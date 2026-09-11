Práce se tím sice mírně zpozdí, obce jsou ale spokojené. S návrhem přišla společnost Vodovody a kanalizace Zlín (VaK), která se na stavbě vodního díla podílí. Vznikne tak centrální model čištění odpadních vod na jedné čistírně.
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„Z posouzení vyplývá, že v případě napojení na infrastrukturu VaK Zlín by budoucí provoz kanalizace v obcích měl být z hlediska provozních specifik a cenové úrovně stočného celkově zásadně výhodnější a efektivnější než výchozí návrh,“ uvedla Jana Kučerová, mluvčí podniku Povodí Moravy, který má na starosti projektovou dokumentaci.
Když si obce spočítaly výši stočného, dostaly se k vysoké částce. „Což je věc, na kterou by velmi doplatili občané, a to jsme nechtěli,“ uvedl starosta Újezdu a předseda Mikroregionu Ploština Vladimír Kráčalík.
„Proto jsme začali hledat jinou variantu. VaK přišel s tím, že by investorství převzal a garantoval nám solidární stočné, jako mají všichni ve Zlínském kraji. Tuto změnu vítáme,“ dodal.
Odkanalizování obcí je nezbytné kvůli kvalitě vody, která bude do Vlachovické přehrady přitékat. Podle studie z roku 2019 odtéká část splaškových vod do potoků nebo se vsakují do podzemní vody, což by mělo negativní vliv na kvalitu vody v přehradě.
Přehrada zadrží stoletou vodu
Vlachovická přehrada se dotkne devíti okolních obcí a bude svou kapacitou největší v republice. Vejde se do ní až 29 milionů kubíků vody a počítá se s tím, že každou sekundu z ní obyvatelé odeberou dohromady až 300 litrů pitné vody.
Zdrojem pitné vody bude pro téměř celý Zlínský kraj a pro své okolí bude díky retenční nádrži o objemu čtyři miliony kubíků znamenat ochranu před stoletou vodou.
Nové přivaděče splaškové vody budou končit v čistírně odpadních vod v areálu Vlárských strojíren, který patří do katastru Slavičína. V současné době slouží hlavně k čištění vod z průmyslového areálu. Majitelem bylo v minulosti z větší části město (64 procent), z menší části akcionáři. Teď už je celá čistírna vlastnicky převedená na VaK.
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„Převod jsme udělali na přelomu roku, a tím se otevřela cesta prozkoumat nejefektivnější a nejlevnější řešení, tedy centrální využití této čistírny. Nebudou se muset stavět malé čistírny po trase u obcí a díky tomu by mohlo být celé vodní dílo provozně efektivnější,“ popsal starosta Slavičína a krajský náměstek pro investice Tomáš Chmela.
„Vnímám to jako revoluční myšlenku. Vyřešíme tím i dlouhodobý problém, kdy čištění průmyslové zóny nefungovalo dostatečně. Po úpravě se tam budou moci napojit i bývalé muniční sklady. Celé území se tím odlehčí a vyřeší to podzemní přivaděče,“ dodal.
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Obce navíc vítají, že projekt kanalizací investorsky převezme VaK. Odkanalizování obcí včetně úpravy a zkapacitnění čistírny by mělo stát téměř dvě miliardy korun.
Celkové náklady spojené s výstavbou vodního díla se pohybují okolo šesti miliard korun. Financování by mělo z 90 procent pokrýt ministerstvo zemědělství, na zbývající částce se má podílet Zlínský kraj, VaK nebo Povodí Moravy.
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30. září 2025