Zlínský kraj chce v roce 2030 lépe udržet vodu i absolventy

Ekonom: Zlínský kraj by se měl více propagovat Na vizi Zlínského kraje pracoval i uznávaný ekonom Petr Zahradník.

„Věřím, že to nebude jen formální dokument. Už předchozí strategie se pro kraj stala užitečným a prakticky využívaným vodítkem. I teď jsme se snažili navrhnout reálné potřeby, ne vzdušné zámky,“ vysvětlil pro MF DNES. Jaká je podle vás největší výhoda Zlínského kraje?

Přirozená podnikavost lidí, což není v rámci republiky samozřejmost, a z toho plynoucí osobní zodpovědnost a snaha problémy řešit. Druhou je vysoká míra sociální soudržnosti, vyspělosti a rozvinutosti občanské společnosti. Projevuje se ve vysoké úrovni sociální péče, nízké kriminalitě, bohatou spolkovou činností i silným vztahem obyvatel k regionu. A jaká je nevýhoda?

Velmi malý počet velkých korporací, což se projevuje v nízké průměrné mzdě. Druhou zásadní nevýhodou je stárnutí obyvatelstva a odliv nejproduktivnějších lidí mimo region. Co byste proto poradil?

Kraj by měl silněji zdůrazňovat své přednosti a působit daleko silněji marketingově. Spolu s univerzitou by měl usilovat o to, aby nejlepší talenty v regionu zůstaly. V oblasti atraktivnosti venkova dělá hodně už teď a vybavenost infrastrukturou je velmi slušná. Problém je pokrytí vysokorychlostním internetem, což atraktivnost může zvýšit. Ekonomika kraje je deset let nejrychleji rostoucí v zemi, ale obyvatelé mají nejnižší mzdy v republice. Jak to jde dohromady?

Na první pohled to vypadá paradoxně, pokud však růst generují malé a střední podniky, mnohdy regionálního významu, nelze se tomu divit. Řešení spočívá v důrazu na inovace a schopnosti prosadit se na zahraničních trzích. V koncepci navrhujete založení podnikatelského rozvojového fondu. Mohl byste to vysvětlit?

Hlavním zdrojem financí ve veřejném sektoru je dotace, která se jednorázově použije a její efekt vyprchá. Ale s návratnými nástroji je možné projekty financovat daleko efektivněji. Prostě se peníze použijí a pak se zase vrátí. Firmy se mají zaměřit i na výrobu s vysokou přidanou hodnotou. Co si pod tím představit?

Oprostit se od nynější situace, kdy jsou mnohdy výrobci a dodavateli součástek, nikoliv finálních výrobků. Pak by si totiž mohli diktovat podmínky na trhu nebo je více ovlivňovat. Tím by se jim zvýšil zisk nebo by alespoň zůstal v regionu.