Výborný ročník, pochvalují si vinaři a chystají svatomartinská vína

„O ochrannou známku jsme začali usilovat před dvěma lety a pokaždé jsme ji dostali. Věříme, že uspějeme i letos. Už máme v přípravě Muškát moravský a Müller Thurgau,“ potvrdil vinohradník Ondřej Gottwald.

V tradičním a neměnném termínu 11. listopadu v 11 hodin a 11 minut se tak na některých místech na Slovácku i po celé republice budou slavnostně otevírat první letošní vína. Akce je naplánovaná například v Uherském Hradišti, Kroměříži, ve vinotékách nebo ve zmíněném vinařství v Boršicích.

Projít hodnocením odborníků přitom není snadné. Svatomartinská vína mohou být vyrobená pouze z vybraných odrůd a musejí splňovat doporučenou technologii výroby i podmínky na maximální množství alkoholu, barvu, aroma nebo obsah kyselin a cukrů. Hrozny musejí být sklizené a také zpracované v Česku.



Pořadatel akce, kterým je Vinařský fond, předpokládá, že k zákazníkům se letos dostane více než 2,2 milionu lahví svatomartinského vína. To je o půl milionu více než v loňském roce ovlivněném pandemií, uzavřením restaurací a zrušením řady vinařských akcí.

Právě blížící se svatomartinské slavnosti znamenají, že sklizeň se pomalu dostává do poslední fáze. Většinou pěstitelé začali se sběrem v září, kdy do sklepů zamířily rané odrůdy Muškátu moravského nebo Müller Thurgau, teď už sbírají pozdější Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský nebo modré odrůdy na výrobu červeného vína. Někteří vinaři už mají dokonce všechnu úrodu pod střechou.

Každý den vyrážejí do vinic i pracovníci ve Šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích. „Posbírali jsme zatím asi sedmdesát procent úrody. Budu rád, když skončíme do konce října,“ podotkl majitel stanice Zdeněk Habrovanský. „Ale výnosy nebudou úplně dobré, řekl bych, že ani průměrné. Říkají to i všichni vinaři kolem.“

Důvodem je podle něj napadení révy housenkou různorožce trnkového letos na jaře. Na dvou lokalitách bude mít výnos i desetkrát nižší než obvykle. Další vinaři také sledují nižší výnos – třeba o 15 procent – než loni, přičemž však napadení škůdci ve vinici nezaznamenali. Kvalita letošních vín by i tak měla být vysoká.

„Ročník 2021 vypadá senzačně. Ještě v srpnu bychom takto nemluvili, protože úhrn srážek byl až přílišný. Ale pak přišlo výborné září, srážek bylo málo, hodně slunečního svitu, byl také rozdíl v teplotách, přes den bylo sluníčko, v noci bylo chladněji – a to je přesně to, co réva potřebuje,“ vysvětlil prezident Svazu vinařů Martin Chlad.

V posledních letech se sezona posouvá

„To mělo zásadní vliv. Konec srpna naznačoval, že bude výrazně vyšší kyselina, ale parametry se pak srovnaly. Proto si myslím, že ročník by mohl být výborný,“ doplnil. Myslí si to i vinaři. Podle některých bylo letošní září nejteplejší za mnoho let a díky tomu se v bobulích zvýšila potřebná cukernatost. „Sezona sice začala tak nějak divně, ale příroda je mocná a dostala se z toho. Cukernatost je nádherná,“ zhodnotil Habrovanský.

„Každý ročník je jiný, ale letos jsou hrozny zdravé a kvalita bude slušná,“ naznačil ředitel Vinohradnictví Hluk Pavel Macháček. Pěstitelé často upozorňují na to, že právě počasí a jeho proměnlivost během celého roku jsou pro ně stěžejní a také stále velkou neznámou. Úrodu mohou zasáhnout už první jarní mrazy, nečekané extrémní teploty v dubnu, proti tomu pak květnové nízké teploty, pak mohou přijít časté deště v létě.

V posledních letech také pozorují, že sezona se posouvá, a sklizeň tak nastává o dva tři týdny později. „Letos bylo chladné jaro, což sklizeň opozdilo, bylo to poznat i na burčákové sezoně,“ poukázal Gottwald. „Například teď jsme dovezli odrůdu Agni do sklepa, přičemž běžně bývala druhý týden v září.“

První ochutnávání nových vín ale zůstává termínově stabilní. „Výroba už je ve finálním stadiu, tedy víno dokvašuje a pomalu se stáčí a filtruje. Vše je správně načasované. Svatomartinská vína sice poprvé otevíráme 11. listopadu, ale vychutnávat si jejich svěžest a mládí lze minimálně do konce roku,“ dodal v tiskové zprávě Vinařského fondu Marek Babisz, hlavní sommeliér Národního vinařského centra, který hodnocení vín zajišťuje.