuje poslední dochovaný a cenný příklad technické architektury 19. století na Valašsku.“

I když je v současnosti ve špatném stavu, není podle Vencálkové vše ztraceno. Jako příklad uvádí nedávnou úspěšnou rekonstrukci nádraží v Praze-Bubenči. „Pochází ze stejné doby, má i některé totožné prvky jako například schodiště. Původně bylo v podobně špatném stavu, tak jako naše nádraží,“ dodala architektka.

Místo vlaků přijíždí kultura. Nádraží Bubeneč se proměnilo na Stanici 6

Budovu pak od Správy železnic vykoupila radnice městské části Praha 6 a po rekonstrukci dokončené v roce 2024 ji přeměnila v multifunkční kulturní, komunitní a sportovní centrum s vyhledávanou restaurací nazvanou Stanice 6.

Proměna nádraží v Bubenči byla tématem první přednášky, kterou spolek ve Valašském Meziříčí uspořádal. „Jsme moc rádi, že pozvání přijal a přijel architekt Ondřej Tuček, autor oceňované přestavby bubenečského nádraží. Pro nás je to krásný příklad toho, jak lze citlivě obnovit technickou památku, a možná i inspirace pro to, jak jednou může vypadat budova našeho krásenského nádraží,“ uvedla Vencálková.

Možností je využití kdysi proslulé restaurace

„Hlavní je mít vizi náplně, bez toho to nepůjde. Významnou roli mohou sehrát místní firmy, které by navázaly na dlouhou tradici řemeslné zručnosti regionu a mohly by se v tomto prostoru prezentovat. Mohly by zde vzniknout také dílny mladých řemeslníků a tvůrců,“ upozornila.

Další možností využití je obnovení kdysi proslulé restaurace Antonína Duřpeka, která byla součástí nádražní budovy a jejíž inventář je dodnes uchován ve sbírkách Muzea regionu Valašska, včetně receptů manželky původního majitele.

Chátrající budova vlakového nádraží v Krásně nad Bečvou představuje poslední dochovaný a cenný příklad technické architektury 19. století na Valašsku. (leden 2026)

Chátrající budova vlakového nádraží v Krásně nad Bečvou představuje poslední dochovaný a cenný příklad technické architektury 19. století na Valašsku. (leden 2026)

Budova by zároveň mohla sloužit dalším funkcím, například jako depozitář Muzea regionu Valašska, hostel nebo startovací byty ve vyšším patře navazující na historickou funkci bydlení, nabízí se i propojení se sklářskou tradicí regionu formou expozice či spolupráce se sklářskou školou a místními umělci, nebo dokonce vznik centra pro rodiny s dětmi s Aspergerovým syndromem.

„Podobný projekt jsme objevili i v Anglii, což nás utvrdilo, že uvažujeme správným směrem. Náš záměr již podpořili i členové a děti Valašské společnosti historických kolejových vozidel, kteří by zde rovněž našli potřebné zázemí,“ doplnila Vencálková.

V Meziříčí chystají opravu nádraží, město žádá výraznější proměnu budovy

Současně je nutné zachovat část objektu pro centrum telematiky, tedy navigační a dopravní systémy Správy železnic, které tam i v současnosti fungují. „Takto by se krásenské nádraží mohlo proměnit v živé multifunkční centrum, které propojí historii s dnešními potřebami města a jeho obyvatel,“ dodala Jitka Petřeková ze spolku Horizont VAM.

Cenu rekonstrukce odhadují na 40 až 50 milionů korun. „Náklady na demolici objektu podobného rozsahu se dnes pohybují v řádu až desítek milionů korun, takže ani bourání není levná záležitost,“ podotkla Vencálková.

Navíc by tak město přišlo o důležitou součást své identity. „V tuto chvíli hledáme silného partnera, s nímž bychom chtěli iniciovat založení nadace pro záchranu krásenského nádraží,“ dodala.

Vlastník stavby nemá zájem budovu prodat

Podstatné je také to, jak se k vizi záchrany nádraží postaví meziříčská radnice a vlastník stavby. Spolek se už snažil vyvolat jednání mezi městem a majitelem nádraží, kterým jsou České dráhy – Regionální správa majetku Brno. Jenže podle starosty Roberta Stržínka nemá vlastník zájem budovu prodat. „Není to téma, kterým by se město zabývalo. Není to aktuálně na pořadu dne,“ uvedl starosta.

Krásenské nádraží bylo postaveno v roce 1884 jako stanice tehdejšího městečka Krásno nad Bečvou, které je dnes součástí Valašského Meziříčí. Pravidelný provoz mezi Hranicemi na Moravě a Krásnem nad Bečvou byl zahájen 1. listopadu 1884 a o osm let později byla trať prodloužena až do Rožnova pod Radhoštěm.

Světla ze sklárny v Krásně nad Bečvou zdobila parníky, paláce i chrámy

Po sloučení měst Krásno nad Bečvou a Valašské Meziříčí v roce 1924 byla schválena výstavba nové výpravní budovy pro obě města, která vznikla koncem třicátých let ve funkcionalistickém stylu.

„Cestující přijíždějící do Valašského Meziříčí tak mohou vedle sebe spatřit dvě cenné železniční stavby z odlišných období. Výjimečnou stavbou je také vodojem z roku 1930, který se v areálu železniční stanice nachází,“ doplnila Jitka Petřeková.

V budoucnu by mělo jít o velmi frekventovanou část města. V sousedství nádraží se nachází nákupní centra a brzy zde vznikne i nová městská čtvrť s kancelářemi a byty na místě bývalé Křižanovy pily nebo volnočasový areál přímo v prostoru před krásenským nádražím.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stovky lidí se loučily se sběratelem Samohýlem, sál strážily tři veterány

Stovky lidí se byly v Kongresovém centru ve Zlíně naposledy rozloučit se známým...

Téměř tisíc hostů se přišlo rozloučit se zlínským podnikatelem a sběratelem automobilových veteránů Ladislavem Samohýlem, který zemřel nečekaně v sobotu 10. ledna. Smuteční rozloučení se uskutečnilo...

Řítila se obcí rychlostí 105 km/h a přišla o řidičák. Zkoušela jsem brzdy, bránila se

Řidička jela rychlostí 105 kilometrů v hodině v obci. (21. ledna 2026)

V Lípě na Zlínsku zaznamenali policisté ve středu neobvyklé překročení povolené rychlosti. U dvaačtyřicetileté ženy, která se přes obec řítila v automobilu Škoda Kodiaq, naměřili strážníci rychlost...

Kozlův žleb ve Zlíně se dočká proměny. Lákat chce na freestylové aktivity

Kancelář architekta města Zlína má návrh, jak by mohl vypadat Kozlův žleb pod...

Je to místo, které není moc útulné, ale současně poskytuje zajímavé možnosti do budoucna. Kozlův žleb, který se nachází pod mostem u zastávky Česká na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy, by se...

Až otevřou celou D55, kraj zpoplatní kamionům souběžný silniční tah

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Když stát v prosinci 2024 zprovoznil dálnici D55 z Babic do Starého Města a Moravského Písku, ulevilo se od tranzitní dopravy obcím, přes které vede stávající silniční tah I/55. Dotčení starostové...

Souzený za požár baru se ve vazbě pořezal na krku i paži a chtěl zapálit okno

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Čtením některých listinných důkazů, prohřešků ve vazební věznici nebo promítáním kamerových záznamů, na nichž je vidět, jak si obžalovaný kupuje benzín a jde k baru, který se záhy ocitl v plamenech,...

Zachrání staré nádraží? Spolek bojuje za historickou památku v Krásně nad Bečvou

Jana Vencálková a Jitka Petřeková ze spolku Horizont VAM před krásenským...

Boj za záchranu historického nádraží v Krásně nad Bečvou je jednou z nejviditelnějších aktivit spolku Horizont VAM, který vznikl loni na podzim ve Valašském Meziříčí a sdružuje místní příznivce...

25. ledna 2026  9:29

Výstavy, konference i kniha receptů připomenou 150 let od Baťova narození

Plakát k oslavám 150. výročí narození Tomáše Bati (leden 2026)

Letošní rok si Zlín připomíná 150. výročí narození svého nejslavnějšího rodáka, světově proslulého podnikatele Tomáše Bati. Událost byla zařazena i do prestižního kalendáře významných výročí světové...

24. ledna 2026  10:17

Studenti zlínské univerzity vydali knihu o finanční gramotnosti pro mladé

Studenti zlínské Univerzity Tomáše Bati Andrea Ladnerová a Tomáš Skála napsali...

Říká se, že nejlepší nápady vznikají v hospodě. Autoři projektu Neboj se peněz i stejnojmenné knihy Andrea Ladnerová a Tomáš Skála, studenti zlínské Fakulty managementu a ekonomiky, jsou toho...

23. ledna 2026  16:16

Stovky lidí se loučily se sběratelem Samohýlem, sál strážily tři veterány

Stovky lidí se byly v Kongresovém centru ve Zlíně naposledy rozloučit se známým...

Téměř tisíc hostů se přišlo rozloučit se zlínským podnikatelem a sběratelem automobilových veteránů Ladislavem Samohýlem, který zemřel nečekaně v sobotu 10. ledna. Smuteční rozloučení se uskutečnilo...

23. ledna 2026  13:13

Nové byty v Otrokovicích mají přilákat obyvatele. Zájem převyšuje nabídku

Bytový dům nazvaný rezidence Sýpka vznikne v Otrokovicích na místě, kde...

Zastupitelé Otrokovic schválili investorům projekt výstavby bytových domů na místě bývalé restaurace Sýpka poblíž centra města. Firmy se teď soustředí na získání stavebního povolení. Bytová výstavba...

23. ledna 2026  8:56

Rychlost plateb je výhoda, ale také past, říká šéf firmy na digitální bezpečnost

Premium
Společnost MONET+ se stala vítězem soutěže Volkswagen Firma roku 2025 nejen na...

Specializuje se na kyberbezpečnost organizací nebo používání digitální identity a plateb. Zlínská společnost Monet+ v tom patří mezi světovou špičku, autorizuje platby za více než 100 miliard eur...

22. ledna 2026

Na plavání se děti dostanou bezpečněji. Pod lázněmi vznikne nový přechod

Pod městskými lázněmi ve Zlíně vznikne nový přechod pro chodce. Radnice chystá...

Do městských lázní ve Zlíně zavítá ročně 400 tisíc lidí, z toho velká část jsou děti a dospělí, kteří přicházejí z centra města pěšky. Musejí se přitom dostat přes křižovatku v Hradské ulici, na...

22. ledna 2026  12:28

Zoo oslavila rekord, teď chystá mimořádné expozice inspirované Indonésií

V novém pavilonu nazvaném Nusantara ukáže Zoo Zlín i dikobrazy.

Oslavili narození prvního letošního mláděte, kterým se stala ovečka somálská jménem Makronka, a už chystají novinky pro zbytek roku. Ve zlínské zoologické zahradě do něho navíc vstupují s vědomím, že...

22. ledna 2026  9:04

Řítila se obcí rychlostí 105 km/h a přišla o řidičák. Zkoušela jsem brzdy, bránila se

Řidička jela rychlostí 105 kilometrů v hodině v obci. (21. ledna 2026)

V Lípě na Zlínsku zaznamenali policisté ve středu neobvyklé překročení povolené rychlosti. U dvaačtyřicetileté ženy, která se přes obec řítila v automobilu Škoda Kodiaq, naměřili strážníci rychlost...

21. ledna 2026  22:15

Zlín si posvítí na řidiče jedoucí příliš rychle, v ulicích přibudou kamery

Ve Zlíně se bude rychlost vozidel měřit na více místech. Dnes jsou kamery na...

Zlín začal loni měřit rychlost na pěti nových místech, například v Březnické a Sokolské ulici, na třídě Tomáše Bati či v Loukách. Radary loni zachytily přes 27 tisíc aut, která překročila rychlost....

21. ledna 2026  16:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Uherské Hradiště usiluje o dotaci na zimní stadion, může ušetřit třetinu ceny

Vizualizace budoucí podoby nového zimního stadionu, Uherské Hradiště (červen...

Nový zimní stadion v Uherském Hradišti, který už se pomalu staví na místě původního, přijde na zhruba 357 milionů korun. Je to vůbec největší investice města za poslední roky. Jedním z klíčových...

21. ledna 2026  13:15

V kraji žádá o adopci první stejnopohlavní pár, posouzení potrvá asi rok

ilustrační snímek

Zlínský kraj vyřizuje historicky první žádost stejnopohlavního páru o osvojení dítěte. Žádost dorazila teprve nedávno, proces posuzování proto stále trvá. Počet registrovaných partnerství v kraji je...

21. ledna 2026  9:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.