Mezi Valašskou Polankou a Vsetínem srazil vlak člověka

Autor: ,
  20:23aktualizováno  22:55
Vlak v neděli večer na trati mezi Valašskou Polankou na Vsetínsku a Vsetínem srazil člověka, který nehodu nepřežil, uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. Provoz na mezinárodní trati 280 spojující Hranice na Moravě s Púchovem byl v místě nehody několik hodin přerušen.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Luboš Kratochvíl, iDNES.cz

„Lze potvrdit střet vlaku s člověkem, ten zraněním podlehl. Trať je uzavřena od 19:03,“ řekl Jaroš. Okolnostmi nehody se policie dále zabývá.

Rektor zlínské univerzity Adámek má problém, viní ho z autoplagiátorství

Podle Českých drah srazil člověka v kolejišti vlak EuroCity (EC) Valašský expres ze slovenského Púchova do Prahy. „Probíhá zásah jednotek integrovaného záchranného systému a vyšetřování mimořádné události. Termín obnovení provozu budeme aktualizovat dle postupu vyšetřování,“ uvedl dopravce krátce po incidenty. Vlaky kvůli nehodě nabíraly zpoždění.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Firma vedená Ševčíkem dostala pokutu 2,5 milionu. Bez povolení čerpala vodu z řeky

Miroslav Ševčík, poslanec SPD, na jednání rozpočtového výboru (24. listopadu...

Vodárenská a energetická společnost Toma, kterou řídí poslanec za SPD Miroslav Ševčík, má zaplatit pokutu přes dva miliony korun za nelegální odebírání vody z řeky Moravy. Firma si na pokutu...

Rektor zlínské univerzity Adámek má problém, viní ho z autoplagiátorství

Premium
Řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně má na starosti Milan Adámek. (srpen 2023)

Etická komise Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prověřuje odborné texty rektora Milana Adámka. Upozornil na ně jeho předchůdce Petr Sáha, který Adámka viní z autoplagiátorství. Stejný text vydal jen v...

Slovácko - Plzeň 3:0, sprcha pro favorita, proti bývalému klubu se trefil i Petržela

Fotbalisté Slovácka slaví domácí vítězství nad Plzní.

Fotbalisté Slovácka v 18. kole Chance Ligy zaskočili favorizovanou Plzeň. Tým ze spodku tabulky zvítězil 3:0, když se proti bývalému klubu trefil dvaačtyřicetiletý Petržela, ke kterému se přidali...

Ornitologická senzace na Hané. Poprvé v Česku tam pozorovali raritního opeřence

Na Choryňských rybnících v Olomouckém kraji byl vůbec poprvé v Česku zaznamenán...

Unikátní pozorování si připsal na konto ornitolog Lukáš Brezniak z Přerovska. Na Choryňských rybnících na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje totiž zdokumentoval velmi exotickou návštěvu – pisíka...

Pod značkou Kluci ze Zlína přinášejí jiné pohledy na město, jejich videa bodují

Kluci ze Zlína: zleva Ondřej Hlad, Michal Prat a Ondřej Radovan Liščák,...

Tři kluci z Třebíče, Dubňan a Ústí nad Labem, kteří se potkali na internátě ve Zlíně, začali na sociálních sítích natáčet videa o městě, ze kterého nepocházejí. Ondřej Radovan Liščák (18 let), Michal...

Mezi Valašskou Polankou a Vsetínem srazil vlak člověka

REKLAMA NA TICHO. Pardubické hlavní nádraží ve čtvrtek ráno v době stávky.

Vlak v neděli večer na trati mezi Valašskou Polankou na Vsetínsku a Vsetínem srazil člověka, který nehodu nepřežil, uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. Provoz na mezinárodní trati 280 spojující...

7. prosince 2025  20:23,  aktualizováno  22:55

Doškové chaloupky skanzenu v Rymicích ožily hanáckými vánočními tradicemi

Muzeum v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku hostilo vánoční jarmark. Lidé si...

Muzeum v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku hostilo o druhé adventní neděli vánoční jarmark. Na prostranství hospodářského dvora u rymické tvrze nabízely své výrobky desítky prodejců a řemeslníků.

7. prosince 2025  16:26

Jako bych se vrátil po měsíci. Broš o Vsetíně, vzpomínkách a modelu baráže

Premium
Michal Broš na tréninku hokejistů Vsetína.

Dvě sezony na Lapači, dva extraligové tituly a spousta příjemných vzpomínek, které teď Michalu Brošovi na stejném místě zase ožívají. Světový šampion z roku 2000 se po 26 letech vrátil do klubu,...

7. prosince 2025

Mladá Boleslav - Zlín 3:1, důležité body pro domácí, trápení nováčka pokračuje

Mladoboleslavští fotbalisté se radují z gólu.

Po dvou porážkách s celky z popředí tabulky potřebovali zvítězit. A povedlo se. Fotbalisté Mladé Boleslavi přetlačili na domácím hřišti Zlín 3:1. V tabulce poskočili na dvanáctou příčku, trefili se...

6. prosince 2025  14:45,  aktualizováno  17:55

Slovácko - Plzeň 3:0, sprcha pro favorita, proti bývalému klubu se trefil i Petržela

Fotbalisté Slovácka slaví domácí vítězství nad Plzní.

Fotbalisté Slovácka v 18. kole Chance Ligy zaskočili favorizovanou Plzeň. Tým ze spodku tabulky zvítězil 3:0, když se proti bývalému klubu trefil dvaačtyřicetiletý Petržela, ke kterému se přidali...

6. prosince 2025  14:15,  aktualizováno  17:42

Rektor zlínské univerzity Adámek má problém, viní ho z autoplagiátorství

Premium
Řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně má na starosti Milan Adámek. (srpen 2023)

Etická komise Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prověřuje odborné texty rektora Milana Adámka. Upozornil na ně jeho předchůdce Petr Sáha, který Adámka viní z autoplagiátorství. Stejný text vydal jen v...

6. prosince 2025

Tři lidé zemřeli při dvou dopravních nehodách na Uherskohradišťsku

Tři lidé zemřeli při dvou dopravních nehodách na Uherskohradišťsku. (6....

Tři lidé zahynuli v sobotu ráno při dvou dopravních nehodách na Uherskohradišťsku. V tiskové zprávě to uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. První havárie se stala na silnici l/50, která je hlavním...

6. prosince 2025  10:56,  aktualizováno  13:35

Zažijte Mikulášský jarmek, Zámecké adventní kouzlení nebo útulkové Vánoce

Valašský mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách na Zlínsku (4. prosince...

Druhý adventní víkend nabízí spoustu akcí, na které se vyplatí vypravit. V některých městech Zlínského kraje jsou už vánoční trhy v plném proudu, jinde teprve začínají. Do ulic vyrážejí mikulášské...

5. prosince 2025

Nebezpečná zábava na zasněženém Valašsku. Policie chytila dvanáct driftařů

Policisté si v kopcích na Vsetínsku posvítili na driftující řidiče

Policejní hlídky v okolí Karolinky na Vsetínsku zkontrolovaly přes sto automobilů a zjistily několik přestupků. Především ale odhalily dvanáct řidičů podezřelých z nebezpečné zábavy, driftování na...

5. prosince 2025  11:51

Slovácko se chce odlepit ze dna. Kabina věří Skuhravému, Heča si troufá i na Plzeň

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu.

Z posledního místa Chance Ligy, stejně jako před dvěma týdny ve vítězném derby se Zlínem, nastoupí fotbalisté Slovácka do závěrečného domácího duelu kalendářního roku proti Plzni. „Z naší strany to...

5. prosince 2025  9:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Po stoleté povodni má obec opravené říční břehy. Náklady přesáhly 2,5 milionu

Povodně v roce 2024 zasáhly i obec Nivnici, kde se rozvodnila řeka Nivnička....

Povodí Moravy dokončilo opravy na řece Nivničce v obci Nivnice na Uherskobrodsku. Náklady dosáhly 2,6 milionu korun. Škody způsobila povodeň v září loňského roku, která překročila třetí stupeň....

5. prosince 2025  9:19

Pod značkou Kluci ze Zlína přinášejí jiné pohledy na město, jejich videa bodují

Kluci ze Zlína: zleva Ondřej Hlad, Michal Prat a Ondřej Radovan Liščák,...

Tři kluci z Třebíče, Dubňan a Ústí nad Labem, kteří se potkali na internátě ve Zlíně, začali na sociálních sítích natáčet videa o městě, ze kterého nepocházejí. Ondřej Radovan Liščák (18 let), Michal...

4. prosince 2025  15:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.