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Vila nesvéprávných bratrů vyžaduje nákladnou opravu. Potvrdil to nový posudek

Milan Libiger
  8:21
Vila nesvéprávných bratrů ve Zlíně. (duben 2026)

Vila nesvéprávných bratrů ve Zlíně. (duben 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Vila nesvéprávných bratrů ve Zlíně. (duben 2026)
Vila nesvéprávných bratrů ve Zlíně. (duben 2026)
Prvorepubliková vila v blízkosti centra Zlína patří dvěma dospělým bratrům,...
Prvorepubliková vila v blízkosti centra Zlína patří dvěma dospělým bratrům,...
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Zlínský soudce, jenž řeší případ dvou nesvéprávných bratrů bydlících ve vile, kterou chce radnice jako jejich opatrovník prodat, obdržel nové posudky na její technický stav. Z nich vyplývá, že dům je ve špatném stavu a je nutná generální oprava.

Nové posudky si soudce vyžádal proto, aby mohl posoudit ty původní, na jejichž základě se rozhodoval opatrovník. Sociální odbor navrhl vilu prodat, protože je ve špatném stavu a finanční možnosti sourozenců jsou omezené.

Původní posudek mluvil o ceně nemovitosti 14 milionů korun s tím, že nezbytné opravy by stály milion korun. V médiích se pak objevily spekulace, že prodej může být účelový. Podle územního plánu města by na místě mohl stát i čtyřpatrový bytový dům s přízemím určeným pro komerční využití.

Kauza vily nesvéprávných bratrů. Soud může odebrat zlínské radnici opatrovnictví

Závěry nových posudků ale tomu původnímu dávají zapravdu. „Bylo zjištěno, že nemovitost není v dobrém stavu a vyžaduje generální opravu za ne právě malé peníze,“ potvrdil mluvčí zlínského okresního soudu Petr Prokopius.

Do vily zatéká a vzniká plíseň

„Předmětem posudku bylo také posouzení postupu předchozího znalce. Nový znalec souhlasí s jeho nálezem s tím, že sice oba použili jiné metody výpočtu, ale dochází k téměř totožným zjištěním,“ doplnil mluvčí soudu.

Posudek, na jehož základě se rozhodoval sociální odbor, mimo jiné uváděl, že v dobrém stavu není sklep či veranda. Podle Prokopiuse je za svou životností také hydroizolace, do domu zatéká a vzniká tam plíseň. Garáž by se měla podle nového posudku strhnout.

Nesvéprávní bratři mohou přijít o dům. Zlínská radnice řeší prodej za 18 milionů

Kromě nutných oprav zmiňuje posudek i vhodné opravy, které vyjdou na další více než milion korun. Statika domu narušená není.

„Jestli pan soudce dojde k závěru, že sourozenci bydlí v domě, který nevyhovuje pro bydlení a vyžaduje náročné opravy, tak musí posoudit, jestli je v jejich zájmu, aby je platili oni, a jestli si to můžou dovolit,“ předestřel Prokopius.

„Anebo jestli není lepší dům prodat a koupit jim bezproblémový malý byt,“ nastínil. Podobně chtěl i za souhlasu opatrovnického soudce postupovat radniční odbor.

Kvůli prodeji vily nesvéprávných bratrů si soudce objednal nové posudky

Dvougenerační dům z první republiky stojí u třídy Tomáše Bati. K prodeji ho nabízela realitní kancelář Zvonek za 18 milionů korun jako výjimečnou nemovitost s fotografiemi, které ukazují vkusně zařízený interiér.

„Jde o nabídku s obrovským potenciálem, ať už hledáte velkorysé rodinné bydlení, reprezentativní sídlo firmy nebo zajímavou investiční příležitost,“ bylo uvedeno na webu kanceláře Zvonek. Vilu z nabídky raději stáhla do doby, než rozhodne soud.

Nařízené soudní jednání

Soudce nařídil na čtvrtek 6. srpna jednání. „Bude se vyslýchat znalec z nového posudku a řešit přezkum svéprávnosti jednoho z bratrů,“ naznačil Prokopius. „Jestli z toho vyplyne i další postup řešení opatrovníka, to lze jenom předpokládat.“

Soudce každopádně postup opatrovníka prověří. K tomu dal letos v únoru podnět zlínský primátor Jiří Korec, když se případ objevil v médiích. „Pochybnost o konání našeho odboru jsem neměl, ale vzhledem k tomu, co se objevilo ve veřejném dění a co v realitní kanceláři, jsem dal podnět k prošetření,“ sdělil primátor.

Nový rodinný dům ve Zlíně stojí i 20 milionů. Přesto je zájem o bydlení velký

„Pokud budou všechny pochybnosti vyvráceny, budu rád. Naše sociální pracovnice by si pak zasloužily velké poděkování a od některých lidí také omluvu,“ domnívá se.

„Při výkonu opatrovnictví je statutární město Zlín povinno jednat v nejlepším zájmu opatrovanců a s péčí řádného hospodáře, přičemž vychází z rozhodnutí soudu, odborných stanovisek a dalších relevantních informací,“ zmínil za sociální odbor mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

K obsahu nových posudků se vzhledem k probíhajícímu soudnímu řízení nechce vyjadřovat. Nicméně sociální odbor je přesvědčený, že postupoval správně. Soud už dříve schválil, že vila může jít do nabídky realitní kanceláře. Musí také posvětit její prodej kupci.

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