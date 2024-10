V okolí Vrbětic může stále ležet munice, lidé se bojí chodit na své pozemky

Když před deseti lety v muničních skladech ve Vlachovicích-Vrběticích explodoval další sklad – číslo 12, spousta munice se rozlétla daleko za plot skladů. Mnohem více než při předcházejícím výbuchu tak byly zasaženy pozemky a lesy patřící stovkám obyvatel okolních obcí. Všichni dosud musejí na své pozemky chodit velmi obezřetně. V hloubce totiž stále mohou být zbytky munice.

„Jsou velmi nešťastní, bojí se tam vstupovat nebo na sebe brát zodpovědnost za to, když tam budou těžit dřevo,“ přiblížil starosta nedalekého Slavičína Tomáš Chmela.

Situaci majitelů pozemků ale stát dosud neřešil, přestože o tom jeho představitelé opakovaně mluvili a zmínil ji i prezident Petr Pavel při dubnové návštěvě kraje.

Jasné je, že prostor v okolí areálu o rozloze desítek hektarů potřebuje hloubkový pyrotechnický průzkum. Ten by vyčistil území do půlmetrové hloubky a tím vyloučil případné nebezpečí. Kdo ho má naplánovat, zaplatit a za jakých podmínek se může uskutečnit, ale dosud není jasné.

Ministerstvo vnitra nejdříve uvedlo, že žádný hloubkový průzkum neplánuje a že by si ho obce případně mohly zaplatit z odškodnění, které dostaly od státu. Teď zase ministerstvo oznámilo, že se tím zabývá. „Společně s dalšími resorty a krajem budeme hledat nejvhodnější řešení,“ uvedla mluvčí resortu Hana Malá.

Vyčištění pozemků je nezbytné, říká hejtman

Žádná schůzka se však ještě neuskutečnila a ani není naplánovaná. Přitom zásah záchranných složek skončil už před čtyřmi lety a předání pozemků majitelům také. Hejtman Radim Holiš se proto obrátil dopisem na premiéra Petra Fialu i prezidenta Pavla.

„Chceme znát oficiální postoj vlády k provedení hloubkového pyrotechnického průzkumu i informace o účelu dalšího užívání areálu,“ konstatoval Holiš.

„Všichni se shodneme, že vyčištění okolních pozemků mimo areál je z pohledu bezpečnosti veřejnosti absolutně nezbytné a zároveň důležité pro majitele pozemků,“ zdůraznil s tím, že se zástupci vlády jednal opakovaně.

Na problém také znovu veřejně upozornil prezident. „V rámci desátého, smutného výročí, bychom si mohli připomenout desáté výročí neuzavřených majetkových vyrovnání. A bylo by dobré, aby po tak dlouhé době už byla konečně uzavřena,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi.

„Aby s lidmi, kteří se už deset let nemohou dostat bezpečně na své pozemky, byla uzavřena dohoda o buďto směně pozemků, nebo vykoupení pozemků, tak aby stát mohl konečně říci, že tato nešťastná událost už sebou netáhne žádné dluhy z minulosti,“ dodal Pavel.

Zůstanou lidem jejich původní pozemky?

Starosta Slavičína Chmela si myslí, že většina majitelů by s prodejem souhlasila. Už z toho důvodu, že tam teď nemohou v bezpečí hospodařit. Opačný názor má starosta Lipové Miloslav Svárovský.

„Při návštěvě jsem panu prezidentovi říkal, že by bylo lepší, kdyby pyrotechnický průzkum provedla na pozemcích soukromá firma, která k tomu má oprávnění a kterou by stát zaplatil. Lidé by byli určitě radši, kdyby jim pozemky zůstaly,“ řekl Svárovský.

Hloubkovou asanací v minulosti prošel bývalý vojenský prostor Brdy. Vlastníkem většiny pozemků je tam státní podnik Vojenské lesy a statky (VLS), který spadá pod ministerstvo obrany, a průzkum prováděla armáda.

V případě Vlachovic ale ministerstvo obrany překvapivě sdělilo, že tato záležitost do jeho kompetence nespadá a zabývá se jí ministerstvo vnitra. Přitom i areál muničních skladů, který také nemá dokončený hloubkový pyrotechnický průzkum, spravují organizace spadající pod ministerstvo vnitra.

Vojenský technický ústav výzbroje a munice tam využívá pět budov, ve kterých vyrábí munici. VLS zase hospodaří v lesích na téměř celém území uvnitř areálu, který má rozlohu 330 hektarů. Naproti tomu ministerstvo vnitra podle vlastního sdělení v minulosti nikdy nehradilo a policie ani neprováděla hloubkový pyrotechnický průzkum.