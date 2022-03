Nádraží ve Zlíně dostane novou fasádu, v budoucnu ho čeká demolice

Ovšem k nejvýraznější změně, jíž má být nová fasáda na nádražní budově, se ještě nedostala, přestože slibovala, že to bude do konce loňského roku hotové.

„Stavební práce přerušila zima a mráz. Navíc stavební firma, která práce realizovala, už ke konci roku ani neměla kapacity,“ poznamenal mluvčí společnosti Z-Group Miroslav Slaný. „Očekáváme, že práce by se měly znovu zahájit na přelomu března a dubna.“

Původní fasáda, kterou tvořily zejména cihlové pásky, už je odstraněná. Vše je podle Slaného připravené na to, aby se budova zateplila a pokryla novou šedou omítkou. Natřená budou i velká kovová okna. Podle odhadů společnosti by všechny úpravy mohly stát zhruba 1,5 milionu korun.

Více investovat firma nechce, i když by o to město i Zlínský kraj stály. Chystá se totiž výstavba dopravního terminálu, v jehož rámci se bude nádraží přestavovat. „Nemělo by žádný ekonomický smysl nyní investovat do něčeho, co za chvíli bude odstraněno,“ podotkl Slaný.

Město Zlín se už loni pustilo do úprav parčíku za budovou nádraží. Prořezalo ho, aby byl přehlednější, a prověřilo stav všech stromů, které v něm stojí. Jeden dub červený bude muset být pokácen. Ostatní stromy jsou na tom lépe, i když také potřebují údržbu. Například se jejich koruny budou zbavovat jmelí.

„Pěstební zásahy jsou ve druhém a třetím stupni naléhavosti, tudíž k nim dojde v následujících letech. K ošetření je určeno přibližně dvacet stromů,“ přiblížil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer. „Navrženými zásahy jsou většinou zdravotní a bezpečnostní řezy.“

Smyslem úprav je, aby se autobusové nádraží zkulturnilo a nebylo místem, kde tráví dny a noci bezdomovci. Město proto už loni oplotilo betonový prostor mezi parkem a nádražím, kde polehávali. Chce umístit také sloupky na zídce u chodníku, který vede od nádraží a na němž lidé bez přístřeší posedávají.

Přestože se už loni v tomto ohledu situace zlepšila, ideální není. Bezdomovci se sem vracejí, protože je tady k dostání levný alkohol. A když nejsou tady, přesunují se do sousedního sadu Svobody nebo na jiná místa ve Zlíně.

„Pokud někdo nepřijde se systémovým řešením, budou se jen přesouvat z místa na místo,“ zmínil před časem Pavel Janík, mluvčí městské policie, která v parku dělá pravidelné kontroly. Pokud tam bezdomovci nepijí alkohol, což je zakázáno, případně nepohoršují okolí nebo nežebrají, nikdo je odsud vykázat nemůže.

Vznikne i parkoviště pro 170 aut

Projekt terminálu, který nahradí současné výpravní budovy autobusového a vlakového nádraží už je hotový. Náklady mají činit 280 milionů korun, za pár let to ale může být s ohledem na zdražující se stavební materiály více.

Nádraží bude mít sedm pater. Dvě spodní budou určena zejména pro cestující, bude v nich technické zázemí, vestibul, čekárny, pokladny, obchody, občerstvení či kavárny. Další čtyři patra budou sloužit jako parkoviště pro 170 aut. V posledním patře budou kanceláře investorské společnosti Z-Group.

Definitivně jasno zatím není kolem čtyř parkovacích pater. Investor jednal s městem, zda by se na jejich výstavbě podílelo, případně si je pak pronajalo. K dohodě zatím nedošlo.

„Jednání stále probíhají, v tuto chvíli ale visí ve vzduchoprázdnu,“ uvedl mluvčí Z-Groupu Miroslav Slaný. „Buď si to zainvestujeme sami jako Z-Group a budeme parkoviště provozovat, nebo někomu nabídneme, aby ho provozoval. Případně si to vezme město. Ještě to není rozhodnuté,“ doplnil.

„Je velmi předčasné teď řešit, jestli se pronajmou plochy na parkování, nebo ne,“ reagoval zlínský radní přes dopravu Michal Čížek.

„Nabízeli jsme firmě Z-Group spolufinancování výpravní budovy, ale odmítla. Chceme také, aby se zavázala, že postaví nové autobusové nádraží do pěti let od kolaudace výpravní budovy, ale i tento závazek odmítla. Říká jen, že udělá maximum pro to, že nové autobusové nádraží postaví,“ poznamenal Čížek.

K výstavbě výpravní budovy musí být nejdříve pravomocné územní rozhodnutí na rozšíření a elektrifikaci železniční tratě z Otrokovic do Zlína. Rozhodnutí bylo sice vydáno před koncem loňského roku, ale přišlo proti němu odvolání. Správa železnic se zkouší s odvolatelem dohodnout, aby své námitky stáhl. Pokud se jí to podaří, bude územní rozhodnutí pravomocné.

„Následně bychom mohli požádat o stavební povolení, a když by bylo pravomocné, mohli bychom začít stavět,“ řekl Slaný.

Nejdřív elektrifikace dráhy, potom nádraží

Nový objekt výpravní budovy bude stát o něco blíž k nadjezdu přes koleje a k řece Dřevnici. Na nástupiště z něj povede podchod. Podle platného časového harmonogramu by zdvojkolejnění trati z Otrokovic a stavba výpravní budovy mohly začít v roce 2024.

„Když bude mrznout, udělají se v lednu jenom přípravné práce. Výstavba samotná by začala v březnu, dubnu,“ podotkl Martin Hryzbil, který má ve Správě železnic projekt modernizace železniční trati na starosti.

V případě autobusového nádraží připadá v úvahu rok 2028. I to je ale zatím předběžný termín. „Autobusové nádraží se nezačne stavět, dokud nebude dokončená výpravní budova a zdvojkolejnění a elektrifikace železniční trati. Toto vše na sebe navazuje,“ sdělil Slaný.

Nové autobusové nádraží se přesune blíže ke stávajícímu nadjezdu. Bude menší, ale kapacitně dostačující. „Několikrát jsme nabízeli, že odkoupíme pozemky pod autobusovým nádražím, abychom mohli začít stavět dříve, ale (Z-Group) odmítli to,“ poznamenal Čížek.

Zemkova firma počítá také s třetí budovou, která by měla dopravní terminál dotvářet. Co přesně v ní bude a kdy se začne stavět, ovšem není jasné.

„V první fázi jsme uvažovali o tom, že by v ní byly prodejny, protože zájem projevily některé supermarkety. Další úvahy byly o tom, že by v ní bylo vhodné vybudovat hotelové ubytování pro lidi, kteří přijíždějí do Zlína. Máme čtyři až pět let, abychom si to dobře promysleli,“ konstatoval Slaný.

Nový dopravní terminál zkrátí lidem cestu a umožní pohodlné přestupování z vlaku na autobus, městskou hromadnou dopravu či taxi.