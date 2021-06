Vakcíny proti covidu vozí po celé Evropě firma z Vizovic. S eskortou

„Nic podobného jako teď jsme ještě nezažili. V přepravě léčiv je to něco úplně nového,“ říkají v rozhovoru pro MF DNES vedoucí dispečinku Lukáš Králík a ředitel společnosti Martin Hrubý.



Jak to myslíte?

Králík: Vozíme léčiva po celé Evropě patnáct let, sám jsem ve firmě pět let a kvůli žádnému zboží nás ještě nedoprovázela ozbrojená eskorta nebo policie. Občas se to stávalo ve státech, jako je třeba Albánie, kdy si zákazník tímto způsobem jistil už proclené a zaplacené zboží, ale jinak ne. Všechno, na co jsme byli do té doby zvyklí, jsme museli přenastavit do nadstandardních bezpečnostních pravidel.