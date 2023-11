Dálnice na Slovensko se za Vizovicemi promění v silnici přes lesnaté kopce

Silničáři chtějí do konce příštího roku postavit dálnici D49 z Hulína do Fryštáku a chystají i navazující úseky cesty, která by měla pomoci od tranzitní dopravy Zlínu a zlepšit cestování na Slovensko.

Aktuálně učinili další krok v přípravě posledního úseku z Vizovic ke státní hranici, kde už se však počítá pouze se silnicí I. třídy. Ta by měla mít v trase přes Vizovické vrchy dva jízdní pruhy, ve stoupání tři.