Chodec si to namířil přímo pod kola jedoucího auta, měl skoro tři promile

Nehoda se stala uplynulou sobotu ve Zlínské ulici ve Vizovicích krátce po 20. hodině. Na záběrech, které policie zveřejnila, je vidět, že opilý dvaapadesátiletý chodec absolutně nevěnoval pozornost tomu, zda po silnici nejede auto. I když se stejně starý šofér snažil zabrzdit, srážce už nezabránil.

„Dechová zkouška u chodce byla pozitivní, 2,7 promile alkoholu. U řidiče byla dechová zkouška negativní. Chodec zůstal po nárazu ležet na komunikaci. Záchranáři ho se zraněním převezli do nemocnice,“ popsala mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.

Podle ní během víkendu řešili policisté na Zlínsku hned tři střety vozidel s chodci. „U dvou nehod hrál hlavní roli alkohol, který předtím chodci zkonzumovali,“ upřesnila mluvčí.

Nejvážnější nehoda se stala minulý pátek ve Zlíně v Sokolské ulici. Osmapadesátiletá řidička tam srazila šedesátiletého chodce, který šel po přechodu. Muž po nehodě upadl na chodník.

„Z místa ho s velmi těžkým, život ohrožujícím zraněním převezli záchranáři do nemocnice,“ informovala Kozumplíková. Test na alkohol byl u řidičky negativní.

K další nehodě došlo v sobotu večer na zlínské ulici Dlouhá. Šestatřicetiletý chodec tu přecházel silnici vedle přechodu a v době, kdy byla na semaforu červená. V tu chvíli do něj narazil jednadvacetiletý šofér vozu volkswagen.

„Přestože se řidič snažil troubením a brzděním střetu zabránit, chodec dál pokračoval v chůzi, až došlo k nárazu,“ popsala Kozumplíková.

Chodec nadýchal 2,5 promile alkoholu. Také on skončil v nemocnici. Závažnost jeho zranění, stejně jako u muže z Vizovic, bude jasná až v následujících dnech.

Policisté upozorňují, že podle jejich statistik dochází k nehodám s chodci nejčastěji v období od října do února. „Za tmy a snížené viditelnosti je riziko střetu čtyřikrát větší než za denního světla,“ varovala mluvčí.

Podle ní by chodci měli dbát na to, aby byli dobře vidět a řidiči by zase měli jet takovou rychlostí, aby byli schopni zastavit na vzdálenost, na kterou mají rozhled.