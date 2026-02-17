Nesvéprávní bratři mohou přijít o dům. Zlínská radnice řeší prodej za 18 milionů

Milan Libiger
  17:23
Jde o atraktivní dvougenerační dům z první republiky. Stojí na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Bydlí v něm dva bratři, kterým je kolem čtyřiceti let, ale vzhledem k tomu, že jsou nesvéprávní, zlínská radnice je jejich opatrovníkem. A má i správu nad jejich vilou, která se objevila v nabídce realitní kanceláře. Pokud by se prodala, sourozenci by se museli odstěhovat.
Prvorepubliková vila v blízkosti centra Zlína patří dvěma dospělým bratrům, které má v opatrovnictví město Zlín. To se před nedávnem rozhodlo vilu prodat, proto se ocitla v nabídce realitní kanceláře. (únor 2026) | foto: MAFRA

Jako první na případ upozornil server Novinky.cz. Řeší ho sociální odbor zlínské radnice a zlínský okresní soud. „Soud zatím rozhodl o zprostředkovatelské smlouvě s realitní kanceláři. Vyplývají z ní nějaké závazky, jako třeba provize realitní kanceláři,“ přiblížil mluvčí okresního soudu Petr Prokopius.

To se odehrálo loni na podzim. „Ve chvíli, kdy by se našel kupec a byly by jasné všechny okolnosti, tak by se řešilo, zda se bude nemovitost prodávat a za jakých podmínek. Zatím to není na pořadu dne,“ doplnil.

Soudkyně měla zneužít opatrovnictví. Připravila svého bratrance o majetek, viní ji

Zlínský primátor Jiří Korec (ANO) koncem minulého týdne podal soudu podnět k posouzení postupu opatrovníka, tedy sociálního odboru radnice, který je součástí státní správy, nikoliv samosprávy.

„Všechny předchozí kroky u tohoto případu schvaloval soud, nikoliv pouze opatrovník. A proto jedině soud může revidovat tato rozhodnutí,“ sdělil Korec. „Z pozice primátora nemám oficiální informace, a tak jsem využil jedinou možnost, kterou mám. Když jsem viděl inzerát realitní kanceláře, tak jsem chtěl mít jistotu, jestli neexistuje možnost, aby tam oba bratři mohli zůstat,“ vysvětlil.

Soudce se půjde na dům podívat

Soud si už vyžádal zprávu o postupu opatrovníka a zároveň nařídil zhlédnutí místa.

„Soudce se půjde na dům podívat, aby zjistil v jakém je stavu a jestli tam není nějaký problém, což se ze spisu nejeví. Mělo by to být tento týden v pátek,“ přiblížil Prokopius.

Znalecký posudek ohodnotil nemovitost na přibližně 14 milionů korun. Jeho součástí mají být fotografie částí domu, které nejsou v dobrém stavu a potřebují opravu, například sklepa nebo verandy. Opravy by vyšly na přibližně milion korun a museli by je zaplatit majitelé, tedy sourozenci, jejichž finanční možnosti jsou omezené.

Velkorysé rodinné bydlení?

Naopak v realitní kanceláři byl dům prezentovaný jako výjimečná nemovitost v centru Zlína a fotografie zde ukazují vkusně zařízený interiér.

„Jde o nabídku s obrovským potenciálem, ať už hledáte velkorysé rodinné bydlení, reprezentativní sídlo firmy nebo zajímavou investiční příležitost,“ bylo uvedeno na webu kanceláře Zvonek.

Nabídku teď ale dočasně stáhla, aby se situace uklidnila. Majitel kanceláře Miroslav Zvonek chce ve středu kontaktovat primátora a dohodnout se na dalším postupu. „Zatím se ozvalo kolem pěti zájemců. Zpočátku se ale nehlásil nikdo,“ zmínil.

O svéprávnost přijdou zbytečně tisíce Čechů ročně. Jde o zavedenou praxi

Zvonek upřesnil, že město zhruba před rokem vypsalo výběrové řízení na zprostředkovatele prodeje domu a jeho kancelář ho i s posvěcením soudu vyhrála. Podle Zvonka i díky nižší provizi 2,2 procenta. Dům prodává za 18 milionů korun, ale domnívá se, že se cena může vyšplhat na 20 milionů.

Pokud by na prodej došlo, utržené peníze by patřily sourozencům a v mezidobí by pro ně musel sociální odbor zřejmě najít nové bydlení, pravděpodobně v bytě.

„V případech, kdy je zvažováno právní jednání přesahující běžnou správu majetku, podléhá takové jednání podle občanského zákoníku schválení opatrovnickým soudem,“ poznamenala vedoucí odboru sociálních věcí Radana Dundálková.

Ozývají se i politici

Celá věc už se dostala také do politické roviny. „Zatímco je vila popisována jako objekt v havarijním stavu, současně je nabízena realitními makléři za částku blížící se 20 milionům korun,“ uvedlo na Facebooku hnutí STAN, které je na radnici v opozici.

Chce vědět, kdo a na základě jakých podkladů rozhodoval či jak bylo hájeno právo opatrovanců. „Jedná se o proces, který se vyvíjel delší dobu. O to důležitější je, aby město poskytlo jasné odpovědi a rozptýlilo veškeré pochybnosti,“ píše STAN.

Policie prověřuje údajnou korupci a machinace s pražskými byty

„Výkon opatrovnictví spadá pod státní správu, takže ani já, ani jiný volený zástupce k tomu nemá žádné informace. Tudíž jediná varianta je, podat podnět na přezkum k soudu,“ zmínil Korec.

Podle serveru je na oba bratry vyvíjený dlouhodobý tlak spojený s prodejem domu, který má být připravený pro konkrétní skupinu zájemců. Vila se podle územního plánu nachází v lokalitě, kde je možné postavit až čtyřpatrový bytový dům s přízemím určeným pro komerční využití. Podle Zvonka je po bytech ve Zlíně stále obrovská poptávka, takže by zřejmě snadno našly kupce.

„Lidé v diskusích napadají hlavně město, ale někteří i nás,“ všiml si. „Kdybychom však chtěli někoho oklamat, tak dům nenafotíme speciálním fotografem, jak nejlépe je to možné, a neinzerovali bychom prodej na hlavních realitních serverech. Udělali bychom to přesně opačně: nafotili co nejhůře, nedali na hlavní servery a prodali prvnímu zájemci,“ řekl Zvonek.

