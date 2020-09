Vincentku nevydáváme za lék na koronavirus, říká šéf luhačovické firmy

Někdy se jí přezdívá „zázrak z Luhačovic“ a její blahodárné dopady na zdraví líčili učenci už v 17. století. Společnost, která dnes minerální vodu Vincentka z léčivého pramene stáčí, ji prodává především právě kvůli léčivým účinkům.

Vodu, sirupy, pastilky či koncentrát na propláchnutí nosu zákazníci nejvíc kupují v období sezonních nemocí. Letošní koronavirem poznamenaný rok je tak pro firmu sídlící na okraji Luhačovic velmi specifický.

„Když přijde čas viróz nebo chřipkových epidemií, máme vždy plno práce,“ říká ředitel společnosti Jan Šumšal.

Platilo to i letos, když začal řádit covid-19?

Ano, ale jen po určitý čas. Když v březnu vypukla největší vlna, naši distributoři dostali pokyn se předzásobit, protože nikdo nevěděl, co bude. Březen byl u nás nejspíš historicky nejúspěšnější měsíc, objednávky se valily ze všech stran. V dubnu se to ale zastavilo a poslední tři měsíce nastal výrazný pokles.

Čím to bylo?

Hned v dubnu se ukázalo, že distributoři zásoby nevyprodali. Měli plné sklady a přestali odebírat. Vincentka se naštěstí pít nepřestala, prodává se stále. Horší je to u doplňkových produktů. Vliv může mít to, že lidé v období protikoronavirových opatření omezili nákupy v lékárnách. Měli strach, musely se stát fronty venku, lidé minimalizovali veškeré nákupy. To se ale netýká jen nás, velký propad byl dokonce i u léků na předpis.

Nakolik vás to ekonomicky poznamená?

Určitě na tom nejsme tak, že by nás to existenčně ohrožovalo, museli bychom propouštět nebo neměli na výplaty. Začátek roku byl slušný, teď jsme sice pod průměrem, ale neočekáváme, že bychom byli ve ztrátě. Mnoho jiných firem je na tom podstatně hůř. Pro nás bude důležitý podzim.

To je vaše klíčové období, že?

Přesně tak. Dá se říct, že hlavní sezona nám začíná někdy v říjnu či listopadu. Záleží na počasí. I to má zásadní vliv na poptávku po našich produktech. Když začínají první rýmičky, zvyšuje se poptávka. V období klasických chřipkových epidemií pak jedeme naplno.

Jenže letos na podzim může přijít další koronavirová vlna. Dá se vůbec říct, že Vincentka pomáhá i proti covidu-19?

My jsme to nikdy nedeklarovali. Netvrdili jsme lidem, že naše výrobky jsou vhodné pro zvyšování imunity proti koronaviru. Ten virus není prozkoumaný, stále nejsou účinné léky a my bychom si rozhodně netroufli propagovat Vincentku jako nějaký zázračný prostředek. V médiích se naopak v rámci kampaně ministerstva zdravotnictví objevovaly informace, že výplachy slanou vodou nemají žádný vliv a podobně, což nám příliš nenahrávalo. Ale já odhaduji, že většina lidí proti koronaviru nepoužívala žádná léčiva. Jen standardní ochranné prostředky jako roušky, možná nějaké další preventivní prostředky.

Vincentka se přitom historicky používá právě na problémy s respiračními chorobami. Mohla by tedy pomáhat i proti koronaviru?

Obecně by tato úvaha mohla platit, ale nemůžeme si dovolit to takto říct. Účinnost nikdo nepotvrdil, bylo by to na rozsáhlou klinickou studii.

A hodláte nějaké takové studie či testy provádět?

Určitě ne. Bylo by to dlouhodobě velice finančně náročné a věřím, že koronavirus nás nebude trápit tak dlouho. Nebo se s ním naučíme žít a stane se něčím, jako je dnes běžná chřipka. A možná se časem ukáže, že Vincentka vhodná je. V každém případě věřím, že používání našich výrobků obecně zvyšuje imunitu. Myslím, že používat Vincentku jako obecnou prevenci není na škodu. Teď se voda prodává lépe i přes léto. To je něco, co se nám v posledních letech povedlo výrazně zlepšit.

Čím to je?

Daří se nám lépe se zákazníky komunikovat, že vodu nemusí používat jen jako prevenci proti nemocem, ale má další využití. V letních vedrech je účinným zdrojem minerálů, ideální je to například pro sportovce. Spousta z nich přišla na to, že minerální látky z Vincentky se jim do těla vstřebají lépe než z různých preparátů. Ale využití je rozmanitější. Na léto třeba lidem doporučujeme jednoduchý recept Vincentka jedna ku jedné s vínem, kdy z toho vzniká chuťově zajímavý vinný střik. Zároveň pomáhá i po požití alkoholu.

Jan Šumšal Ředitel a předseda představenstva společnosti Vincentka má 43 let a žije v Pozlovicích. Řízení podniku převzal po svém otci, který byl spoluzakladatelem společnosti v roce 1997 a předsedou představenstva. Firma zaměstnává 12 lidí, v plnírně na okraji Luhačovic loni vyrobila 5,5 milionu lahví. Vznikají tu i další produkty jako nosní spreje, pastilky, nasalis, zubní pasty nebo kosmetické krémy. Vincentka loni zaznamenala nejvyšší tržby v historii.

Jako klasický vyprošťovák?

Ano, je to odzkoušené a lidé to vědí. Vincentka dokáže velmi rychle doplnit potřebné minerální soli, které alkohol z těla odbourává. To má za následek právě ty stavy, kdy si ráno říkáme, že už nikdy nebudeme pít alkohol. Kromě toho Vincentka velmi efektivně neutralizuje překyselení žaludku například při popíjení vína.

Ještě se vrátím ke koronavirové krizi. Museli jste během ní dělat nějaká opatření přímo ve vaší firmě?

Nastavil jsem základní opatření jako zákaz vstupu cizím osobám, dovnitř mohli jen zaměstnanci, na každém rohu byla dezinfekce. Tu jsme si sami vyráběli, protože byla nedostatkovým zbožím. Rozdělili jsme skupiny zaměstnanců určené na výrobu lahví a výrobu ostatních produktů. Nosily se roušky, respirátory, byli jsme tady trochu zabarikádovaní. Ale fungovalo to a nikdo tu neonemocněl. Museli jsme také omezit prodejnu. Teď už funguje, ale zásadní bylo, že nám vypadly exkurze, které přes léto běžně bývaly každé úterý dopoledne. Je to pro nás docela nepříjemné a stěžují si na to někteří hosté v lázních. Ale jsme potravinářská firma s vyššími nároky na hygienu a nechtěli jsme riskovat.

Stále platí, že Vincentku vyvážíte do zahraničí?

Platí. I během koronavirové krize jsme vyváželi standardně. Samozřejmě důležitá exportní země je Slovensko, zajímavý podíl máme v Rusku, kde jdou vývozy lehce nahoru a vidíme tam potenciál. Loni jsme začali vyvážet na Kypr, odtud se vozí Vincentka i do Řecka. Vozíme také například na Ukrajinu, do Estonska či USA.

A co Čína? Ta vypadala jako perspektivní trh. Před několika lety se psalo, že tam Vincentku používají policisté na problémy s dýcháním.

Tam jsme měli velká očekávání a vyvíjelo se to dost slibně. Bohužel po nedávných politických změnách ve vedení Číny se situace výrazně změnila. Takže dnes tam občas něco vyvážíme, ale je to málo. Obecně je však potřeba říct, že do zahraničí jdou jen jednotky procent naší produkce. Chceme se dále profilovat jako výrobek pro Česko a Slovensko. Je to česká voda, český poklad a měla by být dostupná hlavně tady. Navíc je třeba si uvědomit, že nejsme donekonečna schopni navyšovat výrobu.

Musíte totiž dodržovat čerpací limity, které dává stát. Jak se vám to momentálně daří?

Ročně jsme někde mezi padesáti a šedesáti procenty povolené kapacity. Ale je tu také minutový limit a v něm jsme během zimních měsíců na maximu. V nejsilnějších měsících, jako je prosinec, leden, únor, nejsme schopni vyrobit ani o lahev víc. To je i důvod, proč tady máme jednosměnný provoz, protože bychom druhou směnu kvůli kapacitě zdroje neuživili.

Letos slavíte výročí 200 let plnění Vincentky do skla. Proč ji neprodáváte v plastu jako řada jiných minerálek?

V 80. letech tu byl pokus, kdy se Vincentka plnila do plastových lahví. Měla to být ukázka využití nové technologie, ale vůbec se to nepovedlo. Vincentka není vhodná pro tento typ obalu. Sklo uchovává chuť i chemické složení vody jako žádný jiný materiál. Za dobu, co Vincentku provozujeme, samozřejmě čelíme tlaku zákazníků a obchodníků, abychom plnili do PET lahví. Je pravda, že v posledních letech to ustává, protože sklo se ukazuje jako ekologičtější materiál. Naštěstí máme dobrého partnera ve sklárnách v Kyjově, který na výrobu našich lahví používá 60 procent recyklovaného skla a ten podíl by mohl být ještě vyšší. Na rozdíl od plastu navíc sklo můžete recyklovat opakovaně.

Vaše rodina vlastní firmu od roku 1997. Jak složité bylo dostat ji do dnešní podoby?

Za minulého režimu to byl národní podnik. Po revoluci ji zprivatizovala firma Helios, ale postupně se zastavil provoz plnírny a firma uvadala. V roce 1997 ji koupili mí rodiče společně s rodinou svých přátel jako nefunkční podnik. Vyžadovalo to velké investice, museli jsme shánět plnicí linku i další technologie. Přitom se muselo začít co nejrychleji prodávat. Ukázalo se, že Vincentka má obrovskou tradici a lidé ji znají. A věřím, že jsme mínění veřejnosti dokázali ještě posunout. To, že tu můžeme fungovat, se dnes snažíme vracet Luhačovicím. Podporou místních spolků, různých akcí či charitativních projektů.