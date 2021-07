Premiér slíbil hloubkový průzkum ve Vrběticích, areál chce zpřístupnit

Budovy bývalých skladů munice navrhuje zbourat, areál by podle něj mohl sloužit jako lesopark.

„Já jsem ráno mluvil s předsedou Sněmovny Vondráčkem (ANO), 30. července bude mimořádná schůze ohledně důchodů. Tak mě informoval, že by právě tenhle zákon mohl být schválen stejný den,“ řekl Babiš.

Vláda v pondělí 12. července poslanecký návrh zákona o odškodnění za výbuchy podpořila. „My jsme s velkým odstupem de facto sedmi let rozhodli na vládě o odškodnění ve výši téměř 700 milionů korun. Z toho 350 milionů korun dostanou občané podle nějakých kritérií a 350 milionů korun je určeno pro obce a pro kraj,“ uvedl předseda vlády.

Návrh zákona počítá s rozdělením peněz mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipovou, Vlachovice a Slavičín a jejich obyvatele. Starostové obcí z dotčeného území požadují hloubkový pyrotechnický průzkum zasaženého území, s čímž Babiš souhlasí.

Jasno chce mít do konce srpna. „Nedá se vyloučit, že ještě je tam pod povrchem nějaká munice. To je asi v hodnotě 100 milionů, to bychom chtěli co nejdřív. A myslím si, že by to měla dělat státní firma, neměla by to dělat soukromá firma, protože máme nějaké zkušenosti, které nejsou úplně pozitivní,“ řekl Babiš.

Někdejší sklady v areálu jsou nyní prázdné, munice byla z Vrbětic odvezena. Funkční zůstává několik zrekonstruovaných objektů Vojenského technického ústavu.



Kolem nich by podle Babiše mělo vzniknout zhruba kilometrové ochranné pásmo. Ve zbývající části areálu by měly v budoucnu hospodařit Vojenské lesy a statky, které zatím získaly zhruba dvě třetiny pozemků.

„Už by tam neměl být skladován vojenský materiál, ty objekty spíš by měly být sanovány a mělo by se to otevřít veřejnosti, jako nějaký lesopark,“ řekl Babiš.

Při výbuchu prvního ze skladů zemřeli dva lidé, druhý explodoval v prosinci 2014. Obě budovy si pronajímala ostravská firma Imex Group. V době explozí areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav.

České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, což před nedávnem vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem.