Vrbětice deset let po explozi. Vadí plané sliby a strach z každé větší rány

Už to nikdy nechtějí zažít. Přišli o své lesy, o část výdělku, o bezpečný pozemek. Do školy, do práce, na úřad nebo k lékaři museli měsíce objížďkou a stálo je to peníze i čas. Mnohé doteď znepokojí každá větší rána. Byť od výbuchů ve vrbětických muničních skladech uplynula už celá dekáda, lidé z Vlachovic, Slavičína, Lipové a Haluzic se úplně v bezpečí necítí a poukazují na nesplněné sliby vlády.