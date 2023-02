Lesníci likvidují vyvrácené stromy, procházky po lese teď nedoporučují

Některé stromy navíc poškodily oplocenky, které chrání malé stromky před srnčí zvěří. „Nesmíme čekat a musíme oplocenky rychle opravit. Srnčí tam může proniknout a stromky poškodit,“ zmínil jednatel společnosti Lesy města Zlín Marek Koutný.

Ve zlínských lesích napočítali lesníci desítky vyvrácených stromů, nejvíce v okolí Fryštácké přehrady. Některé leží napříč lesních cest.

Škody jsou také na jiných místech Zlínského kraje, výše i níže položených. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL) evidují v polesí Chvalčov hlavně poškozené větve a vrcholky stromů.

„Horší je situace v lužním lese u Kroměříže, kde jsou jasanové porosty postiženy onemocněním chalára. Ta způsobuje chřadnutí stromů a oslabení kořenového systému,“ nastínila mluvčí ALSOL Dagmar Obšilová. Takto oslabené stromy prudký vítr vyvracel, objem popadaného dřeva je tam kolem 500 metrů krychlových.

Až dvojnásobné množství může ležet v polesí Buchlovice, které patří Lesům ČR. Další oblasti byly zasaženy mírněji. „Zatím odhadujeme objem poškozeného dříví ve Zlínském kraji na 14 tisíc metrů krychlových,“ nastínila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

V lese může hrozit spadnutí větve či kmene

Mezi nejčastěji vyvrácené stromy patří smrky, neboť mají plytký kořenový systém. Během zimy jsou navíc stromy náchylnější k tomu, aby se lámaly, pokud jsou zatížené sněhem a pokryté ledem. S tím správci lesů počítají, ale měli by si to uvědomovat také lidé, kteří do lesů chodí.

„Po ustálení silného větru začali lesníci ihned monitorovat rozsah škod a zároveň odstraňovat popadané stromy a větve z lesních cest,“ přiblížila Obšilová. „Aktuálně monitorují nebezpečná místa přímo v lese, kde by mohlo hrozit spadnutí zlomené větve či kmene. Doporučujeme proto návštěvníkům, aby se v příštích dnech ještě návštěvě lesa vyhýbali,“ upozornila.

„S odstraňováním stromů jsme začali hned po uklidnění silného větru, nejdříve na cestách, poté v porostech. Vývraty a zlomy jsou rozptýlené na mnoha místech, takže je budeme dohledávat a zpracovávat dříví do jara,“ poznamenala Jouklová.

Část stromů lesníci využijí ke zpracování. „Počítáme s větším podílem dříví nižší kvality, ale řadu vývratů zpracujeme jako při běžné plánované těžbě,“ řekla Jouklová. Část popadaných smrků zůstane podle Obšilové v krajině jako přirozená past pro jarní kůrovcové rojení.