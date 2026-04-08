Na dotazy odpoví hned, nikdy nespí. AI starosta je od skutečného k nerozeznání

Petr Skácel
  15:38
Valašská obec Ratiboř s 1 800 obyvateli je první obcí v Česku, která má svého „AI starostu“. Jde o digitálního dvojníka starosty, v němž se propojuje hlasová a vizuální komunikace s prvky umělé inteligence. Občanům se věnuje a mluví s nimi nonstop.

Zobrazený je na video panelu, který je umístěný v místním informačním centru, a lidé s ním mohou mluvit o tématech souvisejících s životem v obci. Třeba o probíhajících opravách, plánovaných investicích či výši poplatků.

„Cílem projektu je rozšířit dostupnost služeb obecního úřadu, zvýšit komfort občanů při komunikaci s úřadem a současně přispět k efektivnějšímu výkonu samosprávy,“ uvedl starosta Ratiboře Martin Žabčík.

Valašská obec Ratiboř má jako první v Česku „AI starostu“. S občany mluví nonstop. Je to virtuální dvojník skutečného starosty Martina Žabčíka. (duben 2026)
4 fotografie

„Vnímáme ho jako praktický příklad využití digitálních nástrojů v menší obci a možnou inspiraci pro další municipality,“ doplnil starosta.

„Věřím, že si lidé AI starostu oblíbí už jen proto, že bude k dispozici kdykoli během otevírací doby informačního centra a také nonstop přes telefon,“ řekl Žabčík. Brzy bude i v obecní mobilní aplikaci.

Odpovědi jsou přitom rychlé. Pokud někdo dotaz napíše, starostův „dvojník“ mu odpoví do půl sekundy, při otázce položené hlasem pak odpověď přijde do tří sekund.

V Prosetíně nepotřebují kronikáře, zastoupí ho robot, který zvládne i kresby

Technologii vyvinula zlínská společnost AI Produkce ve spolupráci s firmou Digiregion. Nyní jedná s více než desítkou dalších obcí, které o novinku mají zájem.

„I malá vesnice může mít svého digitálního starostu, který odpoví občanům kdykoli na cokoli, a díky tomu samospráva získá více času na řešení složitějších úkolů,“ sdělil Martin Gazda, ředitel společnosti AI Produkce.

Digitální avatar, s nímž lze mluvit v reálném čase, může podle vývojářské firmy najít uplatnění v řadě dalších odvětví.

Virtuální pomocníci v administrativě

„Zastoupí recepci, zákaznickou podporu i firemního průvodce. Zdigitalizujeme kohokoli z firmy nebo vytvoříme virtuální postavu. Výhodou je, že vypadá a mluví jako člověk a pracuje nonstop,“ konstatoval Gazda.

Umělá inteligence je už dnes pro starosty běžný pomocník v řešení administrativní zátěže. Pomáhá sepsat tiskovou zprávu, spravovat sociální sítě, přepsat audiozáznam z jednání zastupitelstva nebo odpovědět na otázky obyvatel.

Velmi častý je chatbot, který s lidmi komunikuje na webu města či obce. Jde o první kontaktní místo, které zájemcům pomůže najít informace, nabídne kontakt na úředníka nebo je rovnou navede k vyřízení věci. Odpovědi doplňuje uvedením zdroje.

„Pokud se občan zeptá například na výši poplatku za odpad, dostane odpověď i s odkazem. Kliknutím na něj se dostane na příslušnou stránku na webu města,“ řekl kroměřížský starosta Tomáš Opatrný.

Tuto službu v kraji nabízejí také v Rožnově pod Radhoštěm, Uherském Brodě či Valašském Meziříčí. Tam v březnu spustili virtuální telefonní asistentku. Telefonní číslo 571 674 111 je lidem k dispozici 24 hodin denně a sedm dnů v týdnu.

„Pokud je nezbytné, aby se obrátili na konkrétního referenta nebo referentku, poskytne jim telefonní asistentka kontakt, který si mohou nechat zaslat formou SMS zprávy, nebo je v pracovní době rovnou přepojí na odpovědnou osobu,“ uvedl meziříčský starosta Robert Stržínek.

Doba si žádá pokrok. Čím dál víc radnic začíná využívat umělou inteligenci

„Voicebot“ zároveň vyhledává informace přímo na webu města a dokáže odpovídat na dotazy.

„Díky tomu šetří čas klientům, kteří nemají například přístup k internetu či se jim nedaří požadovanou informaci dohledat jinak. Současně se mohou občané nechat přepojit také na spojovatelku,“ dodal Stržínek.

KVÍZ: Co víte o Baťovi a ševcovském řemesle? Otestujte se a vyhrajte

Tomáš Baťa

Před 150 lety 3. dubna 1876 se narodil nejslavnější zlínský rodák a světově úspěšný podnikatel Tomáš Baťa. Když se svými sourozenci zakládal proslulou firmu, neměl Zlín ani tři tisíce obyvatel. Když...

Řidiči se dočkají, silničáři začnou dokončovat dálnici D49 do Fryštáku

Pokračování stavby dálnice na D49 u Fryštáku na Zlínsku (červenec 2024)

Silničáři začnou příští týden opět pracovat na dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Konkrétně na jedenácti objektech, z nichž je nejdůležitější sjezd ke kruhové křižovatce u Fryštáku. Dlouhý je 200...

Na velikonoční obchůzku vyrazil i desetiletý vlčnovský král se svou družinou

Chlapci, kteří letos pojedou Jízdu králů ve Vlčnově, obcházejí na Velikonoční...

Na velikonoční obchůzku ve Vlčnově na Uherskohradišťsku dnes vyrazil i desetiletý Marek Dacík, král letošní vlčnovské Jízdy králů. Doprovázela ho družina jedenácti mládenců v krojích, takzvaných...

Zlínu unikne dotace na startovací byty, řízení zdržela stížnost sousedky

Zlín chce vybudovat bytovku se startovacími byty v Cyklistické ulici v Prštném....

Město Zlín chce postavit dům s 31 byty za 140 milionů korun v Cyklistické ulici v Prštném. K tomu ale potřebuje dotaci, o kterou mohlo žádat, pokud by mělo stavební povolení. To však nemá. Na peníze...

Jihlavští hokejisté ovládli úvodní finále první ligy, Zlínu nasázeli pět gólů

Hokejisté Jihlavy slaví gól ve finále první ligy proti Zlínu.

Jihlavští hokejisté vyhráli úvodní finále první ligy nad Zlínem 5:1 a ujali se v sérii hrané na čtyři vítězství vedení. O triumfu ve vyprodané Horácké aréně rozhodl druhý tým základní části už v...

8. dubna 2026  15:38

Kraj má zájem o výpravní budovu ve Zlíně. Terminál se má začít stavět za rok

Výstavba má navazovat na plánovanou elektrifikaci železniční trati a její...

Zastaralé autobusové a vlakové nádraží ve Zlíně se má brzy začít měnit. Vlakové už příští rok, kdy by měl stát začít s modernizací trati z Otrokovic do Zlína a firma Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka...

8. dubna 2026  12:50

Lovosický šéf Srba: Postup do semifinále chceme i pro Trkovského

Lovosice slaví výhru, v popředí Jaroslav Trkovský.

Letos už oslavili triumf v domácím poháru, ale bez medaile nechtějí házenkáři Lovosic končit ani v extralize. Ve čtvrtfinálovém zápase číslo pět se ve středu v Zubří pokusí projít mezi nejlepší čtyři...

8. dubna 2026  10:06

Kde bereme síly? Všechno je o hlavě, říká sváteční zlínský střelec Pavel Sedláček

Zlínští útočníci Jakub Šlahař (vpravo) a Pavel Sedláček se radují z gólu ve...

1:2 na zápasy, 1:2 po mizerné úvodní třetině. Zlínští hokejisté jako už poněkolikáté v sezoně vstali v úterý večer z hrobu a vyrovnali finále Maxa ligy. Vítězství 5:3 jistil pátým gólem sváteční...

8. dubna 2026  9:17

Symbolický strom života z placenty. Porodnice nabízejí maminkám nový rituál

Porodnice krajské nemocnice ve Zlíně nabízí nový rituál barevného obtisku...

Může to být poslední krok porodu a rituál, kterým se žena loučí s těhotenstvím a vstupuje do nové role matky. Netradiční obtisk placenty začala od března nabízet zlínská porodnice. Během prvního...

8. dubna 2026  9:09

Odkaz Baťa žije. Ale co dál? Zlín se musí poprat s limity ikonické architektury

Premium
Baťův Zlín se od začátku svého rozmachu zcela vymykal – ambiciózní...

Tohle není Československo, tohle je Amerika, vzpomínal legendární cestovatel Miroslav Zikmund. Do Zlína poprvé přicestoval v roce 1938 po maturitě s batohem na zádech a obdivoval nejen baťovskou...

7. dubna 2026

Napajedelský hřebčín má šanci na záchranu, Klempíř nechá prověřit postup resortu

Hřebčín je v Napajedlích od roku 1886.

Když ministerstvo kultury předloni rozhodlo, že budou památkově chráněné jen budovy napajedelského hřebčína, ale už ne pastviny, část vlastníků s tím nebyla spokojená. Postup resortu teď nechá...

7. dubna 2026  14:31

Sanitky ve Zlíně dostanou zelenou na křižovatkách, budou dřív v nemocnici

Sídlo Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje ve Zlíně na Peroutkově...

Sanitky ve Zlíně dostanou přednost na křižovatkách. Díky novému zařízení budou mít s předstihem zelenou, aby neztrácely čas. Kraj pořídí do sanitek speciální palubní jednotky, které pomůžou zkrátit...

7. dubna 2026  9:14

Na velikonoční obchůzku vyrazil i desetiletý vlčnovský král se svou družinou

Chlapci, kteří letos pojedou Jízdu králů ve Vlčnově, obcházejí na Velikonoční...

Na velikonoční obchůzku ve Vlčnově na Uherskohradišťsku dnes vyrazil i desetiletý Marek Dacík, král letošní vlčnovské Jízdy králů. Doprovázela ho družina jedenácti mládenců v krojích, takzvaných...

6. dubna 2026  13:55

Firma Baťa byla rodinný podnik, všichni sourozenci v ní měli své místo

Anna Baťová, Antonín a Tomáš Baťa na archivní fotografii

Rodina na prvním místě. Tímto heslem se celý život řídil i Tomáš Baťa. Ne že by šance ve firmě nedostali i jiní, právě naopak. Přesto je zajímavé, jak důležitou roli vždy hráli blízcí i vzdálenější...

5. dubna 2026  10:09

Liberec - Slovácko 2:1, domácí zabrali po čtyřech zápasech, rozhodl krásně Diakité

Liberečtí fotbalisté oslavují gól Raimondse Krollise (vlevo).

Liberečtí fotbalisté zabrali po čtyřech zápasech. A že se nadřeli. V 27. kole Chance ligy zdolali Slovácku 2:1, když nerozhodný stav po hodině hry rozsekl Diakité svým prvním gólem v české lize....

4. dubna 2026  16:24,  aktualizováno  16:55

Zlín - Jablonec 0:3, pod dva góly se podepsal Jawo, poté se trefil Tekijaški

Jablonečtí fotbalisté se radují z gólu.

Jablonečtí fotbalisté zastavili týdny hrůzy. Po třech porážkách za sebou vyhráli. V 27. kole Chance ligy vytrestali nováčka ze Zlína a oplatili mu porážku z podzimu. Na výhře 3:0 se nejvíc podílel...

4. dubna 2026  16:18,  aktualizováno  16:53

