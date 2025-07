„Občané budou touto stavbou zasaženi. A ne krátkodobě, ale už napořád. Bude mít dopad na jejich život,“ zdůraznil starosta Újezdu a předseda Mikroregionu Ploština Vladimír Kráčalík. „Ano, mluvíme o zdravém životním prostředí, ale ovlivní i dopravu, investice, stavby rodinných domů nebo domácí studny.“

Dohoda mezi obcemi, ministerstvem životního prostředí a Povodím Moravy, která by měla řešit zásadní problémy a otázky, má být podepsaná v září. Tvořila se několik let.

Kromě Újezdu se stavba přehrady o objemu 30 milionů kubíků dotkne také Vlachovic, Vysokého Pole, Drnovic, Haluzic, Loučky, Vlachovy Lhoty, Valašských Klobouk a Tichova. Jejich zástupci se před několika dny potkali s ministrem životního prostředí Markem Výborným, vedením Zlínského kraje i Povodím Moravy.

„Dosud mělo ministerstvo zapracované své požadavky, ale s našimi moc nesouhlasilo. Teď se snad našla skulinka,“ naznačil Kráčalík.

Obce musí mít vyřešené čištění odpadních vod

Znovu řešili například podmínky odkanalizování. Do přehrady totiž musí přitékat voda v určité kvalitě. Proto musí mít obce vyřešené odpadní vody a jejich čištění, tedy hotovou kanalizaci. Některé obce ji už z dřívějška mají. Podle zpracovaných studií ale bude nutné postavit pro všechny novou oddělenou kanalizaci určenou pro splaškové vody. Ta stávající se změní na dešťovou.

Jinde se řeší stavba nové čistírny odpadních vod nebo rušení stávající. Náklady na kanalizaci se pohybují zhruba ve výši 1,4 miliardy korun. Kdo ji zaplatí, zatím není úplně jasné. Ministerstvo říká, že vypíše dotační titul, který by měl pokrýt 85 až 90 procent.

„My jsme připraveni se finančně podílet až do výše deseti procent,“ informoval hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. „Ale vzhledem k tomu, že jde o investici vyvolanou státem, měl by ji hradit především on,“ doplnil.

S tím souhlasí i starostové. „Před podpisem memoranda chceme znát výši financování ze strany státu. Z naší strany je absolutně nereálné, abychom se na tom nějak podíleli. I třeba deset procent by naše rozpočty totálně zlikvidovalo,“ upozornil starosta Vysokého Pole Josef Zicha. „Čekáme ale, že se k tomu stát postaví zodpovědně,“ dodal.

Kanalizaci tak konečně dostane třeba část Valašských Klobouk Smolina.

„Lidé už na to čekají,“ poukázal starosta Josef Bělaška. „My jsme i oddálili některé plánované investice, protože třeba nemá smysl dělat nový chodník, když by se pak rozbíjel kvůli kanalizaci. Chceme také opravit náves, zrekonstruovat kulturní dům. Až bude hotová kanalizace, lidé při stavbě domu nebudou muset řešit septik, což jsou další náklady. Kanalizace bude pro ně daleko jednodušší varianta.“

Dohoda řeší také dopad stavby do území a na obyvatele i finální variantu technického řešení. Obce třeba chtějí, aby přístupová obslužná cesta k přehradě byla vyasfaltovaná, a mohla tak být součástí cyklotrasy. Nebo aby se opravily komunikace, po kterých se na stavbu bude v těžkých kamionech vozit materiál. S některými problémy, nad kterými stále visí otazník, by měla pomoci aktuálně vytvořená pracovní skupina.

Ministerstvo už podalo žádost o proces EIA, tedy vliv stavby na životní prostředí, a rozpracovaná je dokumentace pro povolení záměru na celé vodní dílo. Pokud vše půjde podle plánu, v pololetí příštího roku chce ministerstvo požádat o stavební povolení.

V roce 2027 by pak Povodí Moravy vypsalo výběrové řízení na dodavatele stavby, který by mohl začít o rok později. Samotná stavba by měla trvat tři až pět let.