Vlakem na výlet: Baťův kanál nabízí dobrodružství na vodě i pohodu na kole

Otrokovice, tady to začalo. Průmyslové město, kde měla firma Baťa na konci třicátých let teplárnu a továrny. Sem potřeboval Tomáš Baťa dopravit hnědé uhlí z dolu v Ratíškovicích, a protože čtyřiadvacet hodin denně přemýšlel jako byznysmen, chopil se nápadu na spojení obou míst umělou vodní cestou. Jednak to bylo levnější než vozit uhlí po železnici, ale především se mu líbila představa, že v budoucnu se malý kanál propojí s Odrou a Dunajem a obchodování se světovými trhy bude pro firmu dostupnější a levnější.

Dopadlo to sice trochu jinak, ovšem kanál od konce roku 1938 stojí. Vizi Tomáše Bati, který tragicky zahynul v roce 1932, dotáhl do konce jeho nevlastní bratr Jan Antonín. A přestože vodní cesta nakonec slouží k jinému účelu, Baťovu jménu ostudu nedělá, spíš naopak. Každý rok přiláká kolem 90 tisíc návštěvníků. Když pomineme fakt, že Baťův kanál není moře, dají se na něm zažít opravdu úžasné věci.

Z okolní přírody načerpáte energii a klid, splníte si sen a stanete se kapitánem, zjistíte, že víno na lodi chutná úplně jinak, protáhnete si tělo cyklojízdou v chráněných lesích, objevíte kouzlo lidového ornamentu a z vašich dětí se stanou skuteční námořníci.

Třináct komor

Vodní cesta začíná v Otrokovicích a pokračuje až do slovenské Skalice. Ano, kanál je mezinárodní, i když v menším měřítku, než si Baťa představoval. Měří 53 kilometrů, část vede řekou Moravou, část umělým kanálem, ale na lodi to skoro nepoznáte. Co ovšem bezpečně poznáte, je plavební komora. Na celém kanále je jich 13 a slouží k tomu, aby vyrovnávaly rozdíl vodních hladin. Absolvovat její projetí je zážitek sám o sobě, trochu dobrodružství, trochu adrenalin.

Vlakem ke kanálu Otrokovice leží na hlavním železničním koridoru a zastavují zde expresy a rychlíky Českých drah, jsou tedy snadno dostupné z Prahy, Olomouce či Ostravy. V soupravách Českých drah jsou zařazeny moderní vozy s klimatizací, zásuvkami a třeba i připojením k Wi-Fi. Pro výletníky je ale možná ještě důležitější, že se v rychlících dají vozit i kola.

Půjčovny všemožných plavidel jsou v Napajedlích, Spytihněvi, Huštěnovicích, Starém Městě, Uherském Ostrohu, Veselí nad Moravou, Vnorovech, Strážnici, Sudoměřicích, Hodoníně i Petrově. Pronajmout si můžete nafukovací člun, kánoi, raft, obytný hausbót, motorovou loď, luxusní jachtu anebo si netradiční plavbu dopřejete na velké výletní lodi. V některých případech můžete nalodit i kola, abyste se mohli projet po okolí nebo třeba jen po páteřní trase kolem kanálu, která měří 80 kilometrů a vede většinou po rovince a upraveným terénem. Více podobných výletu najdete v aplikace Vlakem na výlet.

Kapitánem snadno a rychle

K tomu, abyste se pro celou posádku stali kapitánem, nepotřebujete žádný průkaz. Pronajímatelé vám vysvětlí, jak loď bezpečně řídit, jak se chovat před plavební komorou, proč musíte sledovat semafory před komorou, čemu se říká pachole nebo jak loď správně uvázat u břehu.

Po cestě jsou větší přístavy i menší přístaviště s různým občerstvením i ubytováním. Třeba v Babicích mají výbornou zmrzlinu, ve Spytihněvi zas vyhlášená grilovaná kolena. V Petrově vybudovali nový moderní přístav, kde kotví pojízdná kavárna a kde se ubytujete v nových apartmánech. Přespat se dá na mnoha dalších místech, třeba i v přístavu Veselí nad Moravou, poblíž nějž se dostatečně vyblbnou puberťáci v adrenalinovém centru.



Při plavbě si všimněte několika technických unikátů, jakým je třeba zvedací lávka u plavební komory v Uherském Ostrohu nebo výklopník v Sudoměřicích. U některých komor stále stojí typický baťovský domek z červených cihel, který sloužil k ubytování obsluhy. Ve Vnorovech v něm provozovatelé přístavu Jana a Jan Šulcovi bydlí. Název Přístav plný pohody nelže, protože ji tam skutečně zažijete. Je to místo, kde jsou lidé vlídní a přátelští a chtějí, abyste měli úsměv na tváři. Kotví tady loď Rozárka s originální výtvarnou galerií, taky tady potkáte zakrslé kozlíky a ovečky a s dětmi si určitě projděte pohádkovou stezku v nedalekém lese.

Cesta do pravěku

Právě odtud můžete na lodi s pomocí vlastních sil vyplout na dobrodružství zpátky v čase. Ocitnete se v původním korytu Moravy, do kterého člověk dlouho nezasahuje. Je to úplně jiná řeka, jiná krajina. Teče sice pomalu, ale divoké břehy vám hladinu adrenalinu zvednou. A co teprve pískové břehy vysoké až třináct metrů! Říká se jim Osypané břehy a jsou součástí evropsky významné lokality Natura 2000. Možná vám budou něco připomínat – a nemýlíte se. Slavný filmový režisér Karel Zeman, který žil a tvořil v kudlovských ateliérech ve Zlíně, tady točil Cestu do pravěku.

Chráněná ptačí oblast Natura 2000.

Čím blíže k jihu, tím častěji narazíte na víno. Slovácká podoblast je vyhlášená, proto i na kanále pořádají tematické plavby s ochutnávkami od místních vinařů. Ve Strážnici se zastavte v historických zámeckých sklepích, jež pocházejí ze 14. století a kde nasajete vůni dubových sudů a vyberete si to nejlepší na večerní ochutnávání na lodi. Podobných příležitostí bude víc.

I proto se vyplatí zkombinovat cestu na lodi s jízdou na kole. Někde se dá i půjčit, takže ho nemusíte nutně vozit s sebou. Nabízí se třeba cyklovýlet do části Plže v Petrově s památkovou rezervací lidové architektury v podobě řady vinných sklepů. Napočítáte jich asi osmdesát a určitě se neubráníte focení lidových ornamentů, jimiž jsou zdobené. Podobné najdete na Slovácku nejen na kapličkách či krojích, ale dnes už i na běžném oblečení.

V Leteckém muzeu v Kunovicích na Uherskohradišťsku stěhovali bývalý vládní letoun TU-145M na nové místo (3. března 2018).

Na kole si zajeďte i do Leteckého muzea v Kunovicích. Vedou ho kreativní milovníci letadel, kteří přes celou republiku převezli takzvaný Naganský expres (vládní letoun Tupolev TU-154M s registrační značkou OK-BYZ / 1016 „Zuzana“ – pozn. red.), který kdysi dopravil z Japonska zlaté hokejisty z olympiády. Z Otrokovic se pohodlnou cyklostezkou kolem vody dostanete do Zlína na slavné filmové ateliéry, do pojízdné Baťovy pracovny v kdysi druhé nejvyšší budově v Evropě nebo trochu dál, do jedné z nejnavštěvovanějších zoologických zahrad u nás, Zoo Lešná.



Z Otrokovic dojedete proti proudu řeky do Kroměříže. Výlet tímto směrem je lákavý kvůli památkám zapsaným na seznamu UNESCO, tedy arcibiskupskému zámku a unikátním zahradám, které připomínají Versailles za krále Ludvíka XVI. Návštěvu samotného sídla arcibiskupů nevynechte. Pokud vás nelákají vzácná umělecká díla, pak alespoň proto, že se tady natáčel známý koprodukční film Marie Terezie.

Na cyklostezku kolem kanálu navazuje řada moravských vinařských stezek a cyklotras do Chřibů, Hostýnských vrchů, Bílých Karpat i vzdálenějších Beskyd. Jde o příjemné rodinné trasy, ale i cesty pro náročné cyklisty, kteří mají rádi kameny, kmeny a cesty necesty divokými lesy. Dostanete se po nich třeba na svatý Hostýn, hrad Buchlov, bájné Pustevny nebo Mikulčin vrch.