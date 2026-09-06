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Vinaři zahájili první letošní sběr révy. Kvůli suchu bude menší výnos

Jana Fuksová
  11:11
Sběr hroznů ve Šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích

Sběr hroznů ve Šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Šlechtitelská stanice vinařská v Polešovicích (září 2022)
Šlechtitelská stanice vinařská v Polešovicích (září 2022)
Šlechtitelská stanice vinařská v Polešovicích. Na snímku je majitel Zdeněk...
Šlechtitelská stanice vinařská v Polešovicích (září 2022)
16 fotografií
Vinaři na Slovácku zahájili první letošní sběr révy vinné. Sklizeň nastává o pár týdnů dříve než loni. Kvůli suchu bude menší výnos. S vinobraním začali dva týdny před koncem prázdnin a hotovo chtějí mít do konce září.

Rodinné vinařství Vaďurovi v Polešovicích už ve vinohradě sklízí odrůdu Solaris, ze které vyrábí burčák. Zájemci jej budou moci ochutnat například na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti v polovině září.

„Sběr začal asi o deset dnů dříve než loni, kdy bylo léto trochu chladnější oproti trendu posledních let,“ upozornil polešovický vinař Zbyněk Vaďura.

Sběr hroznů ve Šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích
Šlechtitelská stanice vinařská v Polešovicích (září 2022)
Šlechtitelská stanice vinařská v Polešovicích (září 2022)
Šlechtitelská stanice vinařská v Polešovicích. Na snímku je majitel Zdeněk Habrovanský. (září 2022)
16 fotografií

„Jinak jsme letos neřešili žádné škody mrazem ani choroby, protože bylo méně deště. To se pak odrazilo i v chemické ochraně, kdy jsme mohli použít méně postřiků. Jediné, co nás trápilo, bylo velké horko a chybějící voda.

Dřívější start vinobraní potvrzují i další pěstitelé vína nejen ve Slovácké vinařské podoblasti. Ti, kteří vyrábějí burčák, už jej také nabízejí. Vinaři, již tento kvašený hroznový mošt nedělají, začali se sběrem poslední prázdninový týden nebo teď, na začátku září.

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„Letošní vinobraní bude minimálně u ranějších odrůd urychleno. Zároveň už nyní můžeme říci, že cukry v hroznech budou vyšší,“ poukázal také ředitel Vinařského fondu ČR Zbyněk Vičar.

„Hned po prvním srpnu se vinaři pustili do sběru nejranějších odrůd kvůli burčáku. A podle mých informací už začalo na některých místech i klasické nejobjemnější těžiště vinobraní,“ sdělil prezident Svazu vinařů Martin Chlad.

Sběr hroznů ve Šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích

„Obecně je rok uspíšený a dá se očekávat významně nižší výlisnost než loni. Kvalita však ohrožená nebude, vinaři si s tím umějí poradit,“ podotkl.

V tomto týdnu se chystali na sběr v Blatnici pod svatým Antonínkem. Na řadu přijdou nejdříve odrůdy jako Sauvignon, Rulandské šedé nebo Muškát moravský.

„Měli jsme štěstí, že nás nedávno nezastihly žádné bouřky a krupobití, které řádilo kolem Blatnice,“ vydechl si blatnický vinař Jan Cícha.

Počasí je stěžejní faktor

„Nás trápí jen velké sucho, to je největší pohroma. Od kolegů víme, že výlisnost je letos o dost menší, než bývá, okolo padesáti procent. Obvykle je to kolem sedmdesáti. Vypadá to na rychlé vinobraní, kdy bude 90 procent úrody ve sklepě během září.“

Na vinicích okolo Velehradu a Hluku, kde hospodaří vinařství Arcibiskupské zámecké víno specializující se na mešní vína, chystají hlavní sklizeň zhruba za týden. Jestli vše stihnou během září, není jisté.

„Byl bych s plánováním opatrný,“ konstatoval enolog vinařství Tomáš Kotal. „Samozřejmě, že by bylo dobré posbírat úrodu ve chvíli, kdy má ty správné parametry, ale realita bývá někdy jiná. Stává se, že v polovině září začne pršet a prší tak, že se na vinohrad nedá vjet s technikou.“

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Na počasí si zatím nestěžuje Libor Zlomek z vinařství Zlomek & Vávra z Boršic u Blatnice. „Počasí nám letos pomohlo, s kvalitou jsme určitě spokojení,“ podotkl Zlomek. „Ale ještě bychom uvítali nějaký déšť během následujících dvou týdnů. Později ale už zase ne,“ doplnil.

Počasí je pro vinaře stěžejním faktorem, který úrodu celkově ovlivňuje. Sucho nebo naopak déšť se podepisují na výlisnosti vína, jeho množství ovlivňují jarní mrazy, choroby během roku i letní krupobití. Sluneční svit dodává potřebné množství cukru. V každé fázi může počasí pomáhat nebo škodit.

„Co se bude dít s pozdnějšími a modrými odrůdami, je v tuto chvíli zatím těžké předvídat,“ řekl ředitel Vičar. „V případě větších srážek může dojít i k praskání či hnilobě hroznů.“

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Kromě samotného vinobraní nastává v září také období vinařských slavností a akcí spojených s otevřenými sklepy. Například v Kudlovicích chystají na tento víkend třetí ročník akce Na skleničku při měsíčku, během které budou přístupné sklepy v místním vinném žlebu v Hubáčkově ulici.

V nejseverněji položené obci Slovácké vinařské podoblasti je historie vinařství stará více než 550 let a místní pěstitelé ji oživují právě pořádáním akcí v Hubáčkově ulici. V ní najdou turisté 17 historických sklepů. Sklepy se otevřely v sobotu 5. září v 17 hodin a zavřely se až okolo půlnoci.

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V nedalekých Polešovicích si ve stejný den mohli zájemci zkusit ve Vinařství Vaďura vinobraní na vlastní kůži. Účastníci celodenní akce se podívali přímo do vinohradu na to, jak probíhá sběr i samotné pěstování, odborník jim také ve výrobě vysvětlil technologický postup zpracování hroznů i samotnou výrobu vína. Mohli také ochutnat první mošt.

O týden později vypukne v Uherském Hradišti největší vinařská akce ve Zlínském kraji. Na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek, kde budou svá vína nabízet k ochutnání vinaři z Mařatic, Nedakonic, Polešovic, Blatnice pod svatým Antonínkem, Kudlovic a řady dalších.

6. února 2026
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