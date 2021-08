Prezident dal odškodnění zelenou, na podání žádosti je téměř rok

„Chceme mít podchycené obyvatele, kterých se bude odškodnění týkat, proto jsme si vytvořili jejich seznam. Až zákon vejde v platnost, budeme lidem připomínat, že si mohou podat žádost,“ prohlásil starosta Haluzic František Marecký. „A oslovíme i ty, kdo se odstěhovali, ale mají na odškodnění nárok.“

Náhrada za psychickou újmu i za snížení kvality života se týká obyvatel pěti obcí. Pro ně stát počítá s částkou zhruba 291 milionů korun, které se rozdělí mezi 8 580 lidí.

Zákon začne platit od začátku příštího roku. Obyvatelé budou mít čas do konce června 2022, aby o peníze požádali. Ministerstvo o každé žádosti musí rozhodnout do tří měsíců.

„Každý den se mne na to lidé ptají. Zajímá je, co mají udělat, a bojí se, aby jim neutekl nějaký termín,“ uvedl starosta Slavičína Tomáš Chmela. „Uklidňuji je, že času je ještě dost. Formuláře k žádostem má na starosti ministerstvo vnitra, ale každopádně budeme i my na úřadě připravení lidem případně pomoci,“ naznačil.

„Máme 370 obyvatel a ještě jsme nezjišťovali, kdo všechno má oprávněný nárok. Ale když bude potřeba, všechno jim vysvětlíme, nenecháme je na holičkách,“ slíbil i starosta Bohuslavic nad Vláří František Machuča.

Nárok na jednorázové odškodnění mají obyvatelé, kteří v době od 16. října 2014 do 13. října 2020 měli ve Vlachovicích, Slavičíně, Lipové, Haluzicích nebo Bohuslavicích nad Vláří trvalé bydliště. Šestileté období se ale dále dělí na tři části, přičemž za každou z nich platí jiná částka za den.

Za období neřízených výbuchů od poloviny října do poloviny prosince 2014, což byla nebezpečná situace s přímým ohrožením, mají lidé dostat 300 korun za den. Pak se celý rok odvážela munice a tam je počítáno s částkou 100 korun.

Dny a nároky bude počítat ministerstvo

Dalších téměř pět let trvaly záchranné a likvidační práce a obyvatelé by za toto období měli dostat 20 korun za den. Výjimku mají obyvatelé Slavičína, u kterých ministerstvo částky krátí. To se ale netýká lidí z místní části Divnice.

S počítáním jednotlivých dnů a nároků by si mělo poradit ministerstvo vnitra, které má také k dispozici databázi obyvatel a jejich trvalého bydliště. Potřeba bude zejména v případech, kdy se lidé do zasažených obcí nastěhovali až v průběhu záchranných prací nebo se naopak odstěhovali.

„Nemělo by to být tak, že si délku bydliště na území města budou lidé počítat sami,“ upozornil Chmela. „Doufám, že ministerstvo pro žadatele vymyslí jednoduchý formulář a potřebné období si samo vygeneruje.“

Odškodnění na základě stejného zákona dostanou i samotné obce a také Zlínský kraj. Pro něj jde o 59 milionů korun, Vlachovicím náleží 116 milionů, Slavičínu 104 milionů, Lipové a Bohuslavicím nad Vláří shodně 36 milionů a Haluzicím téměř 16 milionů.